【人物專訪】用舊鞋搭建起台灣與非洲間的公益之路：《舊鞋救命》楊右任

文：廖元鈴、吳易真／攝影：陳鏡仁

「當你有一個夢想或願景是跟一般人不一樣的時候，身邊的人一定會沒辦法理解你，尤其是做慈善這回事。」楊右任緩緩道出這幾年的心路歷程，因為他從沒想過一張上面寫著「舊鞋・救命」的海報，會讓他意外開啟一條翻轉非洲孩童命運的道路。

被認為是魯蛇 卻用行動帶來翻轉人命的力量

如果將楊右任過去的經歷實際攤開來檢視，他僅有國中學歷，出社會工作也僅領22K，完全能夠被社會貼上「魯蛇」（Loser）標籤，卻在因緣際會之下，聽到在非洲擔任傳教士的岳父分享他在非洲的所見所聞。岳父說，非洲當地孩童因為沙蚤病——寄生蟲從腳指頭縫隙鑽入人體體內，公的吸血、母的下蛋——每個孩子都有雙腳潰爛的情形。

為解決這個問題，右任的岳父當時還自掏腰包、回加拿大購買鞋子再塞進行李箱內，一箱一箱的帶回非洲。但無奈的是，每次發放鞋子時，數量遠遠不足以提供當地的孩子，不幸排在隊伍較後端的孩子們，臉上都難掩失望的神情⋯⋯

當時才27歲的右任，想到先前從事製鞋的父親，倉庫裡還有許多鞋子的庫存，同時右任為了能幫助當地的孩子們都能夠穿上鞋，他於是設計了一張募集物資的海報，並在海報上大大寫著：「舊鞋，救命」。想不到這四個簡短而有力的字，短短幾天就引起熱烈迴響，一口氣就有5~6萬雙舊鞋湧入他們家。

如果要持續守護當地非洲孩童的笑容，只做舊鞋、舊衣募資是不夠的。

因為堅信「能帶來改變」，讓楊右任一做就「欲罷不能」，除了定期募集舊鞋，右任也關注到當地孩童不只面臨沙蚤病的威脅，還有喝不到乾淨、清潔的水，或女孩因生理期而中斷課業喪失受教育的機會⋯等其他問題。

楊右任說，「他們有了鞋子穿，但他們還是在喝髒水。」說到這裡，楊右任的表情更為認真：「如果要持續守護當地非洲孩童的笑容，只做舊鞋、舊衣募資是不夠的。」

於是，他開始投入當地，與當地的夥伴一起合作，協助他們挖掘乾淨的地下水、建造水井，更把每次運送舊鞋的貨櫃，就地利用打造成「貨櫃學校」，將課桌椅及電腦搬進貨櫃變成「教室」，培養當地的孩子們都能上學、受教育。同時，學習如何耕田種植農作物、飼養雞等能夠自力更生的技能，此外他甚至啟動「愛・女孩」計畫，帶團教當地的婦女縫製布衛生棉，讓女孩不因生理期而中斷課業並改善她們的衛生條件。這些計畫，都是要讓當地人都能學會「拿著釣竿釣魚」，而不是「只會吃魚」。

TNL Brand Studio 右任展示「愛・女孩」計畫辦公室內的布衛生棉

外界批評聲音，是挑戰也是信念考驗

「1、2、3，⋯每數完3秒就會有1名兒童餓死，這是我們都知道的數據，但我們卻毫無感覺。沒有人願意挺身而出。有趣的是，不挺身而出，選擇回家看劇、玩遊戲的人，反而不會遭受到攻擊。」楊右任無奈分享著這幾年經營「舊鞋・救命」計畫所遇到的抨擊與挫折。

當時，他剛起步的時候，還有掌聲與支持，但隨時間拉長，只有22k收入的他，就屢屢被人質疑「自己賺這麼少薪水，還要做慈善？」、「你又沒有身份和地位，要怎麼做慈善？」等聲音，但右任特別跟我們分享了一個小故事，讓我們瞭解到他為何能夠如此堅定地走下去。

