誰掌權，誰就有派系：習近平要「團派」知所進退，被「滅團」也只是剛好而已

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習近平上任後，胡錦濤是「裸退」，黨、政、軍權力全部交接。習近平也的確對「團派」展開清理。不過如果把前兩屆任官的標準拿來比較，只能說是蕭規曹隨，就是誰上任，誰的派系就雞犬升天。
中國的領導誰掌權，誰就有派系
二十大之後的中國新領導班子，最讓人錯愕的就是所謂「團派」的消亡。團派指的是在前中國國家領導人胡錦濤團隊的簡稱。
中國領導人從鄧小平之後，慣例就是兩任（一任五年）換人，現在習近平打破慣例連任到第三屆，外界一片譁然，不過所謂的兩任任期，其實在中華人民共和國史上，執行的時間也不過就是兩任（江澤民、胡錦濤）二十年，並不是如同美國總統從華盛頓（George Washington）開始，就立下成為憲政慣例，至今兩百年的悠久傳統。中國的政治繼位制度，人治色彩更加濃厚，所謂的傳統、制度跟習慣都容易人亡政息。
習近平被認為是歷任領導人當中，取法毛澤東思想最多的一位。毛澤東自己就執政了，共和國建立自己就掌權了十幾年（因為有陣子退居二線，但還是主導國家大政），好不容易立了繼承人劉少奇，沒幾年又給廢了，但是劉少奇名義上也當了十年領袖（共和國主席）。
接下來雖然還有一些人擔任總書記或是國家主席，但是實際管事的是1978年復出的鄧小平，鄧小平一生都沒有中國元首的名義，從這邊就能看出中國「人治」的本質。鄧小平的權位持久不墜，直到1989年才因為天安門事件辭職，但直接決定由江澤民接任中共總書記，等同欽點任命。但1991年鄧小平還有南巡講話，直到1997年逝世，江澤民才有了發揮的機會。
七上八下原則出現得更晚，2002年江澤民交棒給胡錦濤時，才有的潛規則，也就是在全代會舉行時，67歲以內的可以留任，68歲以上的就要退休。這其實從來沒有明文出現在各種文件或是法律當中，完全就是一種「默契」。這主要是因為當時胡錦濤比較年輕，2002年他只有61歲。如果不做出這樣的規定，政治局會有很多大老，與其說是任期年紀限制，不如說是保障年輕的胡錦濤行政方便。
習近平做到現在第三屆，年紀已經是69歲。他是現在政治局常委當中年紀最大的，而且這一批常委，全部都跟習近平有緊密部屬或是共事經驗。按照權力原則，在可以一把抓的情況下，分享權力其實是搬石頭砸自己的腳。
尤其不要忘記，習近平經歷過2012年薄熙來事件，幾乎就在那一年開始，習近平對黨、政、軍各級政府大加整肅。習近平現在的環境，跟當年的江澤民還有胡錦濤都迥異，在中共這樣有權才能講話的環境下，不分享權力給其他派系也不算讓人意外。
中國派系政治的特點
專題下則文章：
【中共二十大觀戰指南】黨代會的意義是什麼？習近平取消連任限制，對中國領導核心產生什麼影響？
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