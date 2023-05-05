外國人看越南房地產：若不是有越南伴侶且有長期定居打算，買房實在要三思而後行

近年來有種說法認為越南將會是下個中國，大量的生產線將從中國外移到越南，越南未來的經濟發展很是樂觀，也就因此，使得不少人萌起在越南買房的想法。

筆者的看法是，如果當事人是外國人，若不是有想與越南伴侶長期定居在越南的打算，那在越南買房實在是一件要三思而後行的事。

越南在2014年後允許外國人買房，條件是：

房子的發展項目允許外國人持有房產。所以外國人通常只能買公寓或別墅，一般在街上看到的，也就是那種門面狹小但室內縱深長的屋子或商鋪（越南人喜歡把住宅屋的一樓改造成商鋪店面），這些在小巷和馬路兩旁錯落有致、櫛次鱗比的標準民房，外國人是買不到的。 外國人最多只能持有一棟公寓樓內30％的單位，如果是別墅的話，在一個「坊」內（例如胡志明市有249個坊，河內有175個），不能持有超過250個單位。 外國人的房子所有權最多只有50年，但如果有越南伴侶的話，則不限制，與越南公民一樣。

Photo Credit：Tung Tung Sooong 越南標準民房

簡單來說，如果你想要在越南投資房產，那你就要有把握房產能在50年內升值。

如果你不是想投資，而是想買個便宜的房子長期居住的話，先不論其他因素，如果你沒有越南伴侶一起生活的話，以筆者個人經驗來看，筆者是不太能夠理解你為什麼要選擇在越南生活。而身為伴侶是越南人且居住在越南的外國人，以下是我對越南買房的觀察與研究。

就按東南亞來說，越南的消費水準是低於馬來西亞和泰國，但按房價來說的話，則不一定。

以胡志明市為例，城市機能最好的地方只集中於第一郡周圍，方圓也就20公里，出了這個中心圈，你就是直接從台北來到台東，對於一個外國人來說，就算懂越南語也是住得很不容易的。