拒馬外的邊緣人（下）：公務員冷嘲熱諷，最好的朋友反而是駐衛警

長久以來我都有一個疑問。

媒體常報導，許多網友對發起「新台幣下架」活動，成群結隊購買弱勢族群的商品，從糖葫蘆、肉粽，到漲價的剉冰，比比皆是，扭轉他們的命運。

社群的動能，具有扭轉社會命運的力量，但身為個體的我們，對許多街角日復一日出現的身影卻視若無睹，有如電影《抓狂美術館》街景中冷冰冰的路人，好像聽不見的聲音，也看不到他們滿面的憂愁。

行政機關前的抗議民眾來來去去，卻少有路過的人停下關心

因為土地被嘉義市政府徵收，站在監察院前抗議近20年的何勝興和何玉珠兩兄妹，就是這樣的「邊緣人」。

公務員冷嘲熱諷，最好的朋友反而是駐衛警

2017年年初，何玉珠阿姨才在監察院斜對面的公車站被送早餐的小卡撞倒，抗議因此中斷了六個月，七月底回來剛好趕上我第一次的去訪。忠孝西與中山南路的交叉口是個繁忙的街區，我與何玉珠阿姨站在監察院的正門口，許多摩托車的駕駛往我們這邊望來，上下班的兩院雇員則大多視若無睹。

何玉珠阿姨說，曾經公機關的員工會在路過時對她講「沒有用，不用來抗議了啦」，她總是生氣的回嗆「我抗議我自己的，又沒有拿你家的錢」，不理會他們的冷嘲熱諷，繼續做她的陳抗邊緣人。

「柯P都不管了，你管什麼 。」

周遭人群中，與兩兄妹關係最好的反而是監察院的駐衛警，不論是便裝騎車離開或穿制服當班的警員，常都何玉珠阿姨與有說有笑，甚至還教導在地方法院打車禍官司的她，如何提供證明、怎麼申請收據、怎樣談賠償金。

「最早的時候，警察都會把我們拖走」何玉珠阿姨說，「但現在都不會怎麼樣，反正他們想要怎麼樣，我們就往上面衝」。據她說，監察院的幾個員警，拖過他們的都調走了，剩下的，都不曾動過他們。

「要叫可以，但盡量不要影響到裡面啦」才和何玉珠阿姨解釋車禍舉證方式的警察一臉苦笑，「不然上面一定會叫我們去驅趕」。她正要反駁，那位警察接著語重心長的說「如果我們什麼都不做，那放個模型就好了呀」。

確實也是。

對面的抗議鄰居

我們常說，邊緣人都會互相取暖，那些陳情抗議的邊緣人似乎也有類似的習慣。

在何玉珠阿姨放滿抗議紙板的對面，行政院大門口也站著一位總是戴著口罩的大姊，她在行政院前的樹上掛滿了中英文的陳情牌子。和何玉珠阿姨一樣，遭遇的也是土地徵收的問題，還牽扯上了親戚以假遺囑繼承，申訴後疑遭行政單位吃案的情況。

過往兩年，大姊幾乎每天都會到行政院的門口掛上中英文的抗議看板

「國家門面牌子掛成這樣，連自己都覺得丟國家的臉，但他們寧可走側門出去，都不會想解決問題。」

兩個「讓院長走不了正門」的邊緣人，同樣和行政機關進行過各種上書，同樣經歷了馬英九到蔡英文的改朝換代，同樣每天早上九點報到，雖然為的是不同的案子，卻自然而然的成為夥伴，今天我走到你的場地，明天你來到我的門口，分享彼此對執政者的不滿。

和何玉珠阿姨一樣，這位大姊也遇過路人的言語嘲諷，甚至是髒話惡言相向，反倒曾有路過的中國遊客向她表示支持，說「這在中國早就解決了」。在中國，類似的案子會怎麼解決沒人知道，但至少這樣簡單的關心舉動，就能讓她感念到現在。

根據大姊的說法，她的案子從立委助理到高層官員都有人插手干涉，過往所有的承辦人都只說「照法律來」，彼此推拖，沒人理會，反而最近中央開始追查黨產，由於相關的地段和過往與國民黨財團法人互相有無的地方商會有關，開始有人為了檢舉獎金向她要資料，而她卻不給了。

