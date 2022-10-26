中共二十大分析（上）：習近平「一掃江胡」「完全執政」，成為超越毛澤東的「習皇帝」

我們想讓你知道的是
政治局常委的其他六個人，包括留任的王滬寧和趙樂際，都是在十九大和二十大入常，在資歷上都是習近平的後輩，都是習近平提拔的。離開了習近平，自己就一無是處。於是，他們完全缺乏自己單獨的「權力來源」。除了對習近平忠心和俯首聽命，更無其他選擇。
習近平超越毛澤東
中共二十大日前結束，習近平大獲全勝。
在大會前，海外中文媒體和自媒體，有一大批「猜謎」遊戲，消息亂飛。這些「中南海聽床師」依靠新聞和文件的「蛛絲馬跡」，編造了各種不同樣式的故事。有「李上習下」、「李上習不下」等多個版本，還發生過「習近平被軟禁」之類的荒謬傳聞。
即便在大會日近，習近平大權在握形勢極為明顯的態勢下，依然有「中共專家」分析推敲出「最可靠的常委名單」，把李克強、汪洋等列為常委二、三號人物。
然而，二十大大會結束，中央委員會名單一出，李克強、汪洋都不在中委名單內，意味兩人都要出局，已經粉碎了這些海外中文傳媒的「預言」。到了一天後，「最後希望」的團派幹將胡春華，不但沒有成為政治局常委，甚至連24人的政治局委員都不入，比十九大還退了一步（他當時是政治局委員），於是就連最後希望也破碎。
二十大標誌著中國進入了一個新時代：「江派」、「團派」被團滅，整個政治局常委乃至絕大部分的政治局委員，全是「習派」。習近平以「一掃江胡」、「完全執政」之態，成為中國當之無愧的「習皇帝」。
即便在中共歷史上，像習近平這樣個人對權力的壟斷程度，也是非常罕見的。
在毛澤東之後，中共痛定思痛，建立了「集體領導」的共識。集體領導當然不是民主，但至少不是一個人說了算。
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