【AI繪圖時代】創意工作者會不會被人工智慧取代？設計師如何培養AI圖像溝通技能？

2022年被稱為「AI繪圖元年」。

隨著AI繪圖工具Midjourney、Stable Diffusion、NovelAI等在2022下半年逐步開放群眾測試，只要輸入幾個關鍵字便能快速產生圖像，人人都能進行創作，AI圖像在台灣網路社群開始流行；而9月初， 傑森．艾倫（Jason Allen）的Midjourney畫作《Théâtre D'opéra Spatial》獲得美國科羅拉多州博覽會數位藝術類首獎，則是將AI繪圖推向爭端。

當時艾倫高喊：「人工智慧贏了，人類輸了。」許多人的疑問與擔憂是，如果創造性工作也被機器取代，那人類的價值還剩什麼？

如何使用AI繪圖工具？

輸入「/imagine」和提示字（prompt），幾秒內AI就能幫你產出四張圖。聽起來容易，但如果僅止於此，你很有可能會對AI繪圖工具產生的結果感到相當失望。

不同的AI繪圖工具擅長的圖像類型迥異，例如NovelAI擅長二次元，Dall-E較為擬真，而Midjourney最具藝術性，擅長抽象圖像、油畫、動漫和模型等，因此，在創作之前必須先熟悉AI工具的特性，創作結果才比較能符合期待。設計師／AI圖像溝通師林自庠比喻，不同的畫家專業領域不同，若要求一位油畫家完成鉛筆畫，也許不至於無法詮釋，但很可能與期待的品質有所差距，而AI繪畫工具也是如此。

不同的AI繪圖工具對提示字的要求與詮釋也不盡相同。

AI藝術創作者鳥巢說明，由於Midjourney官方期望提示字言簡意賅，因此寫在越前面的提示字越影響圖像生成效果。此外，對比Stable Diffusion能夠接受更精準的提示字，生成的圖像更貼近提示字描述與創作者的需求，使用Midjourney進行創作則較考驗運氣，「所以我們才會自稱『召喚師』，召喚出的結果有點隨機的成分。」

擁有六個月Midjourney使用經驗的玩家李怡志則認為，利用AI工具生成圖像是一個「解構再建構」的過程，使用者將期待的畫面拆解成文字描述，再交給AI進行演算重新組合圖像，考驗使用者與AI「有效溝通」的技巧，「使用者需要知道AI聽得懂什麼、聽不懂什麼，接著再去修改語彙表達給AI。」

因此，「如何撰寫提示字」成為AI圖像創作者、玩家們最需要深入研究的課題，也正是使用AI繪圖工具的專業所在。

觀摩他人的作品、測試提示字效果是AI圖像創作者、玩家們的日常作業；而Midjourney本身的使用介面、AI繪圖工具的官網藝廊、Lexica等提示字網站以及AI圖像創作社群，都是提示字的學習資源。

林自庠表示，平時要保持「玩」的習慣，在大量嘗試的過程中便能漸漸掌握AI工具對提示字的理解程度以及可以設定、調整的幅度。李怡志舉例，在參考、大量測試提示字後發現，若想透過Midjourney生成「人在水中」的圖像，使用「underwater photography」的效果遠比其他提示字效果更好、更穩定。鳥巢則是透露，從接觸AI繪圖工具至今，他每天至少花費10小時進行圖像創作與提示字研究。

不過，現階段AI工具仍各自的弱點與局限。最令Midjourney使用者詬病的是，手部幾乎無法完美成像；而筆者使用Nijijourney則發現，儘管提示字要求二次元女孩子穿著長褲，演算的成品仍然僅能呈現短裙加長襪。

創意工作應用AI繪圖工具，打造「人類－AI創意循環」

2022年11月底，台灣遊戲公司雷亞公開招募「AI美術設計師／AI溝通師」協助利用AI工具使開發專案更有效率地進行。雷亞遊戲執行長暨共同創辦人游名揚在12月22日舉行的AI詠唱者忘年會（第0屆AIGC年會）中談到：「我認為AI將會成為創意產業的開發主流，它與人類之間存在十倍到一百倍的開發差異，產業內清楚這件事情。」

