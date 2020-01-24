外派柬國的一大享受：下班後在街角和朋友暢飲吳哥啤酒，邊吃著柬式烤牛肉

於吳哥啤酒低廉的價格，也成為當地民眾的日常飲品之一，可以常在金邊街頭看到當地民眾，一群群地坐在高腳竹蓆上，桌上擺著好幾瓶吳哥啤酒，然後再來幾盤柬式烤牛肉和酸黃瓜，可說是人生一大享受

從2012年來到柬埔寨開始工作後，期間發生了很多趣事，這邊想針對柬埔寨應酬文化，來跟大家分享。

身為成衣輔料業務，上班第一件要學的事情，不是了解工作如何進行，或是銷售業務如何推展，而是如何喝生命之水－「酒」。因此在報到後並結束了第一天的工作後，日籍經理和辦公室其他的柬籍業務與助理就依照慣例，拎著我去參加為我舉辦的新人歡迎宴了。

到了餐廳，大家坐定位之後，服務生送來菜單。經理連菜單都還沒有看上一眼，就先要服務生送來幾瓶吳哥啤酒 （Angkor Beer）。

「工作了一天之後，來一瓶啤酒是人生最快樂的事情了。」日籍經理這樣跟大家說。「你也試看看，這是柬埔寨最有名的啤酒，味道不錯。」經理看著我說著。

吳哥啤酒，可說是柬埔寨的榮耀。吳哥啤酒已經營了46年，佔柬埔寨啤酒市場的6成。吳哥啤酒的製造基地在西哈努克市，啤酒廠原本建於1966年，是最早期的國產企業之一。如果在柬埔寨想要買啤酒，基本上清一色都會是這個牌子，而且價格也非常便宜，大概0.75美元一罐，比礦泉水還便宜。

「來，讓我們歡迎新業務加入。」經理舉起啤酒杯，在大家碰杯後，一飲而盡。身為新人，當然要先做好人際關係，因此也和資深的業務和同事們一個個敬酒，同時做好國民外交。整個聚餐下來，喝的量不少，但幸好的是女同事大多是不喝酒的，也不會追酒，但男同事就比較麻煩了，會拿著啤酒來幫你加，看到量太少還會多叫幾瓶，萬幸的是大家都是有限度的喝，沒有出現硬灌入喉的景象。

如果是第一次在東南亞和當地人喝啤酒的話，會發現一件很有趣的事，就是他們的啤酒不會事前放冰箱，而是直接在杯子裡面加冰塊，然後把啤酒倒入後直接喝。據說是因為以前不是每個人都有冰箱，但是冰塊卻是相對便宜且容易取得，因此也有了這個喝啤酒加冰塊的文化。其實這樣的喝法對於不擅長喝酒的人來說也有好處，因為可以多加一點冰塊，讓啤酒的量相對少一點，真心情意不變。不過萬一加太多的話，啤酒顏色會變得很淡，被抓包反而要喝更多，所以混搭技巧要好。

在工作的期間，也參加過幾次當地同事的婚禮喜宴，在恭喜同事覓得終身伴侶的同時，也是一個觀察柬埔寨婚宴喝酒文化的好機會。在這樣場合中，基於賓主盡歡的原則，啤酒可說是無限量供應，所以可以看到整個場合觥籌交錯，大家喝得非常開心，不過有趣的是大家似乎都有一個不能喝到太醉的共識，也許是因為今天是別人的婚禮，萬一喝過頭鬧事就不好看了，畢竟在柬埔寨，面子有時候比命還重要，所以鮮少出現逼酒的情況。在酒酣耳熱之際，舞台上也會開始伴奏，然後大家都到舞台前開始跳起柬埔寨的傳統舞蹈（見影片），也是一道美麗的風景。

另外由於吳哥啤酒低廉的價格，也成為當地民眾的日常飲品之一。在時間進入傍晚，氣候稍涼的時候，常會在金邊街頭看到當地民眾，一群群地坐在高腳竹蓆上，桌上擺著好幾瓶吳哥啤酒，旁邊放著一桶冰塊，然後再來幾盤柬式烤牛肉和酸黃瓜，可說是人生一大享受。我自己有時候也會被司機大哥邀去和他的朋友一起喝酒，之後發現像這樣的場合，大家聚在一起喝酒的時談的話題，大多都是在吹牛，或是回顧當年勇，不然就是相互消遣，酒則是當作氣氛融洽的一種催化劑。個人很喜歡這樣輕鬆的場合，畢竟在彼此都卸下心防時推心置腹的談話，才真的能讓彼此的關係更近一些。

但柬埔寨有一個問題，就是酒後不開車的危機意識不足。由於柬埔寨在天黑之後路上是沒有交通警察的 （沒錯，白天的交警很多，但下午時間一到，警察就全數下班了），因此酒駕的問題層出不窮。之前晚上出門還親眼目睹過喝得醉醺醺的機車騎士，左搖右晃地騎著機車在大路上行駛，旁邊的車輛都心驚膽跳的閃到一邊去，深怕無辜被撞到。也有聽過說有人喝到太醉，騎機車撞進路邊的垃圾堆裏面，然後就在垃圾堆裡面睡到隔天的案例。幸好近期柬埔寨政府也針對酒駕問題，隨機在夜間進行路邊臨檢，達到了嚇阻的作用。

以上是一些關於柬埔寨飲酒文化的觀察和分享。如果讀者有機會來到柬埔寨，務必嘗試一下這個堪稱國民啤酒的吳哥啤酒，並親自體驗一下當地的飲酒文化，想必會有一番不同的感受。

關鍵評論網提醒您：飲酒過量，有礙健康。

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