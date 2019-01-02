專訪交大新創團隊creDa：站在巨人的肩膀，往對的道路加速前進

creDa源自交通大學電子所郭峻因教授所指導的智慧視覺系統設計實驗室，同時也由科技部AI創新研究計畫支持，成立短短不到2年，已參與過2018美國消費性電子展（CES）、InnoVEX、國際汽車零配件與車用電子展覽會、智慧車用光電展、台灣首屆AIOT、Meet Taipei及未來科技展等多項大展，也獲得台灣奧迪首屆Audi Innovation Award的肯定，還將加入台灣國家館44家新創團隊再度參加CES。

creDa團隊成員雖然十分年輕，但在電腦視覺開發駕駛輔助系統領域都有5年以上的經驗，目前積極投入AI深度學習的開發中，產品ezLabel （快速自動化深度學習影像樣本標記平台）已上線，並有超過100位的使用者使用。在這麼短的時間內，creDa跑得飛快，他們究竟怎麼辦到的？

好的想法，奠定新創基礎

「從一開始團隊只有3個人到現在超過10個，我們一直想做的事情都不變，就是希望提供AI實際應用上會需要的工具，簡化繁瑣的資料處理過程及降低AI入門門檻，進而創造更多應用，讓AI不再遙不可及，而是成為普羅大眾日常生活的一部分。」creDa執行長沈柏均解釋著團隊口號「Provide easy, make lazy」的由來。

在這個結合著深度學習和大數據的AI時代，資料扮演著重要的起點，尤其是「標記良好的資料」其實非常耗時耗力，標記人員必須經過一定時間的訓練，才能夠確保資料的品質。為此，creDa設計了快速自動標記工具——ezLabel，在標記影片物件時，使用者只需要標記開頭及結尾，其他部分會由ezLabel自動完成標記，能夠加速至少10倍的標記時間，並具備獨特演算法以確保標記品質。

「對我們來說2018是一個培養能量、觀察市場的年度，在長遠的規劃上，除了ezLabel，我們也正在開發其他AI產品，以簡化AI需要大量人力參與的步驟。」談到未來規劃，creDa執行長沈柏均如此說著，為了離目標更近，creDa今年初也將正式成立公司並展開募資。

講到creDa如何在短短時間內快速成長，執行長沈柏均認為，透過與國際企業合作與交流、拓展視野，是幫助新創激盪更多創意火花的重要方法。「當你擁有了不一樣的視野來審視自身的產品 ，才能夠擁有更加具體、清晰的未來藍圖及定位。」沈柏均這麼說。

creDa執行長沈柏均認為，透過與國際企業的合作，新創能將自家產品定義的更加明確，並有更具體的商業模式。

透過國際企業視野，creDa累積新創能量

「creDa是一個十分年輕的新創團隊，2018年透過參與Audi Innovation Award，雖稱不上蛻變，但著實向前躍進了一大步。」執行長沈柏均回想，去年4月匆忙在截止前一刻報名Audi Innovation Award，卻意外開啟了與Audi的不解之緣，聽到入選決賽時眾人歡呼的畫面，直至今日仍深深印在creDa每個人的腦海中。

因為參加Audi安排的pitch前訓練，creDa才第一次接受專業的簡報課程，大幅度修改picth deck的呈現方式，讓團隊在技術核心及商業模式的輪廓更加清晰，進而於6月初自14家Audi Innovation Award 決賽的優秀團隊中脫穎而出，獲得Audi總部評審的青睞，得到前往德國參加Audi MQ! Innovation Summit的機會。

「當我們坐著車，穿梭在德國的街道，看到夢寐以求的Audi總部就近在眼前，那時心裡真的很震撼。」一進入Audi MQ! Innovation Summit的會場，與一般所認知的研討會有著截然不同的氣氛，現場的人們熱絡的交流著對於未來移動的看法、探討未來移動的所有可能性，在這裡思想沒有侷限，舊的邏輯完全被打破，彷彿一個小小的移動生態系正在形成。

Audi MQ! Innovation Summit也邀請多位重量級講者，像是傳奇人物蘋果聯合創始人Steve Wozniak，談到對於創新的看法，他認為最核心的價值是：「它能不能夠為人們帶來更便利的生活？」，就像第一部個人電腦「蘋果I型」及iPhone的誕生；NASA退休太空人Ron Garan則透過不一樣的視野來解讀創新，他認為移動在未來不只是一個趨勢，更是人們生活重要的工具，而創新將會是一個改變移動的重要元素。

Photo Credit: Audi Taiwan 蘋果聯合創始人Steve Wozniak於Audi MQ! Innovation Summit分享他對於創新的想法。

汲取國際思潮後，creDa參加了11月的2018 Meet Taipei，Audi展區以「Experience 2025」為主題策展，帶領民眾體驗未來2025的一日生活圈，這個策展主題也讓團隊再次思考未來6年的發展目標；同時也因參與Audi Innovation Award，creDa與WeMo執行長Jeffrey有了深度對談的機會，透過Jeffrey闡述創業初期三個最為重要的心路歷程，包含團隊的組成、共識及目標，也讓creDa未來藍圖有更具體、明確的方向。

「我們一直堅信，站在對的高度，才能看見對的視野。」從一開始在Audi Innovation Award嶄露頭角，到11月的Audi MQ! Innovation Summit及Meet Taipei，短短6個月，透過與國際企業的意見交流，creDa擁有了更為寬廣的視野、積蓄能量並快速成長茁壯。

Photo Credit: Audi Taiwan creDa團隊前往德國Audi總部參與Audi MQ! Innovation Summit，並與德國Audi總部Innovation Business負責人一同參與Workspaces。

共享資料庫，盼打造AI Ecosystem

「未來，我們希望人們不僅能使用AI，更能參與AI。」creDa執行長沈柏均堅定表述他的夢想。雖然ezLabel現在還是比較針對B to B市場，使用者需要有一定的專業知識才能夠操作，但creDa希望這個平台未來也能夠讓一般人使用，使用者只需要根據平台的指示即可輕易完成自動標記，進而創造出屬於自己的資料庫及AI應用。

為了讓更多人能夠參與AI，光靠ezLabel的技術是不夠的，creDa有一個更遠大的願景，希望這個平台能為台灣AI發展貢獻心力，打造台灣AI的生態系。「資料的確是AI領域中很重要的資源，但我們認為好的資料不該被任何人獨佔；因為當資料量越多，越有可能創造出新的AI應用，而越多的新應用也表示可以開放給更多的使用者，進而創造商機，形成AI Ecosystem，成為持續不斷的循環。」

因此creDa也在ezLabel上免費提供超過96,000筆車用環境的資料，希望能在台灣的AI Ecosystem扮演一個起點，他們也鼓勵更多的企業一同投入，共同累積資料、共創台灣AI領域新局面。

Photo Credit: creDa ezLabel目前已有超過百位的使用者使用，平台提供超過96,000筆車用環境的資料，申請帳號後即可免費使用。