「我的案子牽扯太多高層了」大姊感嘆，「真的要查，太多人要關起來」。她現在能做的，也就只有每天站在這個中央政府的門面，表達自己的不滿。

「讓他們（指政府官員）丟臉。」

兩個陳抗邊緣人，成為了忠孝西路的「鄰居」

來來去去的「主流」抗議者

這些人的抗議歷程裡，多少位部長元首上上下下，他們總盼望執政黨時候的事情在野黨上台可以解決，但一次次的希望相挺，卻總換到失望而歸。

曾經也有人建議何家兄妹加入大型抗議的團體，說兩個人可以領一千元，「我才不要那一千，我的地都被搶走了，我要那一千做什麼？」在何玉珠阿姨的眼中，周遭來來去去的遊行集會大多為的都是利益，但他們，只是想為自己掙一口氣。

相對的，那些「主流」抗議者也不太會詢問兩位「邊緣人」的抗議目的，陳抗活動再頻繁，拒馬圍起第二層或第三層，這些「邊緣人」也同樣沒什麼興趣。

「反正你抗議你的，我抗議我的。」

但在這樣的疏離中，還是能聽見一些「熟悉的聲音」。許多到過立法院附近的人都知道，每到下午就會出現一位大吼伯，由丹田的深處發音，用宏亮的聲音向博愛特區各個官府門口大喊「貪污阿」，馬英九到蔡英文當政皆是，不曾斷過。

大吼伯「巡迴」到監察院的時候，何玉珠阿姨笑嘻嘻的跑到他旁邊鼓掌叫好，原本以為同樣不爽執政者的兩個「邊緣人」是老戰友，沒想到除了曉得他是退伍老兵之外，何阿姨對大吼伯一無所知。

「反正有樣學樣，別人有冤屈也會跑來」，何阿姨說「只是總統不知道為什麼都沒有檢討，怎麼有那麼多冤枉的人。」

何阿姨的哥哥何勝興，自從幾年前跌倒後，就改坐在監察院會客室裡，每天看著來來去去的陳情民眾，其中也有不少類似兩兄妹狀況的案子，官員們搓一搓，小部分能談成和解，但解決不了的大部分，卻沒幾個人有毅力可以和他們一樣每天坐在那裡。

坐在監察院接待室的何勝興，與她的妹妹何玉珠已在監察院周圍抗議了將近20年

兩百塊也要算清楚的「老實人」

訪談的過程中，有一名路過的街友遞了許多茶包給何玉珠阿姨，我原本以為他是個支持者，只見到何阿姨掏著錢包，後來和我借了兩張百元鈔票遞給他。「我只剩一張五百的」街友離開後她告訴我，「這個人常常來，我一般都只給他一兩百，給多了，他之後就會多要」。

接著，何玉珠阿姨開始翻遍包包，不論我如何拒絕，就是要還我那兩百元。最後甚至跑去和「都是熟人了」的監察院接待櫃台借錢，只因為「該給你就要給你」。

和那兩張百元鈔票一樣，「該我的就是我的，不是我的就不要」，這樣一個理所當然的道理，對何家兄妹來說，卻是一段用20年等待接待台到院長室的距離。

那場讓何玉珠阿姨休養六個月的車禍，不論我們如何解釋保險公司的運作方式，她一直不瞭解為什麼為此瘦到戴不了假牙的自己，穿鐵衣、吃中藥，已經把30萬賠償金降成20萬，甚至看在貨卡司機收入不高，邀請他隨便來談，保險公司是說沒有收據不賠。

「他們為什麼可以這樣？」何玉珠阿姨不停的問，而我和那位員警，好像也不知道為什麼了。

現代人常對千里之外的事情高談闊論，點讚分享、聲援、新台幣下架，好像自己因此是社會的中流砥柱，但同一群人，卻常不記得自己上一次是什麼時候停下腳步，了解自己生活周遭那群沒有聲音的邊緣人，例如何家兄妹、例如他們對面的抗議鄰居、例如大吼伯、例如那位街友，聽他們的訴求，真正的了解他們一次，幫他們想辦法。

核稿編輯：翁世航