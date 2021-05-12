產業多元的馬來西亞股市：東南亞上市公司最多、政府官聯公司才是大戶

馬來西亞獨有的官聯投資公司（GLIC）是馬股重量級的大戶，GLIC如國庫控股、國民投資公司、土著基金、僱員公積金、伊斯蘭朝聖基金、武裝部隊基金等大戶動輒有上百億的雄厚資金，往往是散戶買賣股票的風向標。

隨著COVID-19疫情趨緩，全球進入施打疫苗的階段，各國經濟開始復甦。與長時間死氣沉沉的民間商業活動不同，股票市場的資金流動更為頻繁，氣氛極為熱絡。

在當下的美國，主街（實體經濟）與華爾街（金融股市）不同調，甚至已經脫了節。這現象在疫情受控的台灣或許不太明顯，但在馬來西亞卻展露無遺。從去年熱炒的手套股，到今年受捧的科技股，都主導著馬來西亞股市的走勢。

台馬兩國雖然位處不同地理區域，可是在全球科技（半導體）供應鏈和傳統產業所扮演的角色卻很相似。因此，作爲東南亞最成熟穩健的經濟體之一，對馬來西亞股市有基本的認知，有助於進一步探索周邊體量更大的東協經濟體。

馬股與台股的一些區別

大馬股票（下稱馬股）交易於馬來西亞股票交易所（Bursa Malaysia）。Bursa一詞源於古希臘文bursa，為獸皮之義，與英文中的purse（錢包）和bourse（證券交易所）同源。

宏觀層面上，截至5月10日，Bursa Malaysia是全球第25大的證交所，總市值達4217億美元，有935家的上市公司，論公司數馬股與台股相近，亦為東南亞最多，但其總市值卻不到台股一半。

指數方面，與涵蓋整體市場的台灣加權指數不同，馬股大盤表現好壞的參考指標是吉隆坡綜合指數（KLCI）。KLCI由英國富時集團（FTSE）與Bursa編列，是對三十家重要上市公司的市值進行加權，有點類似「台灣50」指數。

微觀層面上，馬股交易方式和台股有幾處不同，這裡舉兩例。跟台灣買股論張計數有別，馬股的一張（lot或board lot）為100股，稱爲一手，俗稱一粒。從2003年開始，大馬也像台灣以1000股一張計數。不過，大馬並不像台灣流行買零股（odd lot），一來交易手續費不便宜，二來撮合難度大。

股票交易時間方面，馬股收盤時間為下午5點，比台股來得晚，但中午有2小時休息時間。因此，大馬機構和散戶有上下午兩個時間段可以進行交易，並沒有所謂的盤後零股交易。

在購買股票前，大馬股民需開一個中央存票戶頭（CDS account），這個與台灣的證券集保戶相似，再透過券商進行交易。跟台灣一樣，大馬券商數也不少，有附屬銀行的（如Hong Leong、AmEquities、CIMB和UOB Kay Hian），有投資銀行開設的（如Kenanga），有獨立券商（如Malacca Securities），也有純網路券商（如Rakuten Trade）。買賣股票時，馬股跟台股一樣實行T+2的交割模式，即成交日後的兩個交易日便可收到買入的股票或賣出的資金。

馬股的散戶與大戶

開戶後，散戶在馬股有哪些投資選項呢？首先，吉隆坡綜合指數中的30家上市公司是很好的標的，也就是大馬股市的藍籌股。這些藍籌股包括了金融股、通訊股、種植股、醫療股和基礎設施股。它們是馬來西亞實體經濟的中堅骨幹，與大馬景氣息息相關，公司運營表現相對穩定。

馬股的產業別亦相當多元化。散戶可投資的板塊有如科技股、能源股、消費股、罪惡股（sin stock，菸草、酒精、博彩）、不動產投資信託等，可謂五花八門。當然，市面上不乏「仙股」（penny stock，即雞蛋水餃股），是大馬炒家的最愛。值得注意的是，台灣很火的股票型指數基金（ETF）在大馬較冷門，只有區區19檔，交易量甚低。

此外，大馬穆斯林投資者會選擇符合伊斯蘭教義（shariah compliant）的股票。這一標準篩掉了前述的罪惡股（菸酒賭）、非清真食品股、投機股等板塊，也避開收取利息（riba）的產業。這種清真股的概念，跟台灣流行的ESG概念股和ETF相似。

