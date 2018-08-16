未來移動長什麼樣?這些新創團隊帶你跳脫框架，看見明日雛型

「設計思考」(Design Thinking)，近年成為各領域顯學。它源於創造全世界第一個滑鼠的美國設計顧問公司IDEO，強調在商業或科技的可行性下，以「人」為本，從人的需求出發，為實際生活中的各個議題，找出創新解決方法。

而美國史丹佛大學設計學院(D-School)，則進一步將「設計思考」的系統發揚光大。影響所及，近年台灣不論是設計、社會企業或一般企業內部訓練，也逐漸採納「設計思考」，而新創團隊也開始利用設計思考，挖掘社會需求，同時以創新點子解決社會問題。

定義市場需求前，先問一個好問題

有別於傳統的分析式思考，D-School的「設計思考」哲學強調感性分析，認為好點子來自於「會問問題」。而要問出一個好問題，「同理心」是關鍵，藉由洞察人群，才能從中挖掘潛在市場需求。

早在60年代，IBM 創辦人Thomas Watson曾言：「好設計，就是好生意。」（Good design is good business）；但遲至21世紀，許多歐美企業才開始重視設計，並運用設計思考的系統，去拆解、定義問題，以利後續推出符合市場需求的產品。

設計思考的三大元素為：人的需求、技術以及商業價值。過去在產業界，「技術」和「商業價值」的重要性已經是老生常談；因為技術發展必須到位，創新產品才有推出的可能，而商業價值也必須穩定運轉，才能持續在市場上提供服務。

然而，在設計思考引領產業發展的未來，「人的需求」將扮演更舉足輕重的角色。一個能發現需求、產生問題、並針對問題此來設計產品的團隊，在切入市場時，往往極可能搶佔先機。

Photo Credit: wikimedia commons 設計思考講究同理心，以汽車與移動交通而言，就是觀察「數位化、城市化、永續性」

下一步，發展商業模式

台灣奧迪日前舉辦首屆 Audi Innovation Award（AIA），就是希望透過提供平台，讓具備設計思考能力的台灣新創團隊，能夠獲得外界關注和資源挹注。本屆AIA競賽中獲得冠軍的ADENOVO諦諾科技，背後也有一段「因同理心而起家」的故事。

某次，創辦人搭乘計程車時，司機跟他說，雖然自己希望將汽車作為生財工具來改善家計，但在申請車貸時卻遇到重重困難。因為車貸在金融圈裡其實並非熱門業務，銀行必須花費許多時間和成本考核個人信用；而傳統金融服務受限於成本考量，往往會優先服務大型企業，相對來說車貸也較不受重視。

難道，金融業只能服務少數人？疑惑在心中發芽，他因此思考，若科技可以降低評估成本、幫銀行管控風險，或許可以提高銀行審核貸款意願，甚至可能進一步幫助一個家庭。

於是，ADENOVO諦諾科技透過串連數據、利用AI人工智慧，打造資產融資信用評估平台，並與全球金融機構和租賃公司合作，以車貸為起點，提供普惠金融，期望金融服務可以幫助更多人。

Photo Credit: Audi Taiwan 物聯網與智慧移動的概念，讓汽車有機會成為未來商務的支付設備

Photo Credit: Audi Taiwan ADENOVO 創辦人以「普惠金融」為概念，期望金融服務可以幫助更多人

他們的發想與點子，受到競賽肯定

主攻電動車電池快充技術的NiveauUp，除了在競賽中脫穎而出，也將受邀與台灣奧迪前往德國，與總部核心研發團隊交流。

NiveauUp觀察到，一般大眾對於電動車的「續航距離」仍充滿疑慮，或多或少阻礙電動車普及化；因此NiveauUp專攻充電鋰電池快速充電技術，除了降低常規電池的配備容量，也讓電動車未來價格更平易近人，更期待未來自家技術可以成為Audi電動車快充電池參考規格，讓電動車普及之路不再遙不可及。

另一組優勝團隊CreDa，同樣也受邀前往德國總部進行研發交流。雖然AI人工智慧愈來愈熱門，但CreDa察覺到，目前標記影片資料時，仍然以人力為主，因此建立即時嵌入式深度學習運算平台，協助自動化標記影片資料，期望加快AI人工智慧應用發展。對持續關注車聯網發展的Audi而言，CrDa的智慧視覺系統也可望輔助未來車聯網、智慧移動發展。

Photo Credit: Audi Taiwan NiveauUp指出電動車要普及化，首先要解決一般大眾對於「續航距離」的焦慮

Photo Credit: Audi Taiwan CreDa團隊認為將行車影像資料有系統化的自動標記整理，才能有助於未來AI與大數據的應用

創新/新創不是一次到位，而是持續練習與投入

近年，新創在台灣愈來愈受到關注；但新創並不是一次到位，需要持續的練習與投入。在新創團隊投入的時期，若產業大廠能夠扮演領頭羊，提供資源和技術交流，不僅能助新創團隊一臂之力，更可望帶動整體產業發展。

日前台灣奧迪AIA新創競賽剛落幕，台灣奧迪數位事業經理 Angela Leibinger表示，從設計思考角度來看，本屆參賽團隊整體表現非常令人驚艷，在這些新創團隊的新穎解決方案中，都看到不少質感與創新兼具的點子。

好設計不僅是一門好生意，也是一個好問題，更可能成為一個好故事。但要說一個好故事前，得先提出好問題；因為一個好故事不僅來自於行銷力，也來自於對人、對社會需求的敏銳覺察力，以及團隊持續投入所帶來的影響力。

Photo Credit: Audi Taiwan 台灣奧迪數位事業經理 Angela Leibinger表示，參賽團隊表現令人驚艷，並且看到不少質感與創新兼具的點子