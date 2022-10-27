中共二十大分析（下）：習近平為何能重返「個人領導」？胡錦濤「高風亮節」替他開了最好的局

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202年，胡錦濤接任總書記時，江澤民還留任中央軍委主席「送一程」到2004年，此後還通過在軍委大樓和中南海的兩個辦公室發揮影響。到了2012年，習近平口中「高風亮節」的胡錦濤裸退，給習近平留下迅速接管了中共的權力，特別是軍隊（中央軍委主席）的控制權。
習近平為何能重返「個人領導」
中共二十大結束，習近平第三次就任中共總書記，打破了多年來不能連任超過一次（兩屆）的「規矩」，不但所有政治局常委還都是習近平的人，就連政治局委員也找不到「團派」或「江派」色彩濃厚的人。可以說，習近平在中共一統天下，達到了「個人完全執政」的權力獨攬地位。
筆者前文曾論述，習近平的這種權力獨攬程度，已經超越毛澤東的，成為中共歷史上最大權力的領導人。
一個有趣的問題是，毛澤東獲得大權，有很強的領導魅力（卡里斯馬，charisma），也確實對領導共產黨贏得政權立下大功。然而，很多人指出，習近平的「卡里斯馬」只能說一般。在和平盛世，也無法像毛澤東那樣立下赫赫功勞。甚至有人認為，習近平被推上總書記的位置，也只是因為「看上去低調平庸」，被各方接受而已。
更重要的是，自從毛澤東之後，中共經歷了長達四十多年的政治演變，形成了三個「制度」。
第一，防止個人專權的集體領導制度。在胡錦濤時代的「九龍治水」，即九個常委各管一攤事務，基本上互不干涉，更是這種集體領導的「極致形式」。與此相適應的還有不許進行領導個人崇拜等。
第二，否定終身制的制度。具體而言，就是一個領導只能連任一次，即兩屆。1982年的中國憲法規定，國家主席只能連任一次。在中共中央辦公廳在2006年印發的《黨政領導幹部職務任期暫行規定》中，也規定了「第六條 黨政領導幹部在同一職位上連續任職達到兩個任期，不再推薦、提名或者任命擔任同一職務。」。與此相適應的，就是所謂「七上八下」，即國家領導人們，67歲可連任，68歲就要退下。
第三，從江澤民到胡錦濤到習近平，中共也似乎誕生了一種「隔代指定」的制度，即鄧小平指定胡錦濤繼任江澤民，江澤民指定習近平繼任胡錦濤。中共形成這種制度在很長一段時間都成為公論，被視為較好地解決了長期困擾中國的「接班人問題」。前《環球時報》總編胡錫進在2012年胡錦濤傳位給習近平時，在自己微博上歡呼：「今天的順利交接，已經是第三次，意味著制度的建立。祝福中國。」
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