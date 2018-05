【人物專訪】以微小的改變幫助年輕人找到未來的方向：《城市浪人》張希慈

文:廖元鈴、吳易真/攝影:陳見州

當一個人起身播種,就只能種一棵樹;但如果讓好幾十個、或幾百個人一同參與播種,就有可能種出一片森林—— 被富比士雜誌(Forbes)評比為亞洲30歲以下最具潛力30名傑出人士之一的張希慈,她正在做的事,是「催生」更多台灣青年們有意識地參與社會、起身做出行動,一同種下令人驚豔的「改變」。

一個月時間,《城市浪人》讓年輕人用遊戲改變視野

當年還是大學生的張希慈,大三去海外交換學生,回台灣後深刻的體會到——「年輕人不應該被校園給侷限住學習的範圍」。當下的她有一個很強烈的渴望,「我想把年輕人拉出校園的小圈圈外,一起去做很多事情。」她發現身邊的年輕同學會主動提出想做的事情,並起身解決「社會性的問題」,但這種人卻在台灣社會少之又少,甚至普遍對社會議題無感、更不認為自己有能力能夠改變。

想打破這個窘境的張希慈,大學還沒畢業就選擇和身邊的夥伴一同創立《城市浪人》,透過遊戲化的方式,例如:尋找城市失落的技藝、主動嘗試捐血、建立運動習慣、製作生命清單、打工換物、採訪家中口述歷史、送餐給街友、志工體驗⋯等,將更多台灣年輕人從填鴨式的教育體制抽出來,重新檢視自我與社會及與世界的關係。

從體驗到流浪挑戰賽,更號召全台超過60間大學,一起創造「流浪舞台」、並將這項想法持續輸出到台灣各地、甚至海外如香港,不只是台灣,她要讓全世界,特別是亞洲的年輕人,都能打破僵化的體制、翻轉原本對生命的想像。

而張希慈的行動確實喚醒了不少有相同理念的年輕人。她開心的與採訪團隊分享:「香港有一個女生參加過流浪挑戰賽之後,就想要在香港成立相同的組織,讓人驚訝的是,她只有18歲。」

Photo Credit: TNL Brand Studio 坐在沙發上侃侃而談的希慈

不慎忽略身旁夥伴的感受,提早練習「分道揚鑣」

然而,在組織成立不到兩年的時候,張希慈與內部團隊夥伴的歧見,卻日益加深,讓她一度想要終止或放棄這項事業。「那時候我真的很震驚⋯打擊非常大。我在做的,是人的教育和服務,但身旁夥伴最討厭的人卻是自己。」希慈回想當時最難過的關卡,正是身邊和她共同創立《城市浪人》的夥伴對她的不信任。

希慈說,當時《城市浪人》創立後幾年,組織內部不得不面臨思考「未來發展的目標」是什麼?但當時的張希慈的想法和組織內部聲音不同,她才驚覺跟她一起走過創立歲月的夥伴,早已不認同自己,甚至產生了許多負面評價,讓她一度動念想要主動放棄。

後來,希慈給自己放了一個假,去國外旅行、沉澱一段時間。回來之後,張希慈開始去處理這件棘手的事情,她用一個禮拜的時間,一個個找組織內部、甚至是組織外部的人聊,去瞭解每個人是怎麼想的。她發現,過去她花太多時間在思考「怎麼去處理這件事情」,而忽略了組織內部的人「他們的心理狀態是什麼」。她這才發現,如何「面對」、「傾聽」人的聲音,才是最為重要的。

同時,她也很肯定地認為《城市浪人》確實是她一直以來想做的事,「不斷突破舒適圈」、「擁有創新的改變」,正是她為組織設立下的目標。也因為張希慈做《城市浪人》的堅定決心,讓她很早就開始與身旁夥伴練習「分道揚鑣」。「那算是一個對《城市浪人》來說,很巨大的組織重整。」希慈說。

