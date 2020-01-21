中印半島上的法國啤酒——西貢、河內、老撾和吳哥啤酒的由來

中印半島上的寮國、柬埔寨、越南在歷史上受到法國殖民，因此當地的啤酒品牌在創辦歷史中，無不受到法國殖民宗主國的資本影響。

越南、寮國和柬埔寨在上世紀曾是法國殖民地，統稱法屬印度支那。三國的啤酒也是由法國酒商引進，其釀酒廠最早設立在西貢和河內，後來成為著名的西貢啤酒（Bia Sài Gòn）和河內啤酒（Bia Hà Nội）。寮國和柬埔寨的啤酒則在兩國獨立後，透過寮法、柬法合資的方式進入當地，成為今天的老撾啤酒（Beerlao）和吳哥啤酒（Angkor Beer）。

而探討東南亞啤酒市場，始終無法繞過越南一塊大餅。根據世界衛生組織的統計，越南是東南亞人平均飲酒量最高的國家，每人每年消耗8.7公升的啤酒，高於泰國、寮國、柬埔寨和菲律賓。在亞洲範圍內僅次於韓國，超越了中國和日本。

越南人如此「嗜酒」，很大原因是其酒價是東南亞最低的。日本管理諮詢公司Corporate Directions的數據告訴我們，越南一瓶500毫升啤酒僅售0.7美元，比菲律賓1美元和泰國1.7美元便宜，更遠低於印尼的2.3美元和馬來西亞的3美元。越南啤酒如此便宜，一來是生產成本很低（馬來西亞和印尼成本最高），二來是稅率只有41%，低於泰國42%、馬來西亞49%和菲律賓58%。

談及東南亞啤酒時不能忽視越南的原因，是越南的啤酒市場比其他國家多元。從Euromonitor對當地市場份額本外資比例的調查，泰國和菲律賓的啤酒市場基本上是本土企業壟斷，即生產勝獅啤酒（Singha）的Boon Rawd釀酒廠、生產象牌啤酒（Chang）的泰國釀酒（ThaiBev）和生力集團（San Miguel）。

新加坡和馬來西亞則由外資企業壟斷，如荷蘭的海尼根（Heineken）和丹麥的嘉士伯（Carlsberg）。越南則是「本土」資本佔64%（生產西貢啤酒的Sabeco公司和生產河內啤酒的Habeco公司）和純外資36%（海尼根、嘉士伯、札幌、勝獅和百威英博）。有關越南本外釀酒廠如何形成今天的規模，我們可以從越南啤酒發展歷史看起。

越南最早的釀酒廠創立於西貢

當時由阮朝統治的越南（大南國）被法國殖民者切割為三個屬地——南部的殖民地交趾支那（Cochinchina）、中部的保護國安南（Annam）和北部的保護國東京（Tonkin）。西貢就是當時交趾支那的首都。

1875年法國人Victor Larue在西貢創立了第一家釀酒廠「印度支那冰廠與釀酒廠」（Les Brasseries et Glacières d'Indochine，簡稱BGI），坐落在今天的「阮志清街」（Nguyễn Chí Thanh），也就是「西貢啤酒公司」（Sabeco）的前身。這家又稱BGI的釀酒廠生產了Bière 33、Bière Royale、Bière Hommel和Bière Larue等當時知名的啤酒。其中以創辦人為名的Larue啤酒也稱為虎牌啤酒，早於新加坡國民品牌Tiger Beer成立。

BGI釀酒廠之後被法國實業家Denis Frères所接收。如同菲律賓的生力釀酒廠，BGI釀酒廠的生意從越南拓展到了國外（皆為法國殖民地），如摩洛哥釀酒廠、喀麥隆釀酒廠（Brasseries du Cameroun）、尼日釀酒廠（Braniger）、貝南釀酒廠（Sobebra）、加彭釀酒廠（Sobraga）、查德釀酒廠（Brasseries du Tchad）、西非釀酒廠（Société des brasseries de l'Ouest africain）等，幾乎在西非和北非的啤酒市場一統天下。

當中最暢銷的跨國啤酒品牌是由越南BGI釀酒廠外銷至非洲各國（貝南、喀麥隆、阿爾及利亞、摩洛哥和加彭等地）的33號啤酒（Bière 33 Export）。不過，33號啤酒在1975年南越政權易手後，改名為333號啤酒，以示與過往殖民統治有別。33號啤酒在越戰時期還深受美國大兵的喜愛，如今其在越南南部與「西貢啤酒」同為最受歡迎的本土啤酒。同樣地，南越政權易手後，西貢當地的BGI釀酒廠也於1977年被接收，改名為現在的「西貢啤酒公司」（Sabeco）。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像 BIa Saigon在河內的生產線