那相對於散戶的大戶，又有哪幾類呢？除了外資機構、本地信託基金以外，馬來西亞獨有的官聯投資公司（GLIC）是馬股重量級的大戶。GLIC是大馬政府成立的官方投資機構，它們有不同的功能。「國庫控股」（Khazanah Nasional）為主權基金，「國民投資公司」（PNB）為土著（原住民）基金，「僱員公積金」（KWSP）為退休基金，還有伊斯蘭朝聖基金、武裝部隊基金等。

這些大戶動輒有上百億的雄厚資金，可供其在馬股操作，同時也是30大藍籌股中的主要股東。GLIC每每進出場，往往是散戶買賣股票的風向標。這或曰「與民爭利」、干預市場，或曰「共存共榮」、有錢一起賺。

Photo Credit：AP達志影像 圖為馬來西亞股票交易所。

馬股的重要行業和成份股

在對大馬股市具體操作有初步認知後，馬股重要的行業和成份股為何，跟台股又有何異同之處？與台積電和科技股（如鴻海、聯發科、聯電、台達電）主導的台股有別，馬股仍由金融股（大眾銀行、馬來亞銀行、聯昌國際銀行）掛帥。環視周邊國家的股市，也可以發現新加坡和印尼股市同樣是金融股佔優。

馬股與台股在關鍵民生產業則有對應的企業股票。通訊方面，台灣交通部主要持有的中華電信，與大馬國庫控股的Axiata和TM並稱。食品加工方面，台灣統一企業相對應馬股的上市公司為雀巢和PPB集團。不過，台馬兩國在傳產板塊有不同的特色和側重點。

台股傳產的強項在於塑膠、水泥、鋼鐵、航運、製鞋和紡織，馬股的優勢在於能源、種植、手套和建築。疫情間表現極佳的大馬手套股和台灣航運股，都受到機構和散戶熱捧。馬來西亞種植公司（油棕業）在全球也是處於領先位置，像是Sime Darby、PPB、IOI、吉隆坡甲洞等都有上千億台幣的市值。

然而兩國最具成長動能的仍舊是科技股。與佔據「台灣50」半壁江山、擁有「護國神山」台積電的台股科技股不同，馬股科技股的市值不足以被列入綜合指數大盤，反而以小盤股（smallcap）居多。按MSCI大馬小盤股的市值排行，Inari Amertron是馬來西亞的小盤股龍頭，也是東南亞最大的科技股之一，但其市值不到1000億台幣（截至5月10日，其市值約25億美元）。然而科技股板塊近來卻是獨領風騷，報酬率甚至超過了手套股。

基於全球半導體缺貨，加上各產業對半導體需求增加，精於委外半導體封測（OSAT）的Inari Amertron、MPI和Unisem，以及半導體設備和服務供應商ViTrox、Pentamaster、Greatech、Mi Technovation和Frontken等都表現極佳。這些企業也向日月光和台積電供貨和提供服務。可以說，台馬兩國的科技股宛如千里難覓的之音。

馬來西亞股市值得台灣讀者作為前進東協股市的一個踏板。馬股成分相對多元化，與鄰近國家做對接，也有相應的產業和題材。像是金融股、地產股、能源股、醫療股等，在新加坡、印尼、泰國和菲律賓都有對應的股票。此外，馬股產業性質上與台股部分共通，入門後也能舉一反三。

投資馬來西亞股市

截至2021年，馬股總市值為1萬8100億令吉，約4420億美元。上市公司有935家。目前市值最大的三家上市公司，分別是馬來亞銀行（Maybank）、大眾銀行（Public Bank）和國油化學（Petronas Chemicals）。

外籍人士（個人投資者）如果要在當地投資馬股，流程與馬來西亞本地人一樣。需先開立CDS中央存票戶頭（可透過券商辦理），再透過本地券商進行股票交易。

如果要在台灣投資馬股，也可考慮買入馬來西亞ETF（如iShares MSCI Malaysia ETF），或包含馬股在內的新興市場ETF和主動式股票基金。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為馬來西亞國油公司Petronas旗幟，與國油雙峰塔KLCC。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元