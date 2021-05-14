泰國歡迎外國人來買公寓，但要投入官方與外資主導的股海最好三思

泰王國證券交易所從1972年時寥寥幾家公司掛牌，SET指數只有100點，到2021年5月，已有556家公司上市，指數也近1590點，同時也發展出SET100，SET50等前段班市場的企業組合而成的指數，並推出相關的金融產品。

講到投資泰國，你會想到什麼？炒作熱度歷久不衰的曼谷condo（公寓）？芭堤雅，清邁的泳池別墅？還是以「賴」（rai，泰國的面積單位，1 rai等於1600平方公尺）為單位的工業區土地？講來講去好像都跟房地產有關，這也確實是一般大眾的印象，畢竟對於抱持有土斯有財的傳統華人來說，房產是個資金門檻高但概念卻比較熟悉的領域，在疫情尚未爆發前，這塊市場一直處於還算熱絡的狀態。筆者雖稍嫌它有點過熱，但另撰文分析過中短期內，房價頂多持平，尚且不至於會崩盤。且泰國也屬於東南亞發展相對進步的地方，醫療\觀光資源豐富，投資買房就算不賺，當個退休後的居所，也是挺好。

不過本文要來聊聊的是另一個投資市場：泰國證券交易所，又稱SET。以資本市場成熟度來看，SET遠小於大家熟悉的美股、港股、A股、乃至台股，但以其5858億美金的市值來衡量，在東南亞無論規模，還是交易量，產品的多元性等等，算是個有點意思的市場。

SET的前身創立於1962年，原本叫曼谷股票交易所，後來在1972年政府通過商業法修正案，才正式更名為泰王國證券交易所。從剛開始時寥寥幾家公司掛牌，SET指數只有100點，到2021年5月，已有639家公司上市，指數也近1590點。也因為稍具足夠的量體，也發展出SET100，SET50等選出市場排名前幾個企業，組合而成的指數，並推出相關的金融產品，例如ETF等。

不過整體來看，泰國泰國股市的漲跌與趨勢，非常大程度受到外資的影響（佔超過30%），由於真正優質的企業不多，像是在SET100裡面，也就銀行、能源、地產、旅遊等具有較大的規模（後兩者在2020疫情期間相當的慘澹），因此外資也比較偏好注資在上述類型的股票，這也導致了個股間的高低漲跌相差很大，如果你沒有非常堅持的理由，一般散戶最好的策略還是跟著外資和機構走。但話又說回來，通常等大眾注意到要跟風的時候，說明風頭早就已經過了，往往是大戶準備收割散戶的開始。否則試想，個別的投資人何德何能？聽三大姑二大爺口耳相傳報明牌就能在股市中賺錢？那些機構養了數百數千個研究員，動輒常春藤名校MBA學歷，怎麼可能輪得到你們一般人，或是幾個半路出家的網紅名嘴來看（帶）向？

「玩泰國股市，除非你有很可靠的內線，否則就乖乖買基金或ETF，跟著大盤走，穩穩小賺小賠，不要妄想一夕暴富...」一位在泰經商40年的前輩，輕描淡寫的說道。他是個成功的商人，手下事業橫跨傳產、地產、金融、教育，人脈關係又能直通泰國總理，但他本人對於縱橫泰國股海，興趣也不大。

簡單看一下泰國股市，市值最大的莫屬泰國國家石油（PTT），而有泰國版統一集團之稱的卜蜂集團（CP，又稱正大集團），匯商銀行（Siam commercial Bank），開泰銀行（Kasikorn Bank）緊追在後，在前十大的上市企業中，有官方背景的不在少數。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像 圖為泰國最大農企集團卜蜂食品的董事長謝國民。攝於2013年3月15日。

有道是大國打噴嚏，小國就遭殃。泰國等東南亞諸國，與拉丁美洲很相似，一旦歐美外資與機構的資金抽走，或是受到國際事件的影響，股市的跌幅就會相當可怕。舉例來說，2020年受到疫情波及，泰國在3月份就發生了三次熔斷。再加上在當地的資金取得成本其實不低，所以泰國的投資常常以炒短線為主，外資風向是很重要的指標，風往哪邊吹，就往哪邊倒，很少有較長期的價值投資策略。

此外，如同其他東南亞國家一樣，「人治」的色彩多少比較濃厚，能賺錢的企業，背後或多或少有些政府背景，或是擁有政策的支持，例如特許事業：曼谷地鐵/空軌、泰國國家石油、康民醫院、曼谷醫院、泰國自來水公司，泰國電力公司等；或是已經形成壟斷規模的食品、零售通路：正大集團、羅賓森百貨等；再來，就是那些有國營背景的金融產業：盤谷銀行、開泰銀行、泰京銀行等。

除了SET，在泰國另外有個類似台灣興櫃版的MAI，全名為Market for Alternative Investors，又稱中小企業版，屬於那些尚不符合SET上市條件，但也想進入資本市場並獲取資金，這些多半是具有潛力和高成長的新興企業，便會選擇到MAI掛牌。當然，這邊的風險也會比SET高，且因為要求較低，所以很可能不少MAI的企業，連份英文財報，企業網站都不見得有，更別說市場上可供外國人閱讀的分析報告了。（編按：截至今年5月，MAI的上櫃泰國企業有179家）

最後，簡單分享一些SET投資的基本資訊。泰國上市公司股票面額以1泰銖或10泰銖居多，交易以100股為一單位，每日漲跌幅限制為30%，個別股民若要進場，基本上與世界其他市場雷同，要開立當地銀行帳戶，並開通券商的的服務。買入賣出都有約0.15%的手續費（依據不同券商可能有所調降），以及證所稅0.1%，和現金股利税10%左右。至於下單方式，除了透過券商，時下流行的手機app，也提供了多種便利的管道，而越來越多的泰國年輕世代，也會透過手機操作交易，甚至大學校園內，也出現不少諸如金融研究社，投資理財社等社團。

但，還是那句話，等你注意到風向的時候，說明風向早就過了。如果你連美股、台股都沒能賺到什麼錢，那泰國股市相對又是個資訊更為封閉的地方，貿然進入之前，最好三思。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為泰國首相帕拉育與泰王國證券交易所員工合約。照片攝於2016年1月15日。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元