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不止於現狀，365天，是生活家也是工作家 ─ 越斜槓，越精彩

【人物專訪】以微小的改變幫助年輕人找到未來的方向：《城市浪人》張希慈

2018/05/23 , 評論
廣編企劃
Photo Credit: TNL Brand Studio
廣編企劃
由關鍵評論網《廣編團隊》製作，由產業贊助，針對某個特定議題進行研究與探討，不使用浮誇字眼，致力用客觀的角度提供讀者以另一個角度了解商業行為背後發生的議題。

文：廖元鈴、吳易真／攝影：陳見州

當一個人起身播種，就只能種一棵樹；但如果讓好幾十個、或幾百個人一同參與播種，就有可能種出一片森林—— 被富比士雜誌（Forbes）評比為亞洲30歲以下最具潛力30名傑出人士之一的張希慈，她正在做的事，是「催生」更多台灣青年們有意識地參與社會、起身做出行動，一同種下令人驚豔的「改變」。

一個月時間，《城市浪人》讓年輕人用遊戲改變視野

當年還是大學生的張希慈，大三去海外交換學生，回台灣後深刻的體會到——「年輕人不應該被校園給侷限住學習的範圍」。當下的她有一個很強烈的渴望，「我想把年輕人拉出校園的小圈圈外，一起去做很多事情。」她發現身邊的年輕同學會主動提出想做的事情，並起身解決「社會性的問題」，但這種人卻在台灣社會少之又少，甚至普遍對社會議題無感、更不認為自己有能力能夠改變。

想打破這個窘境的張希慈，大學還沒畢業就選擇和身邊的夥伴一同創立《城市浪人》，透過遊戲化的方式，例如：尋找城市失落的技藝、主動嘗試捐血、建立運動習慣、製作生命清單、打工換物、採訪家中口述歷史、送餐給街友、志工體驗⋯等，將更多台灣年輕人從填鴨式的教育體制抽出來，重新檢視自我與社會及與世界的關係。

從體驗到流浪挑戰賽，更號召全台超過60間大學，一起創造「流浪舞台」、並將這項想法持續輸出到台灣各地、甚至海外如香港，不只是台灣，她要讓全世界，特別是亞洲的年輕人，都能打破僵化的體制、翻轉原本對生命的想像。

而張希慈的行動確實喚醒了不少有相同理念的年輕人。她開心的與採訪團隊分享：「香港有一個女生參加過流浪挑戰賽之後，就想要在香港成立相同的組織，讓人驚訝的是，她只有18歲。」

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Photo Credit: TNL Brand Studio
坐在沙發上侃侃而談的希慈
不慎忽略身旁夥伴的感受，提早練習「分道揚鑣」

然而，在組織成立不到兩年的時候，張希慈與內部團隊夥伴的歧見，卻日益加深，讓她一度想要終止或放棄這項事業。「那時候我真的很震驚⋯打擊非常大。我在做的，是人的教育和服務，但身旁夥伴最討厭的人卻是自己。」希慈回想當時最難過的關卡，正是身邊和她共同創立《城市浪人》的夥伴對她的不信任。

希慈說，當時《城市浪人》創立後幾年，組織內部不得不面臨思考「未來發展的目標」是什麼？但當時的張希慈的想法和組織內部聲音不同，她才驚覺跟她一起走過創立歲月的夥伴，早已不認同自己，甚至產生了許多負面評價，讓她一度動念想要主動放棄。

後來，希慈給自己放了一個假，去國外旅行、沉澱一段時間。回來之後，張希慈開始去處理這件棘手的事情，她用一個禮拜的時間，一個個找組織內部、甚至是組織外部的人聊，去瞭解每個人是怎麼想的。她發現，過去她花太多時間在思考「怎麼去處理這件事情」，而忽略了組織內部的人「他們的心理狀態是什麼」。她這才發現，如何「面對」、「傾聽」人的聲音，才是最為重要的。

同時，她也很肯定地認為《城市浪人》確實是她一直以來想做的事，「不斷突破舒適圈」、「擁有創新的改變」，正是她為組織設立下的目標。也因為張希慈做《城市浪人》的堅定決心，讓她很早就開始與身旁夥伴練習「分道揚鑣」。「那算是一個對《城市浪人》來說，很巨大的組織重整。」希慈說。

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Photo Credit: TNL Brand Studio
在移動中可以隨時隨地工作的希慈
堅持發揮影響力，促使年輕人紛紛起身做出改變

