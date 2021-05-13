遭疫情重創實體經濟的印尼，也和台灣一樣在追捧股市

經過一年的疫情影響，即使印尼政府投下大筆資金拯救經濟和購買疫苗，印尼整體經濟表現仍然在負成長的掙扎之中，工廠停工造成許多人失業，即使沒被裁員的員工，也有不少領的是半薪或更低，讓許多人對今年的經濟前景雖然看好，但實際的表現卻依然是紅色墨水，至今尚未回到正成長。

在經濟負成長的情況下，理應代表經濟表現的印尼股市卻逆向成長，指數從4500點一路成長到6000點左右，股市火熱的狀況讓人看不出經濟事實上是負成長，也讓人摸不著頭緒，明明百工百業都在抱怨經濟不景氣，但股市卻又牛氣衝天，許多人賺的砵滿盆滿，在經濟負成長的2020年還有數十家公司上市，而今年最受期待，也確定準備上市的Gojek（夠捷），則是讓許多人摩拳擦掌的排隊等著搶購。

2019年的發生的疫情，在2020年襲擊印尼，有人確診後馬上讓印尼經濟急劇由藍轉紅，創下1998年來金融風暴以來第一次的負成長，也是過去22年來最差的經濟表現。印尼整整一代人沒有經歷過負成長，卻第一次看到了工廠停工，全球鎖國而無法出國，峇里島封城無法渡假，雅加達、泗水等各大城市和省份紛紛祭出軟性封城、飛機停飛、開齋節禁止返鄉、購物中心、餐廳和渡假地點關閉，直到不久前才慢慢開放。即使如此，還是有許多人待在家裡超過一年沒有出門，在整體消費下降和進出口萎靡的風暴下，許多人因為收入減少或消失而對消費保守，經濟自然無法成長。雖然大部分的人對經濟恢復有信心，但口袋裡可以支配的金錢的確減少了，負成長也只是必然的現象。

疫情下的股票熱

也大約在疫情發生後開始封城關廠的同時，腦筋動得快，而且永遠不會嫌錢多的印尼華人群組，就開始討論起如何維持或甚至增加疫情前的收入水準。於是，第一個出現的就是家庭工業，許多人開始賣起自己做的美食或糕點餅乾等在群組推銷，有的人開始提倡最安全的政府公債，有的人開始認為黃金最保值，也有人認為操作外匯強勢貨幣才對，但過沒多久，眾人的目光就被火熱的印尼股市給吸引過去。除了漲幅和成功的故事每天都有人在群組流傳之外，印尼財團也大部份是華人掌控，群組裡面一定有人是某財團的家族或至親密友，許多不經意分享出來的訊息都成為明天漲停板的「先見之明」，例如進口疫苗之際，生產冷藏設施及氣體的公司股價就不斷上揚。不少人紛紛成立股票投資群組，在裡面分享和討論股市行情，而且是非常認真和投入，每天花的時間幾乎等同全職工作，回報卻比辦公室工作還豐厚。

印尼股市除了反映應該有的經濟表現之外，這一年來還表現出了對抗經濟負成長的韌性。意欲成為全球第四大經濟體的印尼，從股市來看，經濟體制已經逐漸強健。不管是國家還是富豪，在豐富的天然資源和之前打下的底子支撐下，即使負5%的經濟成長也無法讓股市熄火。過去22年來累積下來的經濟實力，在一兩年的負成長打擊之下只是略傷皮毛，對於基本體質並沒有多大改變，大筆資金投入股市的人還是絡繹不絕，足以支撐起印尼股市繼續火熱成長。許多富豪即使幾年沒有收入還是可以維持生活水準，目前沒有訂單的狀況並不會影響目前的日常消費，也還有閒錢投入股市為自己賺取更多的回報。

