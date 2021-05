曾被稱「亞洲最後一塊處女地」，如今緬甸股市前景因政變再添陰影

緬甸是亞洲最後的投資處女地?可能不少人聽過這類說法,但凡那些過去常年動盪(或獨裁統治)、發展落後,或遭受經貿制裁的地區,都可以被冠上這類吸睛的標題。話雖不錯,成熟的市場確實已建立了相對較高的進入門檻,而雁行理論也告訴我們,已開發國家的商業模式和發展路徑,往往能夠複製到發展中國家,資本操作亦是如此。也因此,即便法規制度尚未成熟,國內散戶也不熟悉資本市場運作的情況下,仍會有部分投資人,願意冒險搶進新興市場。

在東南亞,緬甸便是這麼一個地方。綜觀其過去的歷史,當代緬甸的政治經濟樣貌,約莫從1988年的民主運動後具備雛形,由於長年受軍事獨裁統治,發展程度在東南亞諸國中一直處在後段班,根據世界銀行資料顯示,二戰後緬甸人均GDP還有7百多美元,但到了2004年,人均GDP卻掉到350多,顯示經濟在軍政府的統治下嚴重倒退。直到2011年開明派的總統登盛上台,實施經濟改革,改良稅制,放寬投資政策,同時透過使緬幣升值,加上經濟開始有顯著成長,終於讓人均GDP站上了1300美元左右。

也正因為經濟復甦有感,稅收逐漸穩定累積,緬甸政府有餘力開始投入基礎建設,例如斥資超過80億美元的土瓦經濟特區,以及特區內由日本投資興建的深水港,與中國合作的「中緬經濟走廊」,和其他與泰國政府預計合作打造的邊境工業區等。而在政治上,更顯著的影響,乃是2015年由翁山蘇姬領導的全國民主聯盟(全民盟),取得勝選,改組了長年被軍方把持的政府。

全民盟政府執政後,雖說軍方僅僅「有條件」的讓出政權,實則仍保留了相當的政治權利,但當時至少向國際社會放出了一個重要訊號:緬甸正走在民主改革的路上,為「獎勵」這與西方價值相符的進步,美國率先解除了對緬長期的經貿制裁,進一步可望促使緬甸經濟的繁榮發展,也就有了文章一開頭,所謂「緬甸是亞洲最後的投資處女地」一說。不過,今年2月1日緬甸卻再次發生了軍事政變,未來緬甸的經濟狀況會如何,也許另有機會再以專文論述。

回到緬甸股市投資領域,緬甸是否還值得資本的進駐?不妨從緬甸的股票市場,以及僅有的六家上市公司來好好研究一下。

仰光證券交易所(YSX),成立於2015年,應該屬於東南亞諸國中非常後段班,如同柬埔寨一樣,緬甸並沒有實力獨自創建資本交易市場,必須師法其他新進國家制度。於是,YSX便是透過日本大和證券集團本社,以及日本交易所集團與緬甸經濟銀行共同創立的。

YSX從創立至今(2021年初),總共也才六家公司掛牌,分別是:第一緬甸投資公司(FMI)、Myanmar Thilawa SEZ Holdings(MTSH)、Myanmar Citizens Bank(MCB)、 First Private Bank(FPB)、 TMH Telecom Public Co. Ltd(TMH) 以及 Ever Flow River Group Public Co. Ltd(EFR)。

YSX上市公司不多,且大多數為國營背景的壟斷事業,包含投資開發、金融、電信。自2012年時任總統的登盛(2011-2015)改組內閣,啟用改革派人士、特赦政治犯、且放寬投資限制等諸多政策下,經濟發展得到相當的成長,連帶推升國營企業的獲利能力。加上2015年底翁山蘇姬贏得大選,緬甸自此頗有換然一新的氣象,讓市場也迎來連續的多頭行情。從世界銀行公布的資料顯示,在2018年之前,緬甸連續多年經濟成長平均都在7%左右,唯2019掉到2.8%,推測與翁山蘇姬本人在處理羅興亞和族群議題不當,受國際輿論譴責,連帶影響到外資投入。至於2020年,受疫情影響,全世界的經濟表現都呈現衰退。

根據緬甸證券交易委員會(SECM),在2016-2017財年,YSX開開幕之時,每日的交易額約在1億緬幣左右(按當時1美元換1364緬幣的匯率,約為73500美金),交易者多為緬甸企業法人,或與外資合資的投資公司。但到了2017-2018財年,日均交易額掉到7000萬緬幣以下,到了2019年,YSX的總交易量為240萬股,交易值達133.9億緬幣(約新台幣2.41億元)。為了近一步刺激交易,緬甸政府與SECM開始積極舉辦各類宣傳活動,教育市場散戶,同時配合出台政策,鼓勵企業上次,並讓更多的機構投資者媒合投資機會。在2019-2020年,YSX更是出台了將股票交易撮合從之前的每日兩次,增加到每日4次,以提升買賣成交的頻率。

不過,也正因為YSX是以緬幣作為交易貨幣,近年來受到市場的不確定性,政局不穩,特別是2021年出政變的影響,不僅讓股市單日大幅下挫,也造成緬幣波動大,且有持續走貶的趨勢。這也是投入資本市場需要考量的重點,否則,股票上賺到的獲利,很容易因為匯率變化又通通給賠了回去。

Photo Credit:AP/達志影像 圖為緬甸的仰光證劵交易所在2016年3月25日開幕。

至於,外國散戶投資者能否參與?答案是可以的。從2020年開始,SECM發布第 1/2020 號指令,允許外國人參與YSX並交易股票,此舉不外乎希望增加流動性,吸引更多投資者。透過當地的證券業者,具備居民資格的人,會由證券公司落實KYC後提供推薦函,幫投資人開設緬幣經常帳戶與緬幣證券帳戶(R-KAS),非居民資格的外國投資者,則需開設緬幣與外幣的經常帳戶與證券帳戶(N-KAS)。其他操作流程與交割作業,大抵與一般股票證券交易差不多,畢竟,YSX本就是參考日本交易所和大和證券集團的規章與機制而建立的。

雖說開放了外國人參與緬甸股票交易,不過,據常駐當地的台商朋友表示,無論是本地戶,居民,或非居民的投資人,都興趣缺缺。除了YSX可交易的股票太少,整體市值亦不高之外,在仍處開發中的緬甸,其實有太多的「另類投資」可以提供相對高額的報酬。隨便舉個低風險的例子,緬甸中央銀行公告的利率為10%,一般商業銀行的存款利率可以從8%-13%都有,言下之意,把錢放在「定存」的投資報酬率,都可以打趴一票成熟市場的大盤,更別說其他風險較高的項目/機會,能創造的風險溢酬也更吸引那些「真正」解當地市場,懂的找管道的投資客。

至於如果你只是「聽說」緬甸什麼什麼很好賺,身邊朋友都已經去賺一票之類的,你放心,輪到你跟風的時候,說明風頭早已過了,還是乖乖的把錢投放在自己熟悉的領域吧。

最後,基於開發甚晚,緬甸確實可謂一塊投資處女地,若能掌握商機,也不難創造豐厚的利潤。然而,因為軍事政變的關係,政局動盪,連帶影響自翁山蘇姬2015年上台以來的發展,以及西方強權紛紛祭出貿易制裁,讓原本就處於讓原本就相當脆弱的經濟,隨時可能打回原點,甚至倒退。故此,在實體產業都尚處於百廢待興的階段,金融與資本市場自然需要更多時間,才能具備足夠的規模與成熟的體制。