AI最大的優勢在於生產速度快，在非常短時間內產出大量視覺內容，而這樣的特性正在改變設計工作的流程與效率。

鳥巢說明，過往業主將設計需求告訴設計師、插畫師，一個星期後才能看到圖像內容，有時還會覺得不太滿意、與預期成果還有一段差距，再花費時間進行修改。但使用AI工具進行設計，即使它生成圖像不符期待，也不再需要等一個禮拜才能修改，而是隨時都能快速調整，「AI它太快了，我可以一直重下提示字，Midjourney一分鐘可以產12張圖。」

李怡志認為，如果設計師善於使用AI繪圖工具，他便能將業主的需求及時轉譯給AI、快速打樣，透過AI生成的圖像確認雙方對設計內容的共識，「以前室內設計跟業主溝通時用筆畫半天，現在1、2分鐘內就根據你的字出一個大樣，30分鐘內出10個給業主參考不成問題。」

AI能將業主或設計師腦中的想像快速地轉化為實際的畫面，也能幾乎無成本地、輕鬆地嘗試各種創意。林自庠認為，AI工具能夠幫助設計者獲取更多的靈感、進行腦力激盪；鳥巢也說：「『概念發想』正是AI很重要的特性與優勢。」

鳥巢曾受公仔設計公司委託，使用AI工具進行公仔設計概念發想。只需透過特定提示字控制AI生成公仔圖像，其餘設計則是鳥巢天馬行空地想像、透過提示字描述畫面元素，由AI負責快速且有品質地完成視覺內容；每天10張圖、連續20天，一共200張概念圖便能供公仔設計公司挑選、參考，再進一步設計公仔樣式。

此外，AI也能幫助設計師獲取所需設計素材。林自庠表示，平時從事包裝設計常仰賴素材網站中的既有素材，內容有限也不具獨特性，而AI工具不僅能夠彌補圖庫的不足，將原本不存在的素材生成出來，還能根據設計主體生成客製化的素材。

「即使目前需要用到AI的設計案不多，但我還是會在整理業主的需求過後，去思考AI能夠幫助我做到什麼。」林自庠分享，比起懼怕AI繪圖工具的應用，更多的是期待將AI工具融入設計師的日常工作之中。

鳥巢強調，設計師不必擔心被AI取代，設計師真正的專業在於腦中的創意點子、在於依循業主的需求進行創作的本領，這些是AI還無法取代的。維吉尼亞大學電腦科學系新任助理教授郭彥伶也在AI詠唱者忘年會（第0屆AIGC年會）中提到，AI的產出容易因演算模型的設計而趨向大眾偏好，也難以融入創作者個人的獨特經驗，「缺乏原創性」是當前AI難以突破、改善的限制。

不過，郭彥伶仍期許，人類與AI能夠共創正向的創意循環。鳥巢說明，目前AI的優勢在於它的「廣度」，AI匯集幾億人的美學，能夠幫助人類快速地進行前期的設計概念發想，拓展人類對於視覺內容的想像；而人類則是以「精細度」為優勢，憑藉個人的特色調整視覺內容，利用自身在特定繪畫領域、設計主題中長時間累積而來的經驗將圖像畫得更精細、更考究，「人類、AI結合不是很好嗎？」

五款熱門的AI繪圖工具

Midjourney，點擊連結進入Discord，在對話框輸入「/imagine prompt: 」與提示字便能得到圖片。每隻Discord帳號擁有25張免費試用額度；付費方案採訂閱制，依服務內容而有不同價格，每月最低10美元。

Nijijourney，點擊連結進入Discord，或是直接在Midjourney提示字中輸入「--niji」。提示字接受英文、日文、韓文及簡體中文，使用方式與Midjourney相同。免費試用與付費訂閱制度與Midjourney相同。

Stable Diffusion，代碼和模型都完全開源，可以免費下載並安裝在自己的裝置上；近期也提供網頁版服務，輸入文字按下「Generate image」按鈕即可獲得圖片。

Dalle-E2，點擊連結並以電子郵件帳號登入即可使用，輸入文字並按下「Generate」按鈕即可獲得圖片，或是上傳既有圖片，重新演算整個或部分圖像內容。首月擁有50張免費額度，次月起每月15張免費額度；付費算圖購買額度，最低15美金。

NovelAI，點擊連結註冊帳號、登入使用介面，提供文字生成及圖象生成服務。目前不提供免費額度，收費最低一個月10美元。

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責任編輯：翁世航