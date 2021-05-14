曾被稱「亞洲最後一塊處女地」，如今緬甸股市前景因政變再添陰影

緬甸是亞洲最後的投資處女地？可能不少人聽過這類說法，但凡那些過去常年動盪（或獨裁統治）、發展落後，或遭受經貿制裁的地區，都可以被冠上這類吸睛的標題。話雖不錯，成熟的市場確實已建立了相對較高的進入門檻，而雁行理論也告訴我們，已開發國家的商業模式和發展路徑，往往能夠複製到發展中國家，資本操作亦是如此。也因此，即便法規制度尚未成熟，國內散戶也不熟悉資本市場運作的情況下，仍會有部分投資人，願意冒險搶進新興市場。

在東南亞，緬甸便是這麼一個地方。綜觀其過去的歷史，當代緬甸的政治經濟樣貌，約莫從1988年的民主運動後具備雛形，由於長年受軍事獨裁統治，發展程度在東南亞諸國中一直處在後段班，根據世界銀行資料顯示，二戰後緬甸人均GDP還有7百多美元，但到了2004年，人均GDP卻掉到350多，顯示經濟在軍政府的統治下嚴重倒退。直到2011年開明派的總統登盛上台，實施經濟改革，改良稅制，放寬投資政策，同時透過使緬幣升值，加上經濟開始有顯著成長，終於讓人均GDP站上了1300美元左右。

也正因為經濟復甦有感，稅收逐漸穩定累積，緬甸政府有餘力開始投入基礎建設，例如斥資超過80億美元的土瓦經濟特區，以及特區內由日本投資興建的深水港，與中國合作的「中緬經濟走廊」，和其他與泰國政府預計合作打造的邊境工業區等。而在政治上，更顯著的影響，乃是2015年由翁山蘇姬領導的全國民主聯盟（全民盟），取得勝選，改組了長年被軍方把持的政府。

全民盟政府執政後，雖說軍方僅僅「有條件」的讓出政權，實則仍保留了相當的政治權利，但當時至少向國際社會放出了一個重要訊號：緬甸正走在民主改革的路上，為「獎勵」這與西方價值相符的進步，美國率先解除了對緬長期的經貿制裁，進一步可望促使緬甸經濟的繁榮發展，也就有了文章一開頭，所謂「緬甸是亞洲最後的投資處女地」一說。不過，今年2月1日緬甸卻再次發生了軍事政變，未來緬甸的經濟狀況會如何，也許另有機會再以專文論述。

回到緬甸股市投資領域，緬甸是否還值得資本的進駐？不妨從緬甸的股票市場，以及僅有的六家上市公司來好好研究一下。

仰光證券交易所（YSX），成立於2015年，應該屬於東南亞諸國中非常後段班，如同柬埔寨一樣，緬甸並沒有實力獨自創建資本交易市場，必須師法其他新進國家制度。於是，YSX便是透過日本大和證券集團本社，以及日本交易所集團與緬甸經濟銀行共同創立的。

YSX從創立至今（2021年初），總共也才六家公司掛牌，分別是：第一緬甸投資公司（FMI）、Myanmar Thilawa SEZ Holdings（MTSH）、Myanmar Citizens Bank（MCB）、 First Private Bank（FPB）、 TMH Telecom Public Co. Ltd（TMH） 以及 Ever Flow River Group Public Co. Ltd（EFR）。

YSX上市公司不多，且大多數為國營背景的壟斷事業，包含投資開發、金融、電信。自2012年時任總統的登盛（2011-2015）改組內閣，啟用改革派人士、特赦政治犯、且放寬投資限制等諸多政策下，經濟發展得到相當的成長，連帶推升國營企業的獲利能力。加上2015年底翁山蘇姬贏得大選，緬甸自此頗有換然一新的氣象，讓市場也迎來連續的多頭行情。從世界銀行公布的資料顯示，在2018年之前，緬甸連續多年經濟成長平均都在7%左右，唯2019掉到2.8%，推測與翁山蘇姬本人在處理羅興亞和族群議題不當，受國際輿論譴責，連帶影響到外資投入。至於2020年，受疫情影響，全世界的經濟表現都呈現衰退。

根據緬甸證券交易委員會（SECM），在2016-2017財年，YSX開開幕之時，每日的交易額約在1億緬幣左右（按當時1美元換1364緬幣的匯率，約為73500美金），交易者多為緬甸企業法人，或與外資合資的投資公司。但到了2017-2018財年，日均交易額掉到7000萬緬幣以下，到了2019年，YSX的總交易量為240萬股，交易值達133.9億緬幣（約新台幣2.41億元）。為了近一步刺激交易，緬甸政府與SECM開始積極舉辦各類宣傳活動，教育市場散戶，同時配合出台政策，鼓勵企業上次，並讓更多的機構投資者媒合投資機會。在2019-2020年，YSX更是出台了將股票交易撮合從之前的每日兩次，增加到每日4次，以提升買賣成交的頻率。

不過，也正因為YSX是以緬幣作為交易貨幣，近年來受到市場的不確定性，政局不穩，特別是2021年出政變的影響，不僅讓股市單日大幅下挫，也造成緬幣波動大，且有持續走貶的趨勢。這也是投入資本市場需要考量的重點，否則，股票上賺到的獲利，很容易因為匯率變化又通通給賠了回去。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為緬甸的仰光證劵交易所在2016年3月25日開幕。

至於，外國散戶投資者能否參與？答案是可以的。從2020年開始，SECM發布第 1/2020 號指令，允許外國人參與YSX並交易股票，此舉不外乎希望增加流動性，吸引更多投資者。透過當地的證券業者，具備居民資格的人，會由證券公司落實KYC後提供推薦函，幫投資人開設緬幣經常帳戶與緬幣證券帳戶（R-KAS），非居民資格的外國投資者，則需開設緬幣與外幣的經常帳戶與證券帳戶（N-KAS）。其他操作流程與交割作業，大抵與一般股票證券交易差不多，畢竟，YSX本就是參考日本交易所和大和證券集團的規章與機制而建立的。

雖說開放了外國人參與緬甸股票交易，不過，據常駐當地的台商朋友表示，無論是本地戶，居民，或非居民的投資人，都興趣缺缺。除了YSX可交易的股票太少，整體市值亦不高之外，在仍處開發中的緬甸，其實有太多的「另類投資」可以提供相對高額的報酬。隨便舉個低風險的例子，緬甸中央銀行公告的利率為10%，一般商業銀行的存款利率可以從8%-13%都有，言下之意，把錢放在「定存」的投資報酬率，都可以打趴一票成熟市場的大盤，更別說其他風險較高的項目/機會，能創造的風險溢酬也更吸引那些「真正」解當地市場，懂的找管道的投資客。

至於如果你只是「聽說」緬甸什麼什麼很好賺，身邊朋友都已經去賺一票之類的，你放心，輪到你跟風的時候，說明風頭早已過了，還是乖乖的把錢投放在自己熟悉的領域吧。

最後，基於開發甚晚，緬甸確實可謂一塊投資處女地，若能掌握商機，也不難創造豐厚的利潤。然而，因為軍事政變的關係，政局動盪，連帶影響自翁山蘇姬2015年上台以來的發展，以及西方強權紛紛祭出貿易制裁，讓原本就處於讓原本就相當脆弱的經濟，隨時可能打回原點，甚至倒退。故此，在實體產業都尚處於百廢待興的階段，金融與資本市場自然需要更多時間，才能具備足夠的規模與成熟的體制。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元