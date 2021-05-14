近年越南成了國際資金追捧的焦點，股市、經濟表現亮眼也少不了潛在風險

對於東南亞投資有興趣的朋友，應該都聽聞過越南幾年前的多頭行情，FB上動輒「我在越南股市中賺N萬」等聳動話題，或是幾乎每週都有各團體在線下舉辦的「錢進越南」相關投資講座，總是吸引了不少目光，對於那些手上剛好有閒錢的人來說，把部分投資配置在海外，確實可在某種程度上達到分散風險，又兼顧較高收益的做法。

不過，投資理財也有句名言：你靠運氣賺來的錢，終究會靠實力全都陪回去...放在很多散戶身上，也是不爭的事實。因此，充分對市場進行研究與掌握，是每個想發海外財的投資人，必須自己做好的功課。

本文就來簡單介紹一下越南的基本面，以及其資本市場的概況。

先從大環境說起，越南在近幾年一直被追捧為新興市場中，表現挺亮眼的國家。宏觀角度來看，越南受惠於國際貿易和世界上參與最多自由貿易協定的成員之一，越南的出口帶動成長，從2009到2019年，經濟成長都能維持在6%以上（同期通膨大約為9%），到了2017年，更是被世界銀行的經商與環計評估，綜合排名82，超過除了新加坡之外的其他東協國家，讓她吸引大量的外資，進一步促進本地資本市場的活絡。

另一方面，越南本身也尚具備不少優勢，將近1億的人口，年輕族群的比例偏高，且在過去幾年間，中等收入家戶成長超過50%，且消費占所得比約為五成，意即，越南人每賺100塊，就會花掉50塊，是東南亞十國中最高的。再者，根據HTI Macro Research的研究指出，越南有望在2021年人均年收入可突破3000美元（約新台幣83884元）的門檻，這也是放一個重要訊號：3000美元是目前聯合國定義上，代表中產崛起，消費升級的指標，在食衣住行育樂各方面，民眾的消費需求將從「求有」變成「求好」，內需消費加上外貿出口的雙重帶動，至少在基本面上，越南有相當不錯的發展前景。

不過當然，這股衝勁能否順利轉換為產業轉型的動力，又或，越南會不會落入「中等收入陷阱」？也值得觀察和探討。在前兩年越南發展最迅速的時候，不少媒體紛紛以「下一個南韓」甚至「下一個中國」來譽之，個人淺見，認為有點誇大了，畢竟越南仍受惠於廉價勞力密集的優勢，發展軌跡與在教育/研發的投入上，也尚未出現中國當年的「工程師紅利」，更是難複製當年南韓的「亞洲四小龍模式」。深入的分析，可參考筆者「作為世界上參與最多自貿協議的國家之一， 越南有可能成為下一個中國或南韓嗎？」一文。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為加拿大總理在2017年11月9日參訪胡志明交易所。

回到越南的資本市場，比起周遭鄰國，算是較早開始佈局規劃，並參考國際相關經驗。像是胡志明證券交易所（HoSE）早在1997年亞洲金融風暴時候便成立，但到了2000年才正式開始掛牌交易，截至2021年，已有402家上市企業，總市值約1935億美元（包含HoSE，HNX，UpCoM，三者皆是官方交易所，前兩者為上市交易所，後者為非上市公司股票交易所，又稱二等市場）。其中，市值最大的10支股票，總價值佔越南股市市值的一半左右，他們分別是（股票代號）：VIC，VCB，VHM，VNM，GAS，BID，HPG，CDG，TCB，SAB，綜合來看，綜合性的集團有1間（包山包海所有業務都有做），銀行相關有4間，房地產開發相關有2間，飲食/飲料相關2間，能源的有1間。

反觀越南首都河內2005年成立的河內證劵交易所，上市公司儘管也有363家，但市值只有146億美元，規模與胡志明市證劵交易所甚遠。

在2018年，越南是東南亞最大的IPO募資國。

根據越南投資發展銀行（BIDV，也是上述的前10大上市公司之一）的分析，從2018年到2020年，各國政府相繼QE與寄出企業紓困方案，導致全球資金浮濫，因此股市的持續成長仍可期待。不過，亦有投資機構認為，在股價評估方面，越南上市企業的平均市盈率（P/E）已逐漸接近16-17倍，表示不再如過去那般便宜，所以即便比起其他周圍的經濟體來說，越南市場仍被認為會穩定成長，但大型公司的股票普遍被認為變得更貴，逐漸的，外資進場前多半會謹慎評估，故一般的外國投資人，在符合了越南當地證交法規範之後（例如，開立外匯帳戶和越盾股票交割帳戶，委託券商向交易中心申請證券交易編號等等），也應當透過不同資訊的交叉比較，再決定是否進場。

股市之外，金融市場的基本面也需要關注。越南政府財政部、國家證券委員會皆有促進企業掛牌上市的政策（或是諸如放寬外資持股的上限，推動國有企業民營化等），不過匯率波動則常常是許多人忽略的地方，導致獲利被侵蝕。以2021年初數字來看，1美元約等於23000越南盾，而拉長去看過去5年，整體東南亞的幣別的起伏都不太穩定，且以下跌為主，越南盾也是如此。不過，由於政府採取較為寬鬆的貨幣策略，盡可能維持對美元匯率在一定的範圍之內，故無論是對民間進出口業者，外資，乃至一般投資人來說，匯損不至於太高。至於利率，越南盾的存款利率這幾年都在6-7%之間，不過貸款利率則較高，落在8-12%之間，相對在當地取得資金的成本是比較不划算的。

附帶聊個冷門小知識，在越南，由於越南盾幣值太大，人們在日常生活時習慣省去尾數的0，例如150000盾（約折合6.5美金）的套餐，報價時可能會直接說「15」或「150」，究竟是省略三個0還是四個0，據說南越/北越，或城/鄉村的習慣還不盡相同。這讓第一次到越南的外國人，往往需要一些時間去適應。

最後，錢，還是要入袋為安，在市場過熱的時候，有道是豬在風口也能飛，讓猴子去投資也能賺，不過，能不能明智的急流勇退，或穩扎穩打守住收益，才考驗著真正的功力。越南股市看似一片欣欣向榮，但投資人仍需注意，游資過多可能導致的泡沫，以及因為資訊不透明或本益比過高，讓未能充分掌握市場資訊的散戶，往往容易買在高點。特別是，越南如同其他東南亞小國，極度仰賴國際市場，當風向轉變，無論是貿易戰，黑天鵝事件或是其他，歐美，中國等大廠一旦撤離資金，恐重創越南股市。

比起成熟的市場，越南終究還是屬於風險較高，因此，審慎評估，做好資產配置，切莫因為「行情很火」或「誰誰誒在越南又賺了多少」而貿然進場，追求價值投資而非炒短線套利，假以時日，真正的收益方能顯現。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為河內交易所。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元