拒馬外的邊緣人（後記）：他血汗陳情、我功德個屁

充滿爭議的肯伊威斯特(Kanye West)在他2010年的名曲〈Power〉中,通篇唱透針對權力壟斷的批評,但在歌曲的結尾他悄聲的說了這句話:「You got the power to let power flow」。

我在立法院附近一間總是坐滿國會助理,以門口街道命名的排骨便當店吃午餐。「訪問都要穿那麼正式喔?」我朋友問我,「其實不用」我說,特別我剛才訪問的對象,是對過往將近20年都站在監察院門口的兄妹。

寫這個專題的期間,我不斷的問自己這個問題:為什麼我有資格成為何家兄妹的「代言人」?

我不曾在那樣的烈日驟雨下站過半天一夜,他們卻從我出生前,就為了自己的一口氣和巨大但又摸不著的「政府部門」糾纏,抵押房子,餐餐吃饅頭,就連身為老農的哥哥,都禁不起這般的日曬雨淋。而我就只是憑空出現,穿著禦寒的羊毛上衣,用iPhone錄音,回到辦公室的座位打開電腦寫出幾篇文章,為什麼他們還一直向我道謝?

訪談期間,我最常說的一句話就是「我了解」。看著他們,用力的點著頭,但我心裡其實清楚得很,我才不瞭解,大多數的我們,永遠都不會了解。

2007年的《南方四賤客》(South Park)其中一集講到屎蛋(Stan)的爸爸不小心在電視上講出種族歧視的「N-Word」,整集節目屎蛋一直想和班上的黑人同學道歉,說自己「了解」他們面對這些歧視的感覺有多糟,他多抱歉,但他的黑人同學卻一直不諒解,不接受道歉。

最後,屎蛋赫然發現活在白人家庭的他,不曾經歷過他同學的生活,嘴上說再多了解,其實都是騙人的,也因此有了這段經典的對話:

「ll never really get how it feels for a black person to have somebody use the N word. I don't get it.」

『Now you get it, Stan.』

「Yeah. I totally don't get it.」