【AI繪圖時代】輸入一行指令產生一張圖，稱得上藝術嗎？我們該如何解讀AI生成圖像的價值？

2022年9月，傑森．艾倫（Jason Allen）的Midjourney畫作《Théâtre D'opéra Spatial》獲得美國科羅拉多州博覽會數位藝術類首獎，開啟了「AI生成圖像是不是藝術」的討論。

輸入「/imagine」和提示字（prompt），幾秒內AI就能幫你產出四張圖，這般創作模式顛覆了大眾對於繪畫的既有想像，不須要拿起畫筆從草圖開始勾勒，不須歲月累積的繪畫硬實力，也不再須要花費大量時間完成作品。

然而，輸入一行指令產生一張圖，真的稱得上是藝術嗎？我們又該如何解讀AI生成圖像的價值呢？

AI如何將文字轉換為圖像？

在評價AI生成作品是不是藝術之前，必須先了解AI究竟是如何藉由使用者的提示字產生圖像。

「文字轉圖像」最基礎的概念是，將提示字轉換為文字編碼，文字編碼再轉換成圖像編碼，最後再將圖像編碼解碼形成圖像。而AI繪圖工具的核心技術就在文字轉圖像過程中所使用的演算模型；以Dalle-E2為例，Dalle-E2分別運用CLIP（Contrastive Language - Image Pre-training）及Diffusion。

透過CLIP處理自然語言，Dalle-E2能夠理解文字與圖像之間的相關程度（不是一段文字、一張照片的對應關係），當使用者輸入「宮崎駿」時，模型能將文字對應到與「宮崎駿」相關性較高的宮崎駿圖像；透過Diffusion解碼生成圖像，Dalle-E2能避免直接輸出資料庫中既有的「宮崎駿」圖像，產生與宮崎駿「風格」類似的結果。

「輸入一行指令產生一張圖，這叫藝術嗎？」擁有六個月Midjourney使用經驗的玩家李怡志懷疑。

國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授陳秉訓則表示，AI只是依照模型與資料庫內容進行運算，沒有創造、不是創作。國立政治大學人工智慧與數位教育中心研究員吳致勳補充，AI的優勢在於仿作、模擬風格，或是更有效率地融合不同藝術家的風格，但仍缺少「從無到有」的創造性價值，「沒有前人的基礎、AI沒有學習的內容，一切都是空談。」

photo credit: 李怡志、Midjourney 李怡志不認為他利用AI產出的作品稱為創作，他只是去測試AI發展到什麼程度、觀察AI未來可能的應用，例如用於投影片配圖或新聞情境配圖。此圖像為李怡志透過Midjourney生成。

AI圖像創作者、玩家：創作理念成就AI生成圖像的藝術性

李怡志不認為透過AI直接產出的作品能稱為創作，除非是進一步地將AI生成圖像反覆進行修改與調整，才能慢慢展現出創作者的理念與作品的藝術性，「否則就只是出圖而已。」

藝術大學出身的設計師／AI圖像溝通師林自庠認為，「思想」、「技術」、「美」是構成藝術的要素，任何人透過AI都可以隨意輸入提示字而產出美的內容，但如果缺乏想透過畫面傳達給其他人的思想、沒有了解哪些提示字能夠更好呈現畫面的技術，那麼就稱不上是藝術。

李怡志補充，藝術是對當時社會進行非常強烈的洞察後產生的呈現方法，AI繪圖工具確實能夠幫助具有藝術概念卻沒有能力完成的人，但就李怡志的觀察，許多Midjourney使用者並沒有思考自己要表達什麼、為什麼如此表達。

AI藝術創作者鳥巢則分享他透過AI工具進行角色IP系列創作的經驗。他能調整角色的服裝、動作、互動關係，也能改變場景、光源光線、鏡頭視角、場面調度等，將自己想像的畫面、編撰好的劇情透過AI繪圖工具一一實現，「我覺得我好像是一個導演，一個成本很低的導演。」

鳥巢認為，創作的價值、藝術的價值在於使人感動，而這是AI創作者、人類藝術家都須要面對的課題。至於如何使人感動？鳥巢強調：「講自己的故事、說自己的文化。」

鳥巢解釋，每個人都是獨立的個體，有自己的成長背景、學經歷與專業，這些都形成個人獨有的特色，也是創作的養分；而盲目跟隨他人的、主流的文化，刻意貼近藝術家的風格，或是複製、模仿他人的作品，並無法形塑創作者的特質，作品也將缺乏特殊性，失去創作的意義。

AI生成圖像的藝術價值有待獲得社會認同

「AI做得出來不代表它會大眾被接受、被大眾使用。」李怡志以AI音樂為例，AI早就可以產生音樂了，但很少人聽、很少人使用，因為音樂欣賞是一種社會化的過程，它必須獲得認可、成為一種文化現象，而AI圖像創作的價值也一樣須獲得社會的認同。

就筆者的觀察，AI圖像的價值尚未在專業藝術領域取得共識，更不用說社會大眾普遍的認可了。

2022年12月，美術產業指標性的數位藝術平台ArtStation首頁被「NO TO AI GENERATED IMAGES」圖片洗版，藝術家們抗議平台混雜專業藝術作品與素人AI作品，欠缺標籤標示與分類分流，「AI正在與敬業的藝術家們競爭ArtStation首頁空間，這個做法簡直令人作嘔。」

一封藝術家寫給ArtStation公開信內容提到：「AI可以產生大師級的作品、可以媲美優秀的藝術家作品，但並不是近期這些大量充斥在網路上的『AI垃圾（AI crap）』。AI的生成速度快到人類無法抗衡，絕對會淹沒ArtStation，藝術家們不希望藝術在AI生成內容的衝擊中迷失。」

ArtStation對此則回應，ArtStation不會禁止AI生成圖像，但正在規劃新版頁面，讓ArtStation使用者能夠控制他們看到的內容與瀏覽ArtStation的方式。

而在國內擁有近八萬人追蹤的臉書粉專「繪畫界心聲」上，近期也有相當多的貼文討論AI生成作品的價值。大多人仍相當重視繪師們、圖像創作者們的原創性以及他們多年養成的繪畫功夫，因而排斥透過AI所產生的視覺內容；也常有作品因線條不夠俐落、角色身體比例不正確等原因而遭質疑使用AI代筆。

無獨有偶，2022年底越南的數位藝術家Ben Moran上傳到藝術平台「Reddit/Art」的作品《Minh Anh Nguyen Hoang 》被誤認為AI作品，以違反版規為由遭下架，帳號也被停權。他在Twitter上展示自己進行創作的過程與證明，並表示：「怎麼會有真正的藝術家受罰？」「我真的需要放棄我的藝術風格嗎？」

We are in the world which real artists is being punished because he's the victim of these thief called AI artists? #Savehumanartist #noAIart #NoAI #SavefutureArt pic.twitter.com/yTQAeyc8SR — ben moran artist (@benmoran_artist) December 27, 2022

如同攝影問世、電腦繪圖技術誕生，藝術的概念與範圍都須要重新被確立，我們的社會還需要時間討論、詮釋AI生成圖像的藝術價值。

儘管如此，林自庠仍認為AI工具已經使藝術變得更為親民，一般民眾能夠用更簡單、更快速的方式認識藝術、產出作品；「AI擁有世界上幾億人的美學。」鳥巢則期待，透過AI產生出具有特色、富有美感的圖像成為AI世代的長輩圖，並藉此改善上一代人的視覺美學品味。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航