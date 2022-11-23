微生物是污水處理的關鍵，AI助攻讓水廠淨化更有效率！

水處理是民眾日常生活健康便利背後的無名英雄，但其中牽涉很大的學問及技術。以北台灣為例，桃園北區正在建置一座規模為全國第二大的污水處理廠，分四階段進行，最終目標是處理20萬噸的日常生活污水及雜敗水，如此龐大的量能，水廠仰賴三大面向的淨水程序：物理、化學及微生物。

其中最難控制、但也最環保有效的就是微生物處理。在廢水匯集的環境中，負責淨水的微生物是否活躍，成了處理效能的最大關鍵。目前水廠只能透過感測器得知水的酸鹼值及導電度，微生物的相關參數仍是所知有限。為了找尋更科學有效的方法，顯微影像專家、AI新創與水廠，三方攜手開發出創新解方。

透過AI加速判讀顯微鏡下微生物狀態

Photo Credit：資策會

顯微影像專家祥泰綠色科技，用一滴水的樣本，即可在顯微鏡下辨識微生物狀態；但這樣的knowhow希望擴大規模，若能以AI來判讀廢水處理各單位的顯微影像資料，對於水廠的現場運作及遠端監控，很有幫助。

AI新創智悠科技接下這個難題之後，設計協定讓微生物的顯微影像可被AI模型判讀，並在3個月的概念驗證期間，不斷輸入資料來訓練AI，再與負責桃園北區污水廠建置的日鼎水務，進行實際場域測試，產出的結果讓水廠有更精準的依據，來決定投藥量或採取其他對策。未來，這套AI判視微生物系統，還將與更多水廠合作，甚至推向國際。

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