國際化的新加坡股市：東南亞市值最大、連結東協和大中華市場的重要樞紐

馬來西亞股市值得台灣讀者作為前進東協股市的一個踏板。馬股成分相對多元化，與鄰近國家做對接，也有相應的產業和題材。

新加坡是「紐倫港」（紐約、倫敦和香港）之外全球最重要的金融中心之一。根據英國Z/Yen和中國綜合開發研究院兩家智庫編列的《全球金融中心指數》，新加坡排在亞洲第三名，同時也是東南亞最大的股市。

然而，新加坡證券市場的體量卻不符其作為國際金融中心的地位。截至5月2日，新加坡股市市值僅7017億美元，不但低於香港和上海股市，還排在台灣股市之後。論上市公司數，新加坡交易所（SGX）只有約690家上市公司，不到香港的一半，也少於台灣。

相較交易氣氛熱絡的港股、中國A股、台股和馬股，新加坡股市相對低波動，並以機構投資者居多。這與其由傳產股主導的性質有關，也有高殖利率和穩定性，跟高成長性、科技股驅動的台股相當不同。

新加坡股市與港股和馬股的共同點較多。星港股市有非常多中國境外上市公司，即我們熟悉的H股（香港上市）和較冷門的S股（新加坡上市）。兩地股市在地產股也有相似之處。另一方面，星馬主要上市公司大股東都是官聯投資公司（GLIC），且兩地在傳統產業上亦有一定聯繫。

有別台股的新加坡股市，更像是港股與馬股的結合。筆者將簡述新加坡股市的基本操作，再剖析其成份股，讓讀者進一步瞭解新加坡股市獨特的性質。

新加坡股市的基本認知

新加坡股市與馬來西亞股市在操作面上非常相近，不管是指數編列，還是交易所規則，星馬股市猶如雙胞胎。先說衡量新加坡股市表現的指標，為富時集團、新加坡報業控股和SGX聯合編列的海峽時報指數（STI）。跟馬股KLCI指數一樣，STI的成份股也是經挑選過的三十家最重要（按市值和流動性）的上市公司，其指數為市值加權而成。

類似馬股，從前新加坡股市交易單位為1000股，如今為100股（lot一手），而且零股（odd lot）交易並不流行。交易股票的時間跟馬來西亞股票交易所一樣，從早上9點到下午5點，午休只有一個小時。

交易前，新加坡股民同樣要開一個中央託管證券賬戶（CDP account），再開通交易戶口（trading account），方可買賣新加坡本地股票。新加坡券商的種類也如同大馬，除了銀行附設（如DBS、OCBC、UOB和Maybank），還有獨立券商（如Phillip Securities、Lim & Tan Securities）和網路券商（FSMOne）。台灣的凱基證券（KGI Securities）在新加坡也設有據點。

值得一提的是，新加坡是國際券商在東南亞的聚集地。重量級的美資券商如盈透證券（IB）、德美利證券（TD Ameritrade）、嘉信理財（Charles Schwab，目前已撤出）以及中資券商富途證券（Futu）和老虎證券（Tiger Brokers）在新加坡都設有分部。

與馬股的共通點：作為官聯投資的淡馬錫控股

拆解海峽時報指數（STI），可以發現新加坡股市大盤主要由金融股、通訊股、地產股、種植股和食品股組成。光是三檔金融股（星展銀行、華僑銀行、大華銀行）就佔了STI指數四成之多，可見新加坡核心產業仍舊是金融業。

新加坡股市大盤與馬股大盤有一個共同點，就是大型股的主要股東為官聯投資公司。淡馬錫控股（Temasek Holdings）作為新加坡主權基金，旗下擁有新加坡股市各產業的龍頭公司。

金融股方面，有東南亞最大銀行的星展銀行（DBS）；通訊股有新電信（Singtel）；地產方面則有凱德集團（Capitaland）。淡馬錫還持有新科工程（ST Engineering）、新加坡航空、吉寶企業（Keppel Corp）等大型上市公司。

這形成了一個有趣的現象——各產業都有官聯和非官聯企業並行。金融股中，星展銀行對應華僑銀行（OCBC）、大華銀行（UOB）；通訊股方面，新電信對應星和電信（Starhub）。淡馬錫旗下未上市的新加坡地鐵公司（SMRT）則與非官聯公司康福德高（ComfortDelGro）旗下的新捷運（SBS Transit）競爭運輸行業。

