台灣人因地緣政治緊張而海外置產，那選擇馬來西亞買房要注意什麼？

我們想讓你知道的是
由於地緣政治緊張的關係，近年台灣投資者將目光轉移到了馬來西亞，主要是看中馬來西亞因友善的中文環境、政治局勢穩定、寬鬆的稅務政策以及穩健的經濟成長。但海外置產是複雜的事情，投資者應做好相關的功課，以及慎選仲介。
2022年可謂多事之秋，眾多影響地緣政治的事件相繼發生，如2月俄烏戰爭爆發、8月裴洛西訪台和中共軍演這些事件讓台海局勢變得更加嚴峻。在台海局勢緊張下，如何讓資產安全配置或財富移民，已成為一些有能力移民的台灣人，或計劃移民的高資產人士，所面對的課題之一。
在眾多海外投資選項中，馬來西亞因友善的中文環境、政治局勢穩定、寬鬆的稅務政策以及穩健的經濟成長，受到不少兩岸三地投資者的青睞。
投資馬國房地產慎選仲介
隨著馬來西亞在2022上半年開放國境，以及積極招攬海外投資者等一系列措施下，根據馬來西亞政府的國家房地產資訊中心（NAPIC）部門公佈的數據顯示，截至2022年前9個月，當地住宅房地產市場出現明顯復甦，交易量同比增長了34.6%，交易額也同比增長了34.8%。此外，馬來西亞的住宅和商業不動產市場的平均價格比去年上漲了約2.5%，租金水平也有所提高。這些數據表明，馬來西亞的不動產市場依然非常活躍。
由於台海局勢緊張，部分馬來西亞的仲介業者見準台灣社會對海外移民需求的商機，而趁勢前來台灣舉辦各種房產和移民說明會。然而，馬來西亞的業者素質良莠不齊，多數在台灣並無辦公室或營業點，也無公司行號、經紀人或營業員執照。筆者身為在這行業多年的從業人員，還是要提醒在與這類「三無業者」交易時，應謹慎行事，以免出現求償無門，或無售後服務的情況。
需要讓大家知道的地方是，台灣與馬來西亞兩地的房地產交易習慣存在差異，其中最主要差異在於「下訂」的規定。在台灣，一旦看中單位後進行下訂，但若最終買方未履約成交，支付的訂金將會被沒收。至於馬來西亞，根據該國《1989年房屋發展法令》第11-2條規定，開發商不得沒收或收取法律規定以外的費用，包括訂金，所以投資者在馬來西亞若有看到喜歡的房產，想要進行下訂保留的話，訂金是可以全額退款的。無論如何，在與馬來西亞的開發商進行交易時，投資者需要瞭解相關規定，以保障自身的權益。
筆者最近就有接到顧客反映，有些來自馬來西亞的房地產業者宣稱可以在台灣提供全額退訂，但實際的交易過程非常困難，而且在退款時還被扣除了手續費和匯率損失。對於台灣買家而言，選擇能在台灣代收訂金的本地業者可以避免匯率損失，而且在交易過程中更有保障。海外不動產交易糾紛層出不窮，目前僅能依據「不動產經紀業管理條例」要求業者自律，但面對來自馬來西亞的業者的話，若對方在台灣並沒有據點或辦公室，且後續不幸發生交易糾紛的話，消費者很難採取有效的法律措施。
為了確保房地產業者合法且合規，以下有幾個方法可供各位投資者參考。首先，投資者可以查詢對方是否具有在台灣從事不動產經紀業的牌照，或透過「經濟部網站」確認對方是否在台灣設立了合法的公司。其次，建議投資者在選擇仲介業者時，應選擇具有良好信譽和豐富經驗的公司，以確保投資的安全和可靠性，從而避免交易糾紛的發生。透過這些方法進行確認，投資者可以放心地與有在台灣設點的業者進行海外不動產投資，這樣才會受到台灣法規的保障，並確保投資的安全和可靠性。
正所謂「好的仲介帶你上天堂，壞的仲介帶你住套房」，對於想要購買馬來西亞不動產的人而言，找到一個專業的、可靠的仲介業者是非常重要的。雖然會有額外的仲介費用產生，但是這些業者可以提供消費者所需的所有資訊，包括當地的房地產市場、法律要求、稅務政策、財務和移民事務等方面的資訊。他們可以幫助消費者尋找最合適的不動產物業，並在整個購房過程中提供支援和指導。
專題下則文章：
買房可以貸款九成甚至零頭期款？窺探馬來西亞政府如何協助首購族買房
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