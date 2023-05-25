當不動產經紀人就要買名車？淺談馬來西亞不動產經紀業的眾生相

文：我是大宅神（大馬華人，擁有近五年從事房地產事業的經驗，立志助每位客戶找到最適合的房產）

「加入我的團隊，月入過萬不是夢」如果一個很久不見的朋友約你出來聊天，和你說了這句話，你就知道這一晚的聊天不簡單，如果不是要你加入直銷行業，那就是房地產經紀這一行了。當然，這句看似能一夜致富的話，也是網路上常出現的梗。

筆者過去是房地產協調員，在這行業差不多五年，大致上瞭解這一行的「遊戲規則」。那天朋友和我聊起台灣的房地產仲介，他發現台灣的仲介環境好像有點不一樣，似乎比馬來西亞來得低調。經一番交流後，我就用這文章來淺談一下馬來西亞的房地產仲介這行業。

編按：「property agent」的翻譯，馬來西亞多稱房地產經紀人，台灣則是不動產經紀人，本文保留馬來西亞語境為主。

如何成為房地產經紀人

科普一下，馬來西亞房地產代理公司就是以房地產交易賺取傭金為收入的公司，要成立一家房地產代理公司需要在估價師、鑑定師、地產代理和物業管理委員會（The Board of Valuers, Appraisers and Estate Agents Malaysia，簡稱BOVAEA）註冊。BOVAEA負責監督與規範房地產從業員的職業操守和標準，以保障國內的房地產行業交易是健康的。

在BOVAEA規範下，房地產代理劃分為房地產經紀人（Real Estate Agent，REA）和房地產協調員（Real Estate Negotiator，REN）兩種。

房地產經紀人必須在委員會認可的學院完成兩年課程並獲得執照。此外，REA還必須完成兩年的實地培訓，並通過專業能力的測試，才能正式成為合格的REA。

編按：在台灣從事不動產仲介或代銷業務，須取得「不動產經紀人」或「不動產營業員」的證照，前者須通過國家考試取得，後者則到政府認可的機構上課30小時。

REA擁有的權力除了可以代理房地產幫客戶交易外，還有一個最重要的功能，就是可聘請房地產協調員（REN），一個REA可以聘請20名REN，在特殊情況下可以聘請多達50名。因此對一家房地產代理公司而言，最重要是擁有多少名REA，越多REA可以聘請的REN就會越多。