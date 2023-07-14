能貸款九成又沒公設比，台灣高房價也讓大馬人思考用台幣買家鄉房產「更划算」

「有時我吃著自己在廁所裡煮出來的羅宋湯和牛排，心裡會顫顫地覺得感動欲泣。我告訴自己，我終於遠遠的離開了糞坑。重新學習我的母語，變成你們的樣子。」--鄧觀傑《廢墟的故事》

這段文字出自旅台馬華作家鄧觀傑在2021年出版的小說《廢墟的故事》，書中道盡了來自馬來西亞的異鄉人，如何北漂到台灣打拼，其中部分情節也反映了台北居住不易的環境，只能委身在狹小的空間裡生存。

之所以能寫出書中的情節，是因為過去鄧觀傑讀研究所的時候，為了住靠近就讀的政大，找到了租金偏高的套房，但是生活機能並不佳，生活空間也狹小，他認為租房位處學區，房東根本不怕沒人要租。「廁所做飯是我自己的經驗，哈哈！不給開伙沒辦法啊！」鄧觀傑說。

如今在一家網紅公司當企劃的鄧觀傑，也和許多台灣北漂族一樣，居住在與台北一橋之隔的永和區，雖然得花點時間騎機車到台北通勤，但至少和友人在永和能合租到一個空間大、租金稍合理的住處。不過對於未來是否計劃在台灣置產，鄧觀傑坦言以他的收入還是太難了，如果有足夠的收入的話還是會買家鄉馬來西亞的房子，因為在台灣買房自住的CP值偏低。

筆者是來台13年的馬來西亞人，近年察覺到不少在台灣的同鄉，紛紛興起了工作在台灣、置產在家鄉的念頭。背後的原因，除了是已邁入而立之年的人生規劃外，還有馬幣走貶、台灣房價過高等經濟考量，以及台海局勢帶來的風險考量。

根據內政部2019年的統計數字，在台灣工作、婚姻依親的馬來西亞人數有9867人。

在馬來西亞要生存就得買車

或許一般人離開了原鄉後，保持了一定的距離，才能清楚地與所身之處進行比較。筆者已在台灣工作7年，對於與筆者同年齡層的朋友所談的話題，可以明顯看見台灣與馬來西亞有很大差異。

同樣處於30歲左右的階段，雖然馬來西亞華人社會與台灣一樣都有晚婚的現象，但同輩的馬來西亞友人，就算沒有結婚，也「多為自己打算」，話題離不開看房看車。對比同年齡層的台灣年輕人，或許對買車買房的態度已相當「內卷」了，在這方面的話題並不多。

曾在馬來西亞工作數年的台灣房仲阿仁也有類似的觀察，確實許多台灣年輕人對買房這件事是想都不敢想，但談論買房這件事還是有文化差異。阿仁進一步說，或許一般台灣人比較重視隱私，就算有在買房的，也不會輕易向身邊友人透露個人的財力狀況，反觀馬來西亞華人在這方面比較開放，這種熱情也是令他喜歡馬來西亞的原因之一。阿仁觀察到，馬來西亞華人很樂於跟身邊朋友分享各種好康，買房買車也是朋友間聚會聊天時的話題。

一般馬來西亞民眾跟銀行貸款買房的成數可以到九成，甚至是無自備款買房，反觀台灣一般貸款成數大約是八成。有關當地人貸款買房的細節，可參考這篇文章《買房可以貸款九成甚至零頭期款？窺探馬來西亞政府如何協助首購族買房》。不過，高貸款成數的代價，也就是須付出較高的利率，一般馬來西亞房貸利率至少3%，而台灣大約是2%，若馬來西亞國家銀行進行提高隔夜政策利率（Overnight Policy Rate）的話，隨時會加重購房族的負擔。

雖然馬來西亞房貸利率較高，但在吉隆坡也有置產的阿仁認為，無論怎麼算，馬來西亞的購房成本最終還是比台灣低很多。

根據世界銀行統計，馬來西亞的國民所得（GNI）在2022年是1萬0710美元（約新台幣36.6萬），而台灣是3萬4756美元（約新台幣108萬）；法定基本薪資方面，馬來西亞是馬幣1500元（約新台幣1萬元），台灣是新台幣2萬6400元。儘管馬來西亞人民的收入一般比台灣低，但在買房壓力上卻比台灣小，根據全球數據庫Numbeo的2023年房價所得比排名，台灣在113個國家中名列第12名，馬來西亞則是排在第31名，筆者認為馬來西亞在低價房屋的供應量多是重要原因，確實當地房市供過於求已是明顯現象。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 馬來西亞民眾正看一個不動產項目。

