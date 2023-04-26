我在台灣結婚與工作，但高房價的現實還是決定和先生在馬來西亞買房

作為一個旅居台灣超過十年的馬來西亞人，我已經非常適應台馬兩邊跑的生活。不過自從去年與台灣籍先生結婚註冊後，生活愈趨穩定的我開始有了買房的念頭。與先生幾番討論之後，我們最終決定在馬來西亞吉隆坡購買一間公寓。

在台灣生活，為何在大馬買房？

你可能會好奇，在台北定居的我為何會選擇在吉隆坡買房？是不是以後想回國發展？事實上，撇開未來職涯發展的問題，即使我依然在台北上班，基於下述兩大原因，我還是會選擇在馬來西亞置產。

首先，是馬台懸殊的房價差距。

就現實層面看來，最關鍵的因素就是兩邊房價的差距。我這次入手的公寓位於舊古仔（Kuchai Lama），離吉隆坡市中心約10公里，開車15分鐘可到雙子星（當然前提是不塞車）。如果用台北地理位置來比喻的話，可以想像成內湖區——離市中心不遠、生活機能完善，但又不會太喧嘩擁擠。

在環境算是宜居的舊古仔，入手一間近1200平方英尺（約33.7坪）的公寓（Condominium），費用落在馬幣70萬至100萬左右（約新台幣480萬至700萬），這個價位在台北市可謂天方夜譚！台北房價動輒千萬元起跳，相較之下，馬來西亞的房價實在親民許多。

其次，是居住品質。猶記得疫情爆發前，我曾經在吉隆坡當過三年的租房族。那時我住在一間新公寓，中庭有游泳池、健身房、烤箱等公共設施，要是想在台北享用這些設施，應該只能去簽World Gym會員了。

台灣朋友還一度誤會我住在豪宅，其實我當時只是住普通公寓（在台灣應該被歸類為「附設多元休閒設施住宅大樓」）的雅房，只不過相比在台北租住的獨立套房，前者的居住品質顯然「高級」多了。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 馬來西亞民眾正看一個不動產項目。

大馬置產難度較低