也因為張希慈的堅持，《城市浪人》開始做出影響力、找到損益平衡的模式，她最開心的是，真的有年輕人因為《城市浪人》而蛻變成一個很不一樣的人。

希慈分享，當時有一位大一的成大學生，感受到成大似乎較少與台南當地其他學校進行交流，而他想要改變這件事。於是，在獲得《城市浪人》的授權，擔任總召開始在成大舉辦起流浪挑戰賽，讓成大的學生，開始跟南藝大、台南應用科大、遠東科大、南台科大等學校交流。想不到後來因為擔任總召的經驗，讓這個學生在畢業之後成了斜槓青年（Slash），現在，他是一位小有名氣的講師，到各地分享如何增進溝通表達、個人生產力開發的經驗，同時還參與新創、擔任外商公司的內容行銷與自由寫手。去年他更是與張希慈一同被選為教育部的青年諮詢小組委員。

讓希慈感到自豪的是，她看到一個大一的學生，花了四年時間，成為一個優秀的青年。而這位青年透過《城市浪人》而有了跨校合作學習的機會，四年之後，成為了一位「會發光」的人。

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希慈使用PowerPoint製作、紀錄她每次到各地演講的簡報投影片

被問到如何檢視《城市浪人》流浪挑戰賽的成果，張希慈笑著分享一個她的小法寶：Office 365 Word的目錄功能、以及Excel的篩選功能。特別是Word的目錄功能，能夠自動抓取所有的標題更改，讓希慈在製作計劃書、或結案報告時，非常迅速。

希慈坦言，《城市浪人》最期待的正是學生參與流浪挑戰賽後的「前後」改變。「為了使評量能夠量化，我們特別設計一系列的自我檢視問題，像是自我態度、社會參與的興趣程度、對人際關係的親密程度⋯等項目進行測驗。活動結束後，再讓學生進行相同的測驗，並透過統計來檢視這項活動到底有沒有幫助到這些年輕人。」

而當活動結束後，《城市浪人》也會運用Office 365來做組織內部的檢討，是檢視活動是否辦得成功相當重要的工具。

《城市浪人》最期待的正是學生參與流浪挑戰賽後的「前後」改變。

為了使評量能夠量化，我們特別設計一系列的自我檢視問題，像是自我態度、社會參與的興趣程度、對人際關係的親密程度⋯等項目進行測驗。活動結束後，再讓學生進行相同的測驗，並透過統計來檢視這項活動到底有沒有幫助到這些年輕人。


希慈補充：「如果要做統計，基本上真的不能沒有Excel！」而正因為Office 365有線上直接更新、雲端儲存的功能，讓組織內部的夥伴與她，都能不分時間、地域來進行討論、調整並同步資訊；同時，Office 365支援線上多人同步編輯書寫的功能，讓《城市浪人》內部都可以隨時透過紀錄來檢視先前的討論成果。

說到「斜槓青年」，希慈不認為自己是刻意成為「斜槓青年」，而是——她對生活與工作的想像就是如此：一邊經營自己喜歡做的事情（由微小的改變幫助年輕人找到未來的方向），成為自己的事業；同時，不斷嘗試新事物，培養新的興趣、結交各式各樣的朋友，不論是爬山、攀岩、花藝、射箭，希慈不排斥嘗試任何事。這樣的練習，也造就她能夠設身處地去理解「人」。去瞭解為什麼他們如此的喜愛某項事物。

希慈還會定期出國，讓自己放空、休息沉澱。旅行將所有感官打開，也提升自我的敏銳度，也激盪希慈設計出更吸引青年的遊戲活動。

被問到若能跟過去徬徨的自己、或是正猶疑不決不知道怎麼選擇人生道路的青年說一句話，張希慈毫不猶豫回答：「To be the change you want to see in the world.」，這句話的意思就是：成為那個你想在世界上見到的改變。而張希慈也會持續貫徹這句話的理念，繼續經營她所希望看見的改變。如同Offices 365每天陪伴我們的工作與生活一樣，與希慈一起keep going，讓自己365天、每一天都要活得精彩。

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不止於現狀，365天，是生活家也是工作家 ─ 越斜槓，越精彩：

Microsoft Office 365 X TNL 未來大人物 工作生活平衡不是他們唯一追求的，因為這他們而言，工作與生活是一種美好的人生結合。 三位未來大人物黃昱維（天氣即時預報）、張希慈（城市浪人）、楊右任（舊鞋救命）用不一樣的生活方式，一邊工作一邊親手推動理想，而「斜槓者」的多重身分不僅是跨領域的鮮豔顏色，與專業讓其更具體實踐未來大人物「把成功的定義還給每一個人」的理念。 無論新世代或中間世代的你，也都可以是斜槓者，365天中，是生活家、也是工作家，越斜槓，越精彩，越好玩！

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