儘管筆者在吉隆坡生活的時間並不多，不管根據個人的觀察及當地朋友的經驗分享，台北與吉隆坡迂迴的生活模式，某種程度上也影響了一般民眾租房、買房的選擇。簡單來説，台北綿密的捷運與公車交通網，一般上班族不開車也多能用公共交通上下班，而馬來西亞民眾則多開車通勤，雖然近年巴生谷地區（指首都吉隆坡與雪蘭莪州地區）的公共交通建設有所提升，但捷運、火車站網路不一定涵蓋大多數地區，而且常有誤點的情形發生，所以馬來西亞還是以開車通勤為主的社會。

這意味著，能開車上班的民眾，在租屋、買房的選擇上，可以選擇離公司較遠，且公共交通建設不一定涵蓋的地區（相對租金可能較便宜），寧以通勤時間來換取低廉的租金成本，當然，這也是公共交通建設偏袒汽車工業下無奈的選擇。此外，族裔的聚集也是考量因素之一，部分人還是希望住在同族裔為主的地區，如吉隆坡外圍的蒲種（PUCHONG）、甲洞（KEPONG）多是華人聚集的地區。

由於在台北的「養車」成本高，買車、停車費、油費都不便宜，而馬來西亞有兩家大型國產車公司推出廉價車款，一般在馬幣2.2萬至5萬（約新台幣14.7萬至33.4萬）就能買到入門款的轎車，以及在身為產油國的優勢下，民眾購車門檻低且享有廉價汽油。因此馬來西亞政府多年來在鼓勵購買國產車的政策性推動下，民眾開車通勤成了自然不過，但也不得不的生活模式，就是在雪隆地區上下班時間長達兩三個小時是常態。

另一方面，馬來西亞對建築物容積率的限制較寬鬆，如根據吉隆坡的城市規劃，容積率可以達到1比10，也就是1000%，大型建案帶來的大量商品房，也起到了以量壓價的作用。如果曾經到馬來西亞雪隆地區走走看的話，或許會注意到有非常多高樓層的公寓或人民組屋，由於馬來西亞不位處地震帶，尚未有地震天災的威脅，也有條件能建許多大型建案。相對大台北地區，在雪隆地區能選擇的廉價的房屋較多，就算離市中心較遠，也能開車通勤，因此對擁車族來說，選擇買房/租房的考量多是有無靠近高速公路。

至於在大台北地區買房或租房，多考量的是有無靠近捷運站或公車站，但往往越靠近捷運站的房租、房價越貴。由於大台北地區地狹人稠，沒有足夠的地，以及容積率的限制下，無法供應更多廉價住宅，開車成本也高，資金有限的年輕人，要尋找合理的租金或房子，只能到偏遠的大台北市地區（如三峽、北海岸），或住桃園、基隆了。

對於上述現象，從事房仲業多年的阿仁稱只能說畢竟台灣和馬來西亞生活習慣不一樣，在台灣大家都嚮往市中心的生活，但大台北地區沒什麼土地可再蓋房子了，而吉隆坡市中心因為太貴，多是有錢的外國人在住，但本地人心態與台灣不同的是，不少本地人也未必想住市中心，寧願開車通勤，偏好住在郊區的排屋，不一定追求住在市中心的公寓。

儘管在馬來西亞買房可能相對容易，但在加上每月的車貸、油費和停車費，也是一筆可觀的開銷，生活成本壓力也不比在台北小。值得一提的是，最近台灣熱烈討論的「TPASS通勤月票」，其實馬來西亞政府也有推出類似的政策，如2021年底推出的「My50」套票卡，可在 30 天內無限次雪隆地區的捷運、電車、巴士，票價僅為馬幣50元（約新台幣339元）。隨著馬來西亞公共交通建設逐漸完善，以及月票的推出，或許未來在雪隆地區人民的通勤習慣，也會有所改變吧。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 圖為吉隆坡熱鬧的武吉免登（bukit bintang）商圈。

賺台幣者怎麼選在台或在馬置產？

2009年來台留學的林俞成是馬來西亞華人，他大學畢業之後就進入信義房屋工作，後來信義房屋於2017年進入馬來西亞市場，林俞成也被派回母國開拓市場，如今林俞成是第二家園交流中心有限公司的經理，也成了在家鄉置產的有房族。

