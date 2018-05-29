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【人物專訪】用舊鞋搭建起台灣與非洲間的公益之路：《舊鞋救命》楊右任

2018/05/29 , 評論
廣編企劃
Photo Credit: TNL Brand Studio
廣編企劃
由關鍵評論網《廣編團隊》製作，由產業贊助，針對某個特定議題進行研究與探討，不使用浮誇字眼，致力用客觀的角度提供讀者以另一個角度了解商業行為背後發生的議題。

文：廖元鈴、吳易真／攝影：陳鏡仁

「當你有一個夢想或願景是跟一般人不一樣的時候，身邊的人一定會沒辦法理解你，尤其是做慈善這回事。」楊右任緩緩道出這幾年的心路歷程，因為他從沒想過一張上面寫著「舊鞋・救命」的海報，會讓他意外開啟一條翻轉非洲孩童命運的道路。

被認為是魯蛇　卻用行動帶來翻轉人命的力量

如果將楊右任過去的經歷實際攤開來檢視，他僅有國中學歷，出社會工作也僅領22K，完全能夠被社會貼上「魯蛇」（Loser）標籤，卻在因緣際會之下，聽到在非洲擔任傳教士的岳父分享他在非洲的所見所聞。岳父說，非洲當地孩童因為沙蚤病——寄生蟲從腳指頭縫隙鑽入人體體內，公的吸血、母的下蛋——每個孩子都有雙腳潰爛的情形。

為解決這個問題，右任的岳父當時還自掏腰包、回加拿大購買鞋子再塞進行李箱內，一箱一箱的帶回非洲。但無奈的是，每次發放鞋子時，數量遠遠不足以提供當地的孩子，不幸排在隊伍較後端的孩子們，臉上都難掩失望的神情⋯⋯

當時才27歲的右任，想到先前從事製鞋的父親，倉庫裡還有許多鞋子的庫存，同時右任為了能幫助當地的孩子們都能夠穿上鞋，他於是設計了一張募集物資的海報，並在海報上大大寫著：「舊鞋，救命」。想不到這四個簡短而有力的字，短短幾天就引起熱烈迴響，一口氣就有5~6萬雙舊鞋湧入他們家。

如果要持續守護當地非洲孩童的笑容，只做舊鞋、舊衣募資是不夠的。

因為堅信「能帶來改變」，讓楊右任一做就「欲罷不能」，除了定期募集舊鞋，右任也關注到當地孩童不只面臨沙蚤病的威脅，還有喝不到乾淨、清潔的水，或女孩因生理期而中斷課業喪失受教育的機會⋯等其他問題。

楊右任說，「他們有了鞋子穿，但他們還是在喝髒水。」說到這裡，楊右任的表情更為認真：「如果要持續守護當地非洲孩童的笑容，只做舊鞋、舊衣募資是不夠的。」

於是，他開始投入當地，與當地的夥伴一起合作，協助他們挖掘乾淨的地下水、建造水井，更把每次運送舊鞋的貨櫃，就地利用打造成「貨櫃學校」，將課桌椅及電腦搬進貨櫃變成「教室」，培養當地的孩子們都能上學、受教育。同時，學習如何耕田種植農作物、飼養雞等能夠自力更生的技能，此外他甚至啟動「愛・女孩」計畫，帶團教當地的婦女縫製布衛生棉，讓女孩不因生理期而中斷課業並改善她們的衛生條件。這些計畫，都是要讓當地人都能學會「拿著釣竿釣魚」，而不是「只會吃魚」。

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右任展示「愛・女孩」計畫辦公室內的布衛生棉
外界批評聲音，是挑戰也是信念考驗

「1、2、3，⋯每數完3秒就會有1名兒童餓死，這是我們都知道的數據，但我們卻毫無感覺。沒有人願意挺身而出。有趣的是，不挺身而出，選擇回家看劇、玩遊戲的人，反而不會遭受到攻擊。」楊右任無奈分享著這幾年經營「舊鞋・救命」計畫所遇到的抨擊與挫折。

當時，他剛起步的時候，還有掌聲與支持，但隨時間拉長，只有22k收入的他，就屢屢被人質疑「自己賺這麼少薪水，還要做慈善？」、「你又沒有身份和地位，要怎麼做慈善？」等聲音，但右任特別跟我們分享了一個小故事，讓我們瞭解到他為何能夠如此堅定地走下去。