為了維持股市穩定和防止人為炒作或狙擊印尼特定股票價格，印尼政府制定了詳細的交易規定，有點類似熔斷的作法。在Kep-00108/BEI/12-2020的法規中規定了股票交易時間為上午9點至11點半，以及下午1點半至2點50分，但因為疫情而暫時修改為早上9點至12點，以及下午2點至3點50分。對於股價則是更詳細的規定，開盤價格每股介於50-200印尼盾的股票，若買進賣出價高於35%或低於7%則系統會自動拒絕交易；介於200-5000印尼盾的股票，上限則是25%，下限一樣是7%；5000印尼盾以上的股票上下限則為20%及7%。（編按，台幣1元約等同於511印尼盾）

印尼上市公司特點

仔細分析印尼十大上市公司市值的排行，其中40%為金融業，30%為日常用品業，10%為通信業，10%為汽車業，10%為能源產業，也概略反映出來了整體印尼經濟的強項。

在近九成的比例中都屬於輕工業及消費型產業，和印尼日常生活型態和一般人感受並無二致，也就是敢花錢享受。市值十大公司完全是民生日常生活相關的銀行，洗髮精肥皂、國營電信和獨霸一方的日本汽車代理，只有一家工程公司進入前十名， 而這是因為佐科威政府的大力發展基礎建設的雨露均霑效應，讓這家公司的業務蒸蒸日上，未來也繼續看漲。

股市交易中最熱門，也是印尼市值第一名的中亞銀行（Bank Central Asia，BCA )，是印尼針牌香菸首富兄弟的旗下資產，股價表現就像台積電，因為台積電從來沒讓人失望，同樣的BCA也是。過去一年來，不少朋友都從BCA股票中獲益不少，但也從來沒人說他們的股價便宜，總是說等下跌再買，可是等到現在一股已經近台幣60元，過去一年成長近40%，股價不只沒有下降，而且還蟬聯每日交易量第一名，同時也表現出大家趨吉避凶的心態。市值和交易量都是印尼第一的公司，投資者笑著說，只要印尼國家存在的一天，BCA基本上就是穩定獲利的保證。

BCA股票就是印尼版的台積電，但和專注本業的台積電不同，他們除了本業之外，自然不會放過任何一個賺錢的機會，早早把股票交易費列為目標，很早就申請到了買賣股票的執照，而且申請過程和買賣程序比印尼官方還簡便迅速，讓許多人年滿17歲就可以成為投資人，一併成為BCA客戶，從印尼人一成年就開始掌握他們的金錢交易。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像 民眾使用中亞銀行的ATM提款機。攝於印尼雅加達。

印尼股市採取開放態度，即使是外國人，只要年滿17歲，在印尼有合法居留身分即可開戶交易印尼股票，而且手續極其簡單。以最簡單的印尼中亞銀行BCA交易app來講，只需要在BCA開戶存入300萬印尼盾（約新台幣5862元），有合法身分證明文件即可開通股市交易賬戶，而且交易費清楚條列，買是0.18%，賣則是0.28%，開戶之後在銀行認證手機之後，隔天即可立即進行操作。而且為了安全因素，雙卡手機只能有一張SIM卡才能使用，若同時插入兩張卡則會被卡住，這也是印尼特殊的安全保護措施。

對外國個人而言，買賣股票權益和稅率等和印尼本國人完全一致，只有法人團體會因本國是否和印尼簽有租稅協議而稅金略有不同之外，其餘則和本國人相同，並沒有其他任何差別。印尼證交所也實施國際化的決心，官方網頁除了印尼語之外，還有英文介面，同步將最新市場資訊提供給全球投資者知道，這對許多人都是一大方便的措施。

印尼原本就有著許多機會，除了傳統的開工廠和設立公司之外，投資股市也是成本最低的投資之一，同時也可以享受印尼經濟成長的豐碩果實。不少朋友都已經收穫豐盛，未來經濟由負轉正之後更令人期待。總市值近4900億美金的印尼股市，相對於台灣股市，印尼股市其實單純簡單許多，在不多不少的737支股票中，不少是價格低廉或蓄勢待發的公司，讓每一個人都可以找到一支滿意而且可以入手的股票，加上有上下限的規定，基本上會是穩定獲利的成長。即使只是觀察，也一定可以親眼目睹東南亞最大經濟體的成長，親身體驗見到一個國家的成長，這也是一項人生難得的經驗。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元