林俞成認為，高房價是台灣相當嚴重的問題，讓這世代，甚至更年輕時代的年輕人難以規劃買房的夢想。林俞成進一步說，「我同齡層的台灣朋友買房不多，可能只有兩三位，但是我在馬來西亞朋友裡面，大部分開始有買房、生小孩等下一步規劃。我是台灣朋友裡面第一個有小孩的，但馬來西亞較多朋友已結婚生子，我已算晚婚了…」

林俞成的太太是台灣人，而他之所以選擇在家鄉置產，主要是覺得買台灣房子不划算，儘管他曾在台灣當房仲。林俞成感嘆，以他在這行業的收入算是不錯的，但始終難在台北買房，只能選紅樹林、泰山、林口的標的，因此他才決定回馬來西亞置產，同時他並不看好台灣房價還有大幅成漲的空間，所以才選擇負擔性來說較低的馬來西亞房產。

根據林俞成的觀察，除非是高淨值資產人士（High Net Worth Individual，HNWI），不然多數的一般在台外國人不會選擇買台灣的房子，因為價格太高，且普遍上台灣房地產的報酬率落在1%，其他國家可能能3-4%，因此比較少外國人買。另一方面，台灣在房價所得比太高，外國人貸款成數少，自備款高的高門檻下，對一些外國人來說，在台灣租房會比較划算。

林俞成比較，外國人在台灣買房並不困難，因為台灣整體來說稅制、買房流程的透明度高，困難的點還是在於貴，而馬來西亞困難點則和台灣相反，儘管房子便宜，但當地房仲業者的素質良莠不起。

在一些在台馬來西亞人的群組中，不時看到有人會問，到底該在台灣或馬來西亞置產，儘管林俞成的大原則是在哪裡工作，就在哪裡置產，但還是要看每個人的的生涯規劃。林俞成建議，如果在台灣的心態是屬於過客的話，那當然可以選擇邊在台工作，邊在馬來西亞置產， 如果不看好未來馬來西亞的發展前景，又或伴侶是台灣人的話，那可以選擇台灣置產，而林俞成個人是並不看壞母國的前景。

林俞成認為，無論是馬來西亞或台灣的房市，未來都不會漲很多，但現況來說，近年馬幣貶值而台幣強勢，只要把握好匯率趨勢，那在台灣工作的馬來西亞人在母國置產的壓力會減低。林俞成進一步說「在台灣買比較好的房子都要台幣2000萬（約馬幣300萬），再看回馬來西亞，同樣價格的房子可能更划算」。

賺台幣來買大馬房產的例子，還有已在台北工作十年的呂小姐。呂小姐任職於一家大型會計師事務所，疫情前也有計劃在台北置產，但經過多番查詢比價後，還是認為同樣預算可以在吉隆坡購入條件更好的房子，最終她所入手的，是吉隆坡市中心的一個兩房一廳、800平方英尺的公寓單位（約22.5坪），售價約馬幣66萬，相當於新台幣440萬元。

由於呂小姐家人還在馬來西亞，未來還是可能回國發展，因此呂小姐認為先在吉隆坡置產的話，無論將來自住或投資都相當合適；呂小姐也鼓勵在台工作的同鄉朋友，若財務穩定的話，可以一邊在台灣工作，一邊買馬來西亞的房子，當作理財投資依然是不錯的選擇。

以呂小姐為例，由於她入手的公寓在吉隆坡市中心，售價馬幣66萬已算高，一般在雪隆地區的兩房一廳、800平方英尺公寓的售價，大約馬幣40萬至50萬就能買到了。而且重要的是，馬來西亞的房產標的並沒有「公設比」，車位、游泳池、健身房等設施已包括在內，因此對部分馬來西亞朋友來說，當看到台灣有動輒三成的「公設比」時，不免覺得「不划算」。

筆者來台灣13年，最有感的事情是當年來台時，馬幣換台幣的匯率是1：10，如今跌至1:6.7左右；若是新加坡幣換馬幣的話，2010年時約1:2.4，如今卻是1:3.44，從前聽許多在新加坡工作的「馬勞」賺新幣後回鄉置產的故事，隨著近年台灣經濟榮景帶來的台幣升值，以及放寬外國人在台工作的限制，相信也會有越來越多在台灣工作的「馬勞」選擇在家鄉置產。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元