中共二十大分析（上）：習近平「一掃江胡」「完全執政」，成為超越毛澤東的「習皇帝」

習近平超越毛澤東

中共二十大日前結束，習近平大獲全勝。

在大會前，海外中文媒體和自媒體，有一大批「猜謎」遊戲，消息亂飛。這些「中南海聽床師」依靠新聞和文件的「蛛絲馬跡」，編造了各種不同樣式的故事。有「李上習下」、「李上習不下」等多個版本，還發生過「習近平被軟禁」之類的荒謬傳聞。

即便在大會日近，習近平大權在握形勢極為明顯的態勢下，依然有「中共專家」分析推敲出「最可靠的常委名單」，把李克強、汪洋等列為常委二、三號人物。

然而，二十大大會結束，中央委員會名單一出，李克強、汪洋都不在中委名單內，意味兩人都要出局，已經粉碎了這些海外中文傳媒的「預言」。到了一天後，「最後希望」的團派幹將胡春華，不但沒有成為政治局常委，甚至連24人的政治局委員都不入，比十九大還退了一步（他當時是政治局委員），於是就連最後希望也破碎。

二十大標誌著中國進入了一個新時代：「江派」、「團派」被團滅，整個政治局常委乃至絕大部分的政治局委員，全是「習派」。習近平以「一掃江胡」、「完全執政」之態，成為中國當之無愧的「習皇帝」。

即便在中共歷史上，像習近平這樣個人對權力的壟斷程度，也是非常罕見的。

在毛澤東之後，中共痛定思痛，建立了「集體領導」的共識。集體領導當然不是民主，但至少不是一個人說了算。