「西班牙帶來宗教，美國帶來了股票」存在近百年的菲律賓股市還是讓人眼花繚亂

菲律賓2022年的總統大選在即，而近期又因疫情的失控，讓菲律賓的經濟、股票市場充滿不確定性，但菲律賓擁有一億人口的國家，其強勁的內需讓人值得關注這國家的發展前景。

菲律賓股市的前世今生

前不久逝世、菲律賓華人圈內德高望重的邵建寅院長，曾經跟我分享過一段話：「對菲律賓來說，西班牙人帶來宗教，美國人帶來教育，中國人則帶來文化。」今天宗教跟文化的部分都不提，就分享美國帶來的教育。

1521年，麥哲倫率領船隊抵達菲律賓，1594年，西班牙人開始統治菲律賓，直至1898年，菲律賓宣告獨立，想不到的是同年也發生美西戰爭，西班牙簽署了《巴黎和約》，將菲律賓賣給了美國政府，原本以為可以就此獨立的菲律賓，卻成了美國的殖民地，直至二戰之前才算是真正建國，選出了第一任總統。

美國在菲律賓的經營也沒馬虎，獨特的戰略地位，作為在太平洋西岸的補給基地，美國首先是廣設高等教育，再來將商業、法律等知識普及，政府架構也直接比照美國的制度複製貼上，就像證券交易委員會，一樣是叫SEC（Securities and Exchange Commission），議院一樣分成參議院（Senate）及眾議院（Congress），諸如此類等等，族繁不及備載。

1927年，菲律賓在潮流的推進下，成立了馬尼拉證券交易所（Manila Stock Exchange, MSE），開始了菲律賓的股票交易，一直到1992年，才與另一個馬卡蒂證券交易所（Makati Stock Exchange, MkSE）合併，成為了如今的菲律賓證券交易所（Philippine Stock Exchange, PSE）。

菲律賓股票怎麼買？

疫情以來，投資股票更加成為顯學，畢竟做為一個上班族，比起投資生意，投資別人在經營的公司，風險相對能承擔，也因此過去一年來，看到非常多人投入股票市場，除了台股靠著疫情控制得當，一路上萬點之外，護國神山拉抬聲勢也算是神助攻；再來是券商的開戶門檻降低，美股也儼然成為投資的顯學，最大的特色大概就在不用買整張，可以一股一股買，另外也因為沒有漲停跌停的限制，大起大落，好像又更能滿足投資人的躍躍欲試。

菲股也跟美股一樣，不過最大的區別，應該是最近因為疫情關係，三不五時就來個封城，導致交易時間非常不穩定，以往交易時間是上午9點到下午3點半，如今只有上午9點半，至下午1點收市。而且只要有假期，那天就不會開市，投資看盤的期間相對更短。

外國人如果要買菲股，只要你有菲律賓的銀行帳戶，基本上不成問題，各家銀行都有各自合作的券商，只是在申請真的很麻煩，大多都有一百頁的文件要填，不過我個人還是蠻推薦目前我使用的唯一一間券商，它是菲律賓銀行（BDO）與日本野村證券（NOMURA）合作的系統，申請非常簡單，只要有BDO的網銀，就可以開通權限，然後註冊帳號；不過不知道是野村證券怕搞砸招牌，還是BDO翅膀硬了，前些日子發現登入後的操作介面雖然跟以往一樣，但野村證券的商標「NOMURA」消失了，取而代之的是BDO自己的商標，但交易系統始終難用。

與台股的T+2B款券交割制度（DVP）不同，菲股是你要先把現金放到券商裡，你現在手頭上有多少錢，才能買多少股票，其實這跟我用Firstrade交易美股一樣，都是要先入金，不確定是不是有融資交易的方式，我目前如果要購買菲股，都是先從帳號入金過去。

除此之外，菲律賓股市的交易上，因為市場的系統與各券商的系統並沒有非常完整地整合，在交易的時候常常會遇到，明明是採用了現價買賣，但因為市價已經有變動，所以沒辦法現價買賣的狀況，這時候常會等到收盤的時候才發現，咦？剛剛下的單怎麼沒有成交。所以如果要做到非常精準的交易買賣，甚或是程式交易，菲律賓的股市可能仍有很大的進步空間。筆者在這邊的華人朋友，有些人也有在分享程式交易的學習，甚至成立了相關的組織，在做授課，應該也算是近期投資熱的顯學產物吧。

