虎牌啤酒：起源於新加坡，隨海尼根衝出東南亞的新馬國民品牌

來自荷蘭的海尼根是世界知名的啤酒品牌，但許多人不曉得的是，其實發源於印尼的Bintang Bir和新加坡的虎牌啤酒，其實都是海尼根亞太旗下的品牌，這背後與荷蘭人在東南亞的殖民歷史有關。

「棕櫚樹下的一隻馬來虎」，這個商標經常出現在台灣的超商、超市和熱炒店。很多人不知道這其實是來自新加坡的啤酒品牌。虎牌啤酒（Tiger Beer）究竟是怎麼起家、怎麼成為新馬地區最受歡迎的品牌、怎麼來到台灣呢？家喻戶曉的海尼根（Heineken）釀酒公司正是其背後的重大推手。

回顧東南亞啤酒發展史，最早將啤酒引進東南亞的是英國人Edward Dyer。他在英屬印度創立了亞洲第一家釀酒廠Mohan Meakin後，於1886年在緬甸（當時為英屬印度緬甸省）王城曼德勒（Mandalay）設立Dyer Meakin釀酒廠。接著是1890年西班牙商人Enrique María Barretto de Ycaza y Esteban在菲律賓馬尼拉成立了San Miguel（生力）釀酒廠。越南也在1890年由法國人引進釀酒技術，創辦了Hommel釀酒廠，即今天的「河內啤酒」（Bia Hà Nội）。

荷蘭人把啤酒帶入「馬來世界」

1931年，荷蘭人起先在東爪哇的泗水（Surabaya）創立「荷屬印度釀酒廠」（Nederlandsch-Indische Bierbrouwerijen），生產著名的「爪哇啤酒」（Java Bier），即「星牌啤酒」（Bir Bintang）的前身。荷蘭釀酒公司海尼根在1936年收購了這座泗水釀酒廠。

1932年新馬地區終於有了第一個啤酒品牌「虎牌啤酒」（Tiger Beer）。虎牌的成立，恰好與「爪哇啤酒」密切相關。根據Omar D. Foda的研究，海尼根原先打算在印尼泗水設立釀酒廠，以拓展其海外業務。不料比利時的「殖民啤酒廠」（Coloniale Brasserie）已經在當地設立上述的「荷屬印度釀酒廠」。

新加坡New Nation報紙曾報導，當時荷蘭殖民政府拒絕授予海尼根在當地的稅務優待地位（pioneer status），海尼根代表Jonkheer Feith才與合夥人Fraser & Neave（F&N，花莎尼）在新加坡創立「馬來亞釀酒廠」（Malayan Breweries）。他們就推出了家喻戶曉的「虎牌啤酒」。

跟印尼的比利時商「爪哇啤酒」類似，荷蘭商海尼根在新馬市場也有強勁的對手。1933年德國商「貝克釀酒廠」（Beck’s Brewery）在印尼雅加達成立了「群島釀酒公司」（Archipel Brouwerij Compagnie），並在新加坡推出了著名的Anchor啤酒。二戰爆發後，英國政府於1941年將德國資產充公，Anchor品牌被「馬來亞釀酒廠」買去。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像 Bintang Bir雅加達啤酒廠內的工人正仔細檢查產品。

It’s time for a Tiger！

朗朗上口的標語，即是「It’s time for a Tiger」（是時候品嚐虎牌啤酒了）。這個標語，甚至成了著名英國小說家、「發條橘子」作者安東尼·伯吉斯（Anthony Burgess）的一本書名「Time for a Tiger」（其馬來亞三部曲之一）。

虎牌廣告鋪天蓋地，不僅有英文、中文，還有馬來語爪夷文的廣告。根據Audré Ang的研究，虎牌不僅主打有益身體、增加能量，還針對不同的文化採取不同的廣告設計。

對於歐洲人和受英語教育的華人，虎牌在「海峽時報」（Straits Times）打的廣告，貼近上流社會。其宣傳喝酒與做生意的關聯，比如「當市場走弱，我喝虎牌啤酒，變得更強勁」。對講華語的華人，虎牌在「南洋商報」打廣告，強調家庭和諧，如「欲家中和睦，須備有虎標啤酒，虎標啤不獨為馬來亞最美之飲料，而且為造成家庭和氣之要素」。虎牌甚至向馬來民衆打廣告，以馬來人帶宋谷帽（songkok）、穿紗籠（sarong）和踢藤球（sepak raga）為形象。

Photo Credit：The collection of Malaysia Design Archive 1934年在馬來亞的虎牌啤酒廣告

虎牌成功打開海外市場

「馬來亞釀酒廠」在新加坡以外最先落腳的廠房位於馬來半島吉隆坡。這時（1960年代）馬來西亞陸續有愛爾蘭釀酒廠健力士（Guinness）和丹麥釀酒廠嘉士伯（Carlsberg）的進駐。因此馬來西亞啤酒市場主要由「馬來亞釀酒廠」的虎牌和Anchor、健力士的「黑狗啤」以及嘉士伯佔據。

不過，由於健力士在馬來西亞的釀酒廠於1989年與「馬來亞釀酒廠」合併，大馬啤酒商原來三足鼎立的局面，變成了「馬來亞釀酒廠」和嘉士伯的雙雄爭霸格局。

1990年F&N（花莎尼／星獅）持有的「馬來亞釀酒廠」改名為「亞太釀酒廠」（Asia Pacific Breweries）。2012年，儘管海尼根面對F&N大股東泰國釀酒集團ThaiBev的競爭，但最終海尼根還是成功收購了合夥人F&N的「亞太釀酒廠」，而ThaiBev則全數收購F&N公司。「亞太釀酒廠」最後改名為「海尼根亞太」（Heineken Asia Pacific），因此在新加坡的「海尼根亞太」就除了海尼根集團在亞洲的總部。

而「海尼根亞太」旗下的虎牌，除新馬業務外，也擴展到了英國、德國、越南、中國等地。直至2014年，虎牌啤酒才被海尼根引入台灣市場，在許多超商和熱炒店可見其身影。

啤酒的引進，是上世紀大時代的產物。因此今天我們能喝到世界各地的啤酒，又可曾知道其背後跟殖民歷史和跨國企業的發展息息相關呢？

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