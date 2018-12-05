未來移動：城市與它的智慧夥伴

「智慧移動」的議題近年來廣受各大政府、企業關注，自駕車、新能源、通訊技術、車聯網更是發展的關鍵。許多國際企業都加速投入智慧移動領域，如韓國手機電子大廠LG宣布年底將成立自駕研發以及機器人兩大部門；半導體大廠英飛凌與日本汽車零件龍頭DENSO合作，積極佈局自駕車及電動車市場；連電商亞馬遜、阿里巴巴也展開無人車的計畫。

這股全球趨勢啟動了台灣發展智慧移動的浪潮，立法院剛於11月三讀通過「無人載具科技發展與創新實驗條例」；看中台灣新創實力的德國車廠Audi，也在今年6月於台灣舉辦首屆Audi Innovation Award （AIA），挹注國際資源及資金，扶植台灣優秀新創接軌國際，共同打造台灣未來智慧移動的藍圖。在建構新移動關係的路程上，「車」不僅是動力性能的進化、科技配備的搭載及智慧服務的導入，更將改變你我對車輛和交通的認知，創造人、城市與車的嶄新關係。

Experience to Evolution：引領體驗，啟動移動革命

Audi與台灣新創的合作，延續至今年的新創盛會Meet Taipei創新創業嘉年華，邀請Audi Innovation Award（AIA）優選的五組新創，以「Experience 2025」為主題，從人工智慧、數位化、城市化與永續性四大主題切入，帶領民眾體驗2025的一日生活圈。

同時，台灣奧迪數位事業經理Angela Leibinger也受邀在專題演講中分享對未來趨勢的看法，例如：社交軟體如臉書（Facebook）的興起，反映出人們有與他人分享、互動的需求；電子商務的普及，反映大眾對交易效率的追求；當都會化越來越顯著，城市空間越來越少、越來越珍貴，共享汽車亦將蔚為潮流。

這些數位趨勢的演變展現人們對「自由」的渴望。儘管自由難以明確定義，但若能在智慧移動領域透過數位化科技例如：自駕車自動接載、車輛間「對話」保障行車安全、簡化購車金融服務流程以節省時間、提高效率等，進而從中解放時間與空間，創造出「第25個小時」，就能擁有更多與親朋好友相聚、實踐興趣的自由時光。

Photo Credit: 侯俊偉攝影 Angela Leibinger認為，智慧型手機的發展反映人們對「自由」的追求，未來移動也將解放時間與空間，創造出自由的「第25個小時」。

Connect to City：打造城市與生活的新關係

在追求自由、擁有「第25個小時」的道路上，AI人工智慧及車聯網可說是核心關鍵，重新定義城市內所有人、事、時、地、物彼此間的互動和關係。

當車子上路，creDa的智慧視覺系統ezOracle將協助自駕車查看周遭車輛動態。ezOracle透過AI人工智慧提前知曉附近車輛的行駛路徑，若發現可能發生擦撞，將提早預警並修正自駕車駕駛方向，打造一個更安全的移動環境。

這樣的視覺辨識應用，有賴creDa打造的即時嵌入式深度學習運算平台。目前人工智慧領域在應用影像資料時仍仰賴人力標記影片，但在分秒必爭的移動領域，「時間」是最寶貴成本；creDa透過導入影像自動化標記技術，減少人工標記的時間、人力成本，讓移動成為一趟安心的旅程。

車子與車子之間，也可透過「對話」打造更順暢的移動體驗。DT42的BerryNet將AI人工智慧應用直接部署在邊緣網路，例如：車輛上的攝影機能隨時偵測周邊物件，記錄車流量、道路壅塞情況，並即時回饋資訊給後方車輛。透過彼此之間的對話，車輛能夠即時得知最新路況，規劃出最方便、順暢的行車路徑。

值得一提的是，BerryNet是開源系統，可支援各種智慧移動相關應用，讓擅長硬體的台灣廠商能縮短開發產品時程。

Photo Credit: Audi Taiwan DT42的BerryNet可讓車輛藉由「對話」，即時回饋並打造順暢移動體驗；更透過降低AI應用門檻，協助台灣廠商進入「軟硬結合」的人工智慧時代。

Build to Benefit：建構人類與商業共好效益

新技術和新能源不僅改變移動的習慣，對環境永續發展做出貢獻，更是一段兼顧商業實踐與價值實現、建構人類與商業共好的旅程。以車貸為起點，提供普惠金融服務的ADENOVO諦諾科技，透過AI人工智慧打造aifian資產融資信用評估平台，幫銀行業者快速評估、管控風險，藉由降低時間和人力成本，提高銀行業審核貸款意願，更讓未來消費者申請車貸或金融服務時，不必再奔波於銀行和公司之間。

面對空氣品質日趨惡化的議題，穿梭在城市之間的汽車也成為解決方案的主角；Bionicraft與Sydro合作的MPS系統，將藻類、菌類做成的生物膜安裝在電動車內，使得汽車在行駛的同時，也幫助過濾都市空氣，在「移動」的同時，為城市的清新空氣貢獻心力。

當新能源日益受到重視，NiveauUp透過解決大眾對電動車的「續航焦慮」，為電動車普及之路打穩基礎。NiveauUp專攻充電鋰電池快速充電技術，其eXtreme Fast Charging-READY 電池能在短短6 分鐘內為電動車充滿93%以上電力；即便出發前才發現電動車電力不足，也不需耗時等待充電，讓電動車成為未來移動領域的要角。

Photo Credit: Audi Taiwan NiveauUp專攻充電鋰電池快速充電技術，透過解決大眾對電動車的「續航焦慮」，讓電動車成為未來移動領域的要角。

創新─ 將帶動未來智慧移動發展的新浪潮

在這段移動的創新旅程上，未來汽車產業不再僅是研發、製造、銷售車輛，必須從整體「移動」視角出發，關切購車、上路到續航力的「人 v.s. 車」議題，以及移動效率、能源空氣品質的「人 v.s. 城市」議題，才能在永續性的基礎上，透過數位化手段解決城市化所帶來的各種社會議題。

因此，不論是簡化購車的金融服務、解決電動車的續航需求、淨化城市空氣品質，甚至降低AI人工智慧應用門檻、節省時間和人力成本，讓更多業者跨入智慧移動領域，在這條創新之路上，台灣奧迪都與台灣新創團隊攜手並進，在「Meet Taipei創新創業嘉年華」展覽中，直接採用台灣AI新創BotBonnie的聊天機器人服務，間接推廣了這家新創公司的服務和產品。

以「車」為起點，最終走向人、車、城市間互動的新革命；面對數位化、城市化、永續性等議題，台灣奧迪不僅以此為發展智慧移動、打造全新移動關係的「起點」，更是「未來」目標。

Photo Credit: Audi Taiwan 台灣奧迪以「車」為起點，引領相關業者走向人、車、城市間互動新革命。