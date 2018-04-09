拒馬外的邊緣人（後記）：他血汗陳情、我功德個屁

充滿爭議的肯伊威斯特（Kanye West）在他2010年的名曲〈Power〉中，通篇唱透針對權力壟斷的批評，但在歌曲的結尾他悄聲的說了這句話：「You got the power to let power flow」。

我在立法院附近一間總是坐滿國會助理，以門口街道命名的排骨便當店吃午餐。「訪問都要穿那麼正式喔？」我朋友問我，「其實不用」我說，特別我剛才訪問的對象，是對過往將近20年都站在監察院門口的兄妹。

寫這個專題的期間，我不斷的問自己這個問題：為什麼我有資格成為何家兄妹的「代言人」？

我不曾在那樣的烈日驟雨下站過半天一夜，他們卻從我出生前，就為了自己的一口氣和巨大但又摸不著的「政府部門」糾纏，抵押房子，餐餐吃饅頭，就連身為老農的哥哥，都禁不起這般的日曬雨淋。而我就只是憑空出現，穿著禦寒的羊毛上衣，用iPhone錄音，回到辦公室的座位打開電腦寫出幾篇文章，為什麼他們還一直向我道謝？

這是一種我們永遠都不可能了解的生活

訪談期間，我最常說的一句話就是「我了解」。看著他們，用力的點著頭，但我心裡其實清楚得很，我才不瞭解，大多數的我們，永遠都不會了解。

2007年的《南方四賤客》（South Park）其中一集講到屎蛋（Stan）的爸爸不小心在電視上講出種族歧視的「N-Word」，整集節目屎蛋一直想和班上的黑人同學道歉，說自己「了解」他們面對這些歧視的感覺有多糟，他多抱歉，但他的黑人同學卻一直不諒解，不接受道歉。

最後，屎蛋赫然發現活在白人家庭的他，不曾經歷過他同學的生活，嘴上說再多了解，其實都是騙人的，也因此有了這段經典的對話：

「ll never really get how it feels for a black person to have somebody use the N word. I don't get it.」 『Now you get it, Stan.』 「Yeah. I totally don't get it.」

「我永遠沒辦法了解黑人聽到N-word的感覺，我不了解」『你終於了解了，屎蛋』「沒錯，我完全不了解」。

這樣看起來，還是何玉珠阿姨大人有大量，才能接受我這樣的妄。

媒體對弱勢族群的報導，不該只是展現「騎士精神」

人們時常嘲笑政客是收割者，但有時候，我覺得媒體才是最大的收割者。

媒體在展示創業家成功的笑容時，不需要經歷他艱辛的奮鬥歷程；評論抗議群眾癱瘓交通的人，絕大多數都不曾跳下軌道，但這些事件和經歷，卻可以由他們的口說出，化作自己的資產。

過程中，對被報導者唯一的好處，就是能讓更多人看見這些了不起的事蹟，好像是「騎士精神」風行的時代一般，這些「身先士卒保護弱小」的背後，代表的會不會其實只是高人一等的自我優越感，用自己手中的「影響力」來「做功德」，而現在小人物的奮鬥經歷，其實就是中古時代農民耕耘給領主的糧草。

寶劍如何揮舞，報導寫得再多，只要不能激發讀者的關心和行動，其實一點用處都沒有，引用勞基法修法抗議時候的標語，功德個屁。

這是我遇到最大的問題。每個看我看過初稿的朋友，回饋一致都是「我們能為他們做什麼」。何家兄妹的抗議歷程中，催生了409和516兩個大法官解釋文，除了直指徵收要符合比例原則之外，更明言了「不是法律要求徵收就一定得被徵收」，成為後續千千百百相關案例的判決依據。

兩個人用20年的時間達成這項成就，卻仍不能為自己平反，我一個半月的研究訪談又能帶來什麼改變？依照何玉珠阿姨的看法，問題的解方就是讓媒體大量報導，讓大家都去煩政府，逼他們出面解決，但這真的就是身為一個媒體所能做到的極致嗎？

Photo Credit: 丁肇九

一起成為改變權力的力量

在忠孝西路兩旁的抗議標語中，其中一張寫著行政院長賴清德的名言：「躲得過法律逃不過報應」，我拒絕接受這種流到後世再談的說法；另外一張標語寫著「沒有解決不了的問題，只有不想解決問題的人」，這是總統蔡英文上任後兩個月對工總針對周休二日的保證，現在看來格外諷刺，但我反而願意相信這樣的信念。

訪談中我印象最深刻的事情，就是每當我問到「該如何解決」的時候，何玉珠阿姨就會機械性的重複一次自己的冤情，他們不知道怎麼解決，大部分的「邊緣人」遭遇到的，都是這樣的問題。

我們能做的，就是主動了解他們，為他們尋找知道怎麼辦的人，如果蔡英文說的是真的，越多人動腦事，解決方案就能越早被發現。

所以我開始聯繫反迫遷連線TAAFE和關心迫遷議題的政治大學地政學系陳立夫教授，希望不懂法律的何家兄妹在那8,000元一張的訴狀外，能有更有效、更有力的管道來解決問題，讓我下一次到監察院前的目的不再是為了採訪，而是帶來解決問題的方法。

不只是媒體，每個人都具有這種power to let power flow，改變權力的力量。

核稿編輯：翁世航