楊右任說，當時有許多志工並不知道自己做的事情影響力有多大，剛好趁一次機會，他帶著志工來到非洲第一線，和當地非洲孩童互動；結束之後，楊右任才跟他們分享數據：非洲孩童每10個將近有6個就會死掉，甚至因為飲用骯髒的水，3歲以前就會死去。志工們聽聞後難以置信，原來剛剛與自己互動的那一群小朋友中，有超過半數的孩子無法活過3歲。志工們紛紛掉下眼淚，那時，他們才真正感受到——「原來我們在做的每一件事情，是真的會改變人的生命。」

他也堅定地繼續說，每當遇到這些不同的聲音時，他都會和身邊的夥伴說：「你的責任不是滿足那些批評的人，而是如何滿足這些孩子們的需求。」也因為堅信這份慈善事業，就是他的人生使命，讓右任儘管跌倒了，也堅持要爬起來，繼續勇往直行。

平衡工作與生活，妥善運用工具、掌握時間是關鍵

楊右任跟我們分享，「我只賺22K不是能力不行，而是我選擇過這樣的生活。」他認為，不論經營人生哪一個面向的生活，例如工作、感情、或健康，找到生活最棒的平衡點是最為重要的。

而要妥善經營各個面向的生活，其中的關鍵就在於「將時間安排、規劃進去。」例如像他每天盡量趕在傍晚6點前把工作做完，回家和太太小孩一起共進晚餐，深夜再運用時間進修、安排工作與慈善專案進度；同時也設定「目標」，均衡地將時間跟資源分配到家庭、夫妻感情關係與孩子身上，例如楊右任就設定了今年要和孩子們一起寫一本書、以及和太太每週都要約會。

也正因如此，如何妥善運用時間，就成了重要的課題。楊右任特別分享他自己最喜愛的就是Office 365的線上雲端功能：「我只要想到什麼，就停車在路邊，把想到的資訊即時更新在Word裡。也因為Office 365是雲端線上服務，能夠同步紀錄所有想法，隨時都能記錄，對我來說非常便利！」

楊右任也說，如果臨時遇到想要捐贈資金或是物品的人，他就得在短時間內將相關的照片、資料秀給捐贈者看。而Office 365的線上雲端功能，讓他就算沒有帶上電腦，也能游刃有餘上網將雲端儲存的資料抓出來，與捐贈者分享成果。

Photo Credit: TNL Brand Studio 右任使用PowerPoint製作演講的簡報投影片

不僅帶物資還要到當地培力，預計攜家非洲蹲點

談到「斜槓青年」，楊右任笑說或許是因為現在的時代的轉變太快了，有太多的資源、工具以及社群媒體的發展，可以讓我們在同個時間做到很多不同的連結與不同的工作內容。因為有新的工具與軟體的開發，讓這個時代的年輕人，可以做到身兼不同身份的工作。

而無論是推動布衛生棉編織教育、教當地人如何耕種養育農作物，《舊鞋・救命》計畫讓右任一步步改變起當地人的生活。在技術培育的同時，對他來說，最在意的，仍是是否能培養出當地的領導人，在未來楊右任離開之後，繼續帶領這些計畫持續前進？

為做更深入的檢視，楊右任打算今年7月要帶妻子與三個女兒，全家人一起搬到非洲當地蹲點至少半年，除了觀察當地人的改變之外、就近到非洲當地扎根、進行培育當地接班的領導人之外，更是希望能有計畫性的推廣「偏鄉翻轉計畫」，讓這項計畫能不斷地推行、實施。讓全非洲都能有機會能因為他的慈善計畫，徹底點亮所有非洲孩童的生命之路。

被問到如果能跟過去徬徨的自己、或是正猶疑不決不知道怎麼選擇人生道路的青年說一句話，本身為虔誠基督徒的楊右任說：「你一定一定要記得，為什麼上帝將你召喚到這個使命當中。」他說：「你一定要記得保持初衷。當你走到很困難、很掙扎的時候，會有很多痛苦。因此，你一定要記得你當初選擇投入的初衷是什麼。」

毫無疑問，走過過去種種辛苦，楊右任會繼續保持著他的信念和初衷，改善非洲孩童的人生。

Photo Credit: TNL Brand Studio