無人機結合AI影像辨識，土木農工消防產業應用百花齊放

找到良好的題目，AI人工智慧的應用才能落地，例如無人機與AI的結合，就能夠催生出許多前瞻應用。台灣無人機應用發展協會看好這一點，因此積極爭取「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」補助，短短幾年內培訓出數百位人才，在各個領域發揮綜效。

無人機搭載攝影機、雷射、超音波、紅外線、光照度、聲音感測、溫溼度計等各式感測器所蒐集到的數據及影像，是訓練AI模型的最佳材料，能夠在不同領域進行不同的應用方式。例如在糧食生產方面可以用於辨別及防治病蟲害、營建工程則可以用於土方的計算及完工進度管理。透過無人機與AI人工智慧的結合，可以輕易完成許多原本需要耗費大量時間及人力的作業。

加速無人機應用落地，期許讓AI產業化

Photo Credit：資策會

以小農來說，個別農戶所擁有的產業面積並不是很大，但運用無人機巡檢農地取得的空照資料，透過AI分析可以精準預測生產量，進而得以控制銷售數字；土木營建業也高度仰賴無人機與AI，除了可以運用無人機巡查人力不易到達的場域，也可以運用無人機取得各種影像，運用演算法識別後拼接建立AI模型加以整合，就可以用來計算每日的工程進度，也是品質管理的重要工具。

無人機、AI、5G 三項技術的高度整合，更是救、勘災得力助手。在火災、地震、水災、深山等特殊搜救條件下，消防員可以運用無人機搭配 AI 人形骨架辨識系統，將高解析影像回傳，標示出疑似人形的位置，並提供GPS座標，爭取黃金搶救時間，提升受困者獲得救援的機會。

台灣無人機應用發展協會表示，無人機相關的AI培訓課程，對產業和國家經濟發展非常重要，產業必須獲得容易上手、門檻很低、快速將AI導入工作場域的機會。而數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」，讓全民對人工智慧有了深入的了解，帶動更多產業的AI應用落地，「因而促成AI產業化、產業AI化，這是AIGO這個平台最大的效益。」

「數位發展部數位產業署 廣告」