Photo Credit: TNL Brand Studio 在移動中可以隨時隨地工作的希慈

堅持發揮影響力,促使年輕人紛紛起身做出改變

也因為張希慈的堅持,《城市浪人》開始做出影響力、找到損益平衡的模式,她最開心的是,真的有年輕人因為《城市浪人》而蛻變成一個很不一樣的人。

希慈分享,當時有一位大一的成大學生,感受到成大似乎較少與台南當地其他學校進行交流,而他想要改變這件事。於是,在獲得《城市浪人》的授權,擔任總召開始在成大舉辦起流浪挑戰賽,讓成大的學生,開始跟南藝大、台南應用科大、遠東科大、南台科大等學校交流。想不到後來因為擔任總召的經驗,讓這個學生在畢業之後成了斜槓青年(Slash),現在,他是一位小有名氣的講師,到各地分享如何增進溝通表達、個人生產力開發的經驗,同時還參與新創、擔任外商公司的內容行銷與自由寫手。去年他更是與張希慈一同被選為教育部的青年諮詢小組委員。

讓希慈感到自豪的是,她看到一個大一的學生,花了四年時間,成為一個優秀的青年。而這位青年透過《城市浪人》而有了跨校合作學習的機會,四年之後,成為了一位「會發光」的人。

Photo Credit: TNL Brand Studio 希慈使用PowerPoint製作、紀錄她每次到各地演講的簡報投影片

被問到如何檢視《城市浪人》流浪挑戰賽的成果,張希慈笑著分享一個她的小法寶:Office 365 Word的目錄功能、以及Excel的篩選功能。特別是Word的目錄功能,能夠自動抓取所有的標題更改,讓希慈在製作計劃書、或結案報告時,非常迅速。

希慈坦言,《城市浪人》最期待的正是學生參與流浪挑戰賽後的「前後」改變。「為了使評量能夠量化,我們特別設計一系列的自我檢視問題,像是自我態度、社會參與的興趣程度、對人際關係的親密程度⋯等項目進行測驗。活動結束後,再讓學生進行相同的測驗,並透過統計來檢視這項活動到底有沒有幫助到這些年輕人。」

而當活動結束後,《城市浪人》也會運用Office 365來做組織內部的檢討,是檢視活動是否辦得成功相當重要的工具。

《城市浪人》最期待的正是學生參與流浪挑戰賽後的「前後」改變。 為了使評量能夠量化,我們特別設計一系列的自我檢視問題,像是自我態度、社會參與的興趣程度、對人際關係的親密程度⋯等項目進行測驗。活動結束後,再讓學生進行相同的測驗,並透過統計來檢視這項活動到底有沒有幫助到這些年輕人。



希慈補充:「如果要做統計,基本上真的不能沒有Excel!」而正因為Office 365有線上直接更新、雲端儲存的功能,讓組織內部的夥伴與她,都能不分時間、地域來進行討論、調整並同步資訊;同時,Office 365支援線上多人同步編輯書寫的功能,讓《城市浪人》內部都可以隨時透過紀錄來檢視先前的討論成果。

說到「斜槓青年」,希慈不認為自己是刻意成為「斜槓青年」,而是——她對生活與工作的想像就是如此:一邊經營自己喜歡做的事情(由微小的改變幫助年輕人找到未來的方向),成為自己的事業;同時,不斷嘗試新事物,培養新的興趣、結交各式各樣的朋友,不論是爬山、攀岩、花藝、射箭,希慈不排斥嘗試任何事。這樣的練習,也造就她能夠設身處地去理解「人」。去瞭解為什麼他們如此的喜愛某項事物。

希慈還會定期出國,讓自己放空、休息沉澱。旅行將所有感官打開,也提升自我的敏銳度,也激盪希慈設計出更吸引青年的遊戲活動。

被問到若能跟過去徬徨的自己、或是正猶疑不決不知道怎麼選擇人生道路的青年說一句話,張希慈毫不猶豫回答:「To be the change you want to see in the world.」,這句話的意思就是:成為那個你想在世界上見到的改變。而張希慈也會持續貫徹這句話的理念,繼續經營她所希望看見的改變。如同Offices 365每天陪伴我們的工作與生活一樣,與希慈一起keep going,讓自己365天、每一天都要活得精彩。