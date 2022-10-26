中共二十大：全世界對於習近平的批評，帶著深深的誤解

中共二十大開完了，習近平連任總書記，全世界又可以繼續聚焦在他身上了。但這聚焦其實是建立在對中共和習近平的誤解上。

一個誤解就是習近平把所有的事情都搞壞了，只有他下臺，一切才能好起來。這個說法的邏輯是混亂的。中共在世界上做的壞事，不是習近平一個人能夠做出的，而是他執行共產黨的理念和戰略的結果。共產黨的理念就是要在全球實現共產主義。習近平說：「始終追求人類自由解放，這是馬克思主義的核心價值追求，也是共產黨人始終不能忘記的初心」、「實現人類解放，不斷造福人民，這是馬克思主義一以貫之的價值追求，也是中國特色社會主義和中國共產黨人的根本之大道。」

而中國共產黨內的所謂「改革派」，認為習近平在毀壞中共，所以他們要遏制習近平拯救共產黨。但這並不是民主國家的希望。民主國家需要遏制中共以保護他們的民主制度，沒有必要也不應該參加遏制習近平拯救共產黨的努力。這樣做無疑是在損害民主國家自己。

最近《紐約時報》刊登了一篇文章，叫做〈謝謝你，習近平〉，文章主旨是：習近平做了一系列的愚蠢的舉動，包括維穩、清零、迫害維吾爾人、打擊私營企業等等，作者認為，西方應該感謝習近平所做的這些事情。作者從挖苦的角度隱喻中共應該停止習近平這些愚蠢、沒有邏輯的政策。

其實這個作者更加愚蠢、更加沒有邏輯。如果習近平在摧毀共產黨，作者為什麼要把這些寫出來提醒習近平改正呢？另外作者把中共的威脅說成是習近平製造的，只要沒有習近平，中國就好了，天下就太平了。這是掩蓋中共。作者是一個在民主國家生活的人，但他的思路完全是中共黨內的改革派。他的邏輯，和「遏制習近平拯救共產黨」是一致的，他這樣做或者是出於愚蠢、或者是故意在幫共產黨。

另一個錯誤的說法就是，習近平拋棄了改革、拋棄了鄧小平的路線。這還是中共黨內「改革派」的觀點。他們認為如果能遏制習近平、使中共回到鄧小平的改革開放路線，這樣就好了。

其實習近平並沒有拋棄鄧小平的路線。鄧小平的路線有三個主要點：第一是堅持中國共產黨的絕對領導。第二條是在黨的領導下採取實用主義。哪些對鞏固共產黨領導有利就拿來用，比如資本主義的管理經驗、資本、科技都可以拿來為中共所用。這就是所謂的鄧小平的「不管是黑貓白貓、能抓住耗子就是好貓」的理論。第三條，就是鄧小平的「韜光養晦理論」，鄧小平告誡中共，先不要以美國為敵、先不要做世界老大，要積蓄力量。鄧小平這樣說，並不意味中共永遠不要做世界老大。他這樣說僅僅是積蓄力量、等待時機而已。