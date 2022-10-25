「習近平二十大」從精神價值、意識秩序和經濟模式，走向與世界決裂的「新中國」

我們想讓你知道的是
閉幕的中共二十大,實際卻是「習近平二十大」的倫理性決裂，面對國內政治與經濟、國際關係，以及兩岸互動，習近平並未提出正面當前境遇的挑戰，面對美國以法哲學的高度空前團結制中，習近平卻以未經體驗的非理性選擇回應，在歷史的道路上終將以悲劇式的決裂呈現「中國夢」。
中共二十大落幕之際，整體中共中央政治局貌似盡入習近平掌握，會議實質意義上成為「習近平二十大」的政治聚焦大典。前任領導人胡錦濤黯然離場，培養中共世代新血的共青團去權力化，鄧小平以來的規範性政治已然告終，集黨政軍最高權力的政治神話，儼然重現傳統的中國威權政治。
二十大未能回應自由主義價值
美國基於離岸平衡（Offshore Balance）的條件持續對中國祭出制衡之舉，雖然不能排除維持主導國際秩序的因素，但是在實際影響力的背後，美國與西方各界普遍認同的自由主義才是法權的來源，而非是一己或特定團體的意識價值維持意識之秩序（order of consciousness）。
美國意識的體現在近年陸續提出的《香港人權與民主法》、《防止強迫維吾爾人勞動法》，以及今（2022）年提出的《台灣政策法》，三項基於精神價值的法案共譜「中國法案三部曲」，力度和強度超越美國兩黨的爭辯與歧見，背後的法哲學思維更有著倫理的正當性。
政治性的法案之外，晶片法案（CHIPS and Science Act）和生物技術製造的行政命令（Order 14081），讓中國面對先進科技產業與全球脫鉤的考驗，難以跳脫。這些問題名為「外國勢力干涉」的現實，在「習近平二十大」之後仍需面對接踵而來的考驗，但是在中國卻未見積極的回應，而是採取保守與封閉的守勢應對。
倫理性的決裂有違「心靈契合」
從中國方面來看，自2005年《反分裂國家法》提出以來，並未提出新的指對台指向性法案。即使是2020年提出強硬的《港區國安法》作為「一國兩制」的治理示範，對台灣各界發生廣泛的回響。從黑格爾（Georg Hegel）的法哲學原理來看，「國家是自覺的倫理的實體」，但是中共卻以民族主義導向，持續與兩岸甚至世界走向倫理性的決裂。
美國前軍方將領戴維森（Philip Davidson）等專家提出2027年中共完成對台武統準備，更多的是指向中國選擇基於主體的陳述，而走向決裂式的悲劇，此種被表演的形式更在「習近平二十大」作為英雄的主體敘事（erzählung）登上舞台。面對美國「中國五大法案」造成中國不法的事實，反是以服從英雄敘事的「習家軍」進行忠誠演出。
至今中共對台政策的核心仍停留在「堅決反對和遏制台獨」的基本立場，其中「心靈契合」的目標更多的是展現不法與暴力，而非以客觀的善與主觀的善作為「倫理性的和解」，難以讓兩岸發展市民社會的統一性。
「習近平二十大」選擇非理性的敘事
專題下則文章：
中共二十大：習近平試圖重塑世界秩序，美國將如何改變對華政策？
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