楊右任說，當時有許多志工並不知道自己做的事情影響力有多大，剛好趁一次機會，他帶著志工來到非洲第一線，和當地非洲孩童互動；結束之後，楊右任才跟他們分享數據：非洲孩童每10個將近有6個就會死掉，甚至因為飲用骯髒的水，3歲以前就會死去。志工們聽聞後難以置信，原來剛剛與自己互動的那一群小朋友中，有超過半數的孩子無法活過3歲。志工們紛紛掉下眼淚，那時，他們才真正感受到——「原來我們在做的每一件事情，是真的會改變人的生命。」

他也堅定地繼續說，每當遇到這些不同的聲音時，他都會和身邊的夥伴說：「你的責任不是滿足那些批評的人，而是如何滿足這些孩子們的需求。」也因為堅信這份慈善事業，就是他的人生使命，讓右任儘管跌倒了，也堅持要爬起來，繼續勇往直行。

平衡工作與生活，妥善運用工具、掌握時間是關鍵

楊右任跟我們分享，「我只賺22K不是能力不行，而是我選擇過這樣的生活。」他認為，不論經營人生哪一個面向的生活，例如工作、感情、或健康，找到生活最棒的平衡點是最為重要的。

而要妥善經營各個面向的生活，其中的關鍵就在於「將時間安排、規劃進去。」例如像他每天盡量趕在傍晚6點前把工作做完，回家和太太小孩一起共進晚餐，深夜再運用時間進修、安排工作與慈善專案進度；同時也設定「目標」，均衡地將時間跟資源分配到家庭、夫妻感情關係與孩子身上，例如楊右任就設定了今年要和孩子們一起寫一本書、以及和太太每週都要約會。

也正因如此，如何妥善運用時間，就成了重要的課題。楊右任特別分享他自己最喜愛的就是Office 365的線上雲端功能：「我只要想到什麼，就停車在路邊，把想到的資訊即時更新在Word裡。也因為Office 365是雲端線上服務，能夠同步紀錄所有想法，隨時都能記錄，對我來說非常便利！」

楊右任也說，如果臨時遇到想要捐贈資金或是物品的人，他就得在短時間內將相關的照片、資料秀給捐贈者看。而Office 365的線上雲端功能，讓他就算沒有帶上電腦，也能游刃有餘上網將雲端儲存的資料抓出來，與捐贈者分享成果。

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Photo Credit: TNL Brand Studio
右任使用PowerPoint製作演講的簡報投影片
不僅帶物資還要到當地培力，預計攜家非洲蹲點

談到「斜槓青年」，楊右任笑說或許是因為現在的時代的轉變太快了，有太多的資源、工具以及社群媒體的發展，可以讓我們在同個時間做到很多不同的連結與不同的工作內容。因為有新的工具與軟體的開發，讓這個時代的年輕人，可以做到身兼不同身份的工作。

而無論是推動布衛生棉編織教育、教當地人如何耕種養育農作物，《舊鞋・救命》計畫讓右任一步步改變起當地人的生活。在技術培育的同時，對他來說，最在意的，仍是是否能培養出當地的領導人，在未來楊右任離開之後，繼續帶領這些計畫持續前進？

為做更深入的檢視，楊右任打算今年7月要帶妻子與三個女兒，全家人一起搬到非洲當地蹲點至少半年，除了觀察當地人的改變之外、就近到非洲當地扎根、進行培育當地接班的領導人之外，更是希望能有計畫性的推廣「偏鄉翻轉計畫」，讓這項計畫能不斷地推行、實施。讓全非洲都能有機會能因為他的慈善計畫，徹底點亮所有非洲孩童的生命之路。

被問到如果能跟過去徬徨的自己、或是正猶疑不決不知道怎麼選擇人生道路的青年說一句話，本身為虔誠基督徒的楊右任說：「你一定一定要記得，為什麼上帝將你召喚到這個使命當中。」他說：「你一定要記得保持初衷。當你走到很困難、很掙扎的時候，會有很多痛苦。因此，你一定要記得你當初選擇投入的初衷是什麼。」

毫無疑問，走過過去種種辛苦，楊右任會繼續保持著他的信念和初衷，改善非洲孩童的人生。

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不止於現狀，365天，是生活家也是工作家 ─ 越斜槓，越精彩：

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