菲律賓股票有什麼特色？

我認識的菲律賓知識份子，對於股票的了解都很陌生，可能也是因為菲律賓的銀行開戶非常嚴格，一般收入的中產階級，都不一定能開戶，所以在進入門檻上相對高的情況下，大多數人對菲股都不是很熱衷，但也有一些人熱衷存股，每季領股息，也有認識一些人全職炒股，以此為生。

就我自己的投資經驗看來，菲律賓的股票實在是太捉摸不定了，舉例來說，我去年在疫情期間購買菲律賓最大銀行BDO的股票，當時還在封城期間，銀行都是限定時間營業的，其實金融活動減少很多，我想著，這時候買，應該一解封，經濟活動熱絡起來，股價也能夠有所成長，於是就進場；想不到，解封的新聞出來，連續跌了一週，完全令人摸不著頭緒，雖然後來是有再漲回去，可是你會發現果然股票的支撐不是只有消息面，即便我們每天都在關注整個國家的產業動態，還是無法理解。

另外，菲律賓的網路一直以來多為人所詬病，由兩間廠商Globe及PLDT寡佔市場，2016年馬雲來菲律賓演講的時候，開頭沒幾句話就提到，他對菲律賓的網路印象很深刻，還鼓勵菲律賓年輕人多多投身網路產業，強化基礎建設，才能為菲律賓帶來更多前景。後來在杜特蒂總統的斡旋下，找來了自己在達沃市（Davao）的富商幫忙，中國電信出資40%，共同成立第三間電信商Dito。這間公司上市之後，也陸續有在全菲各處建設基地台的新聞傳出，甚至宣佈在今年3月，即將營運。我關注這間公司好一陣子，一月的時候股價在12塊，後來在二月中一度漲到近18塊，我當下就覺得該入場了，因為3月就要上市營運了，一進場，股價就開始狂瀉，在3月中甚至一度跌到10塊，如今也才維持在10.7的價格區間上下游移，不太爭氣。

所以有時候我們在判斷台股及美股的一些方式，在菲股都不是很適用，也可能我的選股方向有誤，但我認識的前輩，大多都是採取價值投資的方式，因為對於菲律賓的時間觀念特別熟悉，既然沒辦法短進短出，那就用時間陪他好好玩一把吧。

菲律賓股票反映了哪些產業的趨勢？

每個國家的股票市場，應當都有它的獨到邏輯在，根據國家的內需，以及產業的結構，或多或少可以找出些方向，正如同美股大家都看科技、網路、AI，而台股大家都看代工大廠，誰拿的單多、傳統營建材料、肥料、銀行等，都在蓬勃發展，菲股的邏輯也可以套用。

由於杜特蒂總統在上任後大力推行大建特建（Build Build Build）政策，營造類的股票表現還不錯，就算股價沒有亮眼的漲幅，配息還算是穩定，甚至也有建商（如Ayala/Double Dragon）推出不動產投資信託REIT（Real Estate Investment Trust），如果買不起房地產，這也算是不錯的投資標的；除此之外，人口破億的菲律賓，民生需求特別強勁，民生用品（如7-eleven）的股價也都還蠻穩定的；再來因為菲律賓有七千多個島，島與島之間的物流運輸（如2GO）等相關公司，疫情期間雖然受到影響，但基本盤還是蠻強勢的，也都值得關注。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為菲律賓總統杜特蒂在菲律賓證卷交易所演說，照片攝於2017年7月11日。

下一步呢？

各國的投資人，在投資的時候，一定也會關注這個國家的政局是否穩定，越穩定的國家，對於投資人來說越有保障，菲律賓的政局近年來算是穩定，因為杜特蒂的集權手腕，政策推行比較容易，但礙於政府機構的貪腐行之有年，再加上2022年的總統大選在即，近期又因疫情的失控，杜特蒂的政權處處受到挑戰，即便在2019年的期中選舉，杜特蒂讓參議院都成了它的班底，但對於2022寶座虎視眈眈的大有人在，菲律賓下一步是會更加親中，或是更加親美，或是有辦法在強國當中殺出一條生路，在在也都影響著整個國家的發展與趨勢。

若要說最壞的時代，就是最好的時代，那也許現在也是股票市場最好的入場點也不一定。當然，未來的事沒人說得準，可以肯定的是，這個有著一億人口的國家，其強勁的內需，仍然在日日夜夜持續累積著，越是關注，我們也越能知曉如何切入。對於投資，知己知彼，百戰不殆，大概也是最重要的準則了。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元