越南第二家釀酒廠於1890年在河內創立

此時的越南北部仍屬於法國「保護」下的東京（Tonkin），即北圻（Bắc Kỳ）。來自亞爾薩斯聖特拉斯堡的Alfred Hommel在現今的「黃花探街」（Hoàng Hoa Thám）設立了Hommel釀酒廠，即「河內啤酒公司」（Habeco）的前身。

Hommel設廠的用意是提供越南遠征軍、公務員和當地人新鮮的啤酒。當時他們只有30名員工，每天生產150公升啤酒。經過數十年發展，Hommel釀酒廠併入BGI釀酒廠，員工成長到300人，年產達到5百萬公升之多。直到1954年法國撤出北越，Hommel釀酒廠幾乎停止運作。

後來Hommel廠被北越政府接收，於1957年改名為「河內釀酒廠」。該廠生產了越南第一個「國產」啤酒——竹帛啤酒（Bia Trúc Bạch）。這與1975年被改名為333號啤酒的33號啤酒和改為「西貢釀酒公司」的BGI釀酒廠情況相似，都是外資企業「國有化」的產物。

雖然北方的Hommel和南方的BGI在北越政府接收後紛紛被「國有化」，但如今卻重新成為半外資和全外資品牌。生產333號啤酒和西貢啤酒的Sabeco於2018年被東南亞飲料巨頭「泰國釀酒」（ThaiBev）收購，後者在泰國生產與勝獅啤酒（Singha）並駕齊驅的象牌啤酒（Chang）。生產河內啤酒的Habeco則有17%股份由丹麥嘉士伯（Carlsberg）持有，而越南總理還呼籲嘉士伯增持Habeco的股權。

越南釀酒廠將版圖拓展至寮國，柬埔寨則與法國合資建設釀酒廠

BGI釀酒廠於1973年與寮王國當地人在首都永珍成立了「寮國釀酒公司」，又名「寮國冰廠與釀酒廠」（Brasseries et Glacières du Laos，簡稱BGL）。BGL銷售的產品為Larue啤酒和33號啤酒，每年產量為300萬公升。然而短短兩年後（1975年）共產主義組織「巴特寮」（Pathet Laos）擊垮了寮王國，BGL釀酒廠也隨即被國有化。

寮國釀酒公司開始生產「國產」的老撾啤酒（Beerlao），暢銷國內外。老撾啤酒在寮國國內市場份額達到95%。跟越南Sabeco和Habeco情況類似，寮國釀酒公司後來也將部分股權釋出市場，其中25%由丹麥嘉士伯持有，另25%則由泰國TCC國際持有。

柬埔寨方面，該國政府早在1965年便與法國投資者合作，成立「高棉釀酒廠」（Société Khmer des Distilleries，簡稱SKD）。該廠由柬埔寨王國國王施亞努（Norodom Sihanouk）親自開幕，並設立在港都施亞努市（Sihanoukville）。SKD釀酒廠開始生產吳哥啤酒（Angkor Beer），在當地受到歡迎。

SKD釀酒廠在1970年內戰爆發時受到影響，不幸於1975年赤柬上台後關閉。跟「巴特寮」不同，SKD釀酒廠沒有被改造符合政權需求，而是直接停止運作。因此，直到1991年生產虎牌啤酒的新加坡「亞太釀酒廠」（Asia-Pacific Breweries）才接收SKD釀酒廠，改造為「柬埔寨釀酒公司」（Cambrew），於隔年恢復生產吳哥啤酒。Cambrew後來跟越南Habeco和寮國Beerlao命運相同，也被丹麥嘉士伯收購了50%的股份。

從法國人到越南設立釀酒廠，歷經北越和巴特寮的「國有化」與施亞努的本外合資，再到回歸外資（嘉士伯和泰國釀酒）殊途同歸的命運，中印半島上的法國啤酒痕跡從未被抹去。當我們在大嘆清爽的西貢、河內、老撾和吳哥啤酒的時候，不妨回味一下這一杯啤酒中背後的法式風情吧。

關鍵評論網提醒您：飲酒過量，有礙健康。

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