筆者在前言提到，星馬股市在傳產板塊也有聯繫。新加坡最大的種植和食品股，是馬來西亞首富郭鶴年侄兒郭孔豐創辦的豐益國際（Wilmar International），其第二大股東為郭氏家族在馬來西亞的PPB集團。PPB集團正是透過豐益國際的油棕種植和棕油商品貿易獲利的。

Photo Credit：星展銀行 圖為在新加坡的星展銀行總部大樓

與港股的共通點：中資股和地產股

新加坡股市在操作面、官聯投資和傳產股與大馬股市共通，而其他成份股跟香港股市更相近，即中資股和地產股。不過，星港兩股最大的區別，在於新加坡官聯投資機構「淡馬錫控股」持有大部分大型上市公司的主要股份，而香港政府僅持有極少數像港鐵（MTR）這樣的公營事業之多數股份。

中資股方面，香港上市的中國公司很多，主要分為H股和紅籌股。前者為中國註冊香港上市的公司，包括工商銀行、中國銀行、中國石化等國企，後者為中國境外註冊香港上市的公司，包括蒙牛、華潤置地、華潤啤酒等國企。港股還有像騰訊和碧桂園這樣的大型海外註冊民營股。

新加坡上市的中國公司則比較少，這些公司稱作S股。S股中最大的中資公司是揚子江船業，其被編入海峽時報指數。其他S股公司包括了中國航油、中遠海運國際、仁恒置地（Yanlord）、砂之船房地產信託（Sasseur REIT）等，既有國企公司，又有民營公司。然而它們的市值、體量遠遠小於香港上市的H股和紅籌股。

星港股市另一個共同點是地產股掛帥。港股有重量級的地產大亨和其公司股票，如李嘉誠的長江實業、李兆基的恆基地產、郭氏家族的新鴻基地產、鄭裕彤的新世界集團等，多半是家族持有的。

新加坡地產股，則有政府間接持有的凱德集團和豐樹產業（Mapletree）、豐隆集團持有的城市發展公司（City Developments Limited）和銀行家黃祖耀持有的華業集團（UOL）。因新加坡政府的房地產政策不像香港般「自由放任」，新加坡地產家族企業遠少於香港。而以工業和商業用地為主的房地產信託（REITs）在新加坡更加流行。

新加坡唯一的地產大亨是黃廷方，他在星港兩地都有地產集團，新加坡為私人的遠東機構（Far East Organization），香港為信和集團（Sino Group）及旗下上市公司信和置業、尖沙咀置業和信和酒店。

反過來，自香港跨足星港兩地的老牌英資集團「怡和洋行」（Jardine Matheson）旗下有海峽時報指數編入的香港置地（Hongkong Land），其在亞洲各地有很多地產項目。怡和洋行在新加坡也持有牛奶國際（Dairy Farm）、怡和合發（Jardine Cycle & Carriage）和文華東方酒店（Mandarin Oriental）。牛奶國際就是香港惠康超市、星馬Guardian、台灣宜家的母公司，在賣出前也正是台灣頂好超市的持有者！

由此可見，香港和新加坡股市在本質上是相似的，只是在中資股多寡，以及大小政府理念上有區別。

Photo Credit: Reuters / TPG 圖為淡馬錫控股的招牌

連結東協和大中華地區的新加坡股市

新加坡股市對台灣人來說或許有些陌生，但它是連結東南亞公司和大中華地區企業的重要樞紐之一。區域性跨國公司，無論是「淡馬錫控股」旗下的星展銀行、新電信和凱德集團，還是家族式的豐益國際、怡和洋行和遠東機構，都以新加坡為中心將業務輻射到整個東南亞和大中華地區。這種官商並行的全球化資本市場定位，實屬獨特，值得我們深入探究。

截至2021年5月2日，新加坡股市市值僅7017億美元，上市公司有690家。目前市值最大的三家上市公司，分別是星展銀行（DBS Group）、華僑銀行（OCBC Bank）和大華銀行（UOB）。

外籍人士（個人投資者）如果要在當地投資新加坡股市，流程與新加坡本地人一樣。需先開立CDP中央託管證券賬戶，再透過本地券商進行股票交易。

如果要在台灣投資新加坡股市，可考慮買入新加坡ETF（如iShares MSCI Singapore ETF），或購買新加坡公司海外上市股票（如冬海集團Sea Limited、雷蛇Razer和即將上市的Grab），後者多為科技股，與金融和地產股為主的新加坡股市有別，可以多加留意。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元