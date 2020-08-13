《阿峇卡巴東南亞電台》在海外打拼的台灣人不一定是黃安，旅菲台人也想回家

儘管台灣人會因自身的防疫表現而驕傲，但因為近日有從菲返台的台灣人入境時被檢出陽性，因此網路上開始出現許多對旅外台灣人不友善的聲音，菲律賓台商林南宏希望大家能同理在海外打拼的台灣人。

《阿峇卡巴東南亞電台》的第三集來賓，邀請了目前人在菲律賓馬尼拉的台商林南宏，在線上為我們分享目前菲律賓的防疫情況。

自從馬尼拉在3月12日宣布封城後，菲律賓的武漢肺炎疫情不僅未見好轉，經濟狀況也受到重創，大馬尼拉地區和一些省份封城措施多次展延。也是關鍵評論網作者的林南宏指出，未來菲律賓的經濟難免會衰退，但他認為菲律賓疫情相比於其它更嚴重的國家，其實情況還算是較好的，他相信菲律賓的經濟終究會恢復，畢竟也是英語系國家的菲律賓，還擁有人口紅利以及較低的人力成本。

對於菲律賓總統杜特蒂的防疫信心，林南宏表示，他不認為杜特蒂政府做的很差，該做的還是有做的，例如有發放現金協助中下階層，但確實有很多現實的結構性問題阻擾，以致防疫做得不夠好，例如：馬尼拉人口過多、人民沒戶籍制度等，以致現金發放的過程中可能會有貪污的情形發生。

林南宏提到，菲律賓人沒有身份證，在國內的任何文件證明，可用相關的官方文件作證明，例如個人所得稅的稅務證號。過去民間一直呼籲菲律賓政府全面落實國民身份證，林南宏認為，或許這次在疫情中，這聲音又更大了，有可能會促成國民身份證的落實。

林南宏指出，在武漢肺炎疫情下，儘管有的菲律賓人會因台灣人也有華人臉孔而歧視與疏遠，但當提到台灣的防疫表現，許多菲律賓人還是知道台灣的防疫表現是不錯的。根據林南宏的觀察，林南宏指出，菲律賓人不會搞錯「Thailand」和「Taiwan」，因為台灣的流行文化曾風靡菲律賓，至今許多菲律賓還迷台劇《流星花園》。

Photo Credit: 中央社 因疫情嚴峻，大馬尼拉地區8月4日起重回「調整版強化社區隔離」，禁止民眾在餐廳內用。一名服務生4日在空

蕩蕩的餐廳內等待顧客上門。

儘管台灣人會因自身的防疫表現而驕傲，但林南宏無奈地指出，由於菲律賓疫情持續惡化，有的從菲返台的台灣人入境時被檢出陽性，因此網路上開始出現許多對旅外台灣人不友善的聲音，視他們為帶病毒的人，回來台灣目的只為使用健保。因為工作的關係，林南宏選擇繼續留守菲律賓，他坦言許多人對菲律賓的醫療體系沒信心，當然會希望自己的國家會照顧國民。

林南宏表示，至今仍有許多中國人滯留在菲律賓，他們回國的航班不僅少，而且票價漲得非常高，反觀能會台灣的班次不少，而且漲幅在可接受範圍內，因此在海外的台灣能感受到國家對他們的照顧。林南宏強調，如果今天台灣人打著人道的旗幟，卻又歧視自己的國民，這難免會令旅外台人的感受會有落差，他不認為多數在海外打拼工作的台灣人是會濫用健保資源的，因此他希望一些網民不要把返台的台灣人視為千古罪人。

近年來，有許多台灣人到菲律賓工作，無論是開民宿、酒吧，甚至進入有爭議的線上博弈產業都大有人在，但許多台灣人也因疫情的惡化而離開了。對於是否會鼓勵更多台灣年輕人繼續到菲律賓發展，林南宏表示，他鼓勵有機會的話該往外闖，不一定要來菲律賓，因為在外可以得到在台灣無法體驗的風景。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範