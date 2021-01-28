台灣記者在東南亞：因為狂人總統杜特蒂，菲律賓「庶民」比台灣人更愛川普

儘管杜特蒂就任以來，出現了民主倒退的隱憂，但在國內仍有高支持度，李宗憲指出，儘管菲律賓是亞洲最早民主化的國家之一，但人民長期陷於貧窮，因此渴望有強人領袖讓國家翻身。

離台灣飛行時間只需要一個小時的菲律賓，雖然如此的近，但台灣對菲律賓的了解卻是不多的，曾在菲律賓、印尼當記者的李宗憲如此感慨。

李宗憲在台灣當了幾年的第一線記者後，2016年結束台灣的工作，去了印尼、菲律賓等東南亞國家當記者，是台灣少數擁有兩地媒體工作經驗的媒體人。目前李宗憲是在台灣壹電視工作，此前他是在香港的BBC新聞團隊工作，原本的計劃是從香港到雅加達工作，但因為疫情的關係，所以留在了台灣，也可以說是他近年來留在台灣時間最長的日子。

與《阿峇卡巴 東南亞電台》一樣，李宗憲也經營著自己的Podcast與Youtube頻道，叫 WhatsZach 札克利，主要分享印尼和菲律賓的時事新聞，因為印尼和菲律賓是他曾長居的東南亞國家。

李宗憲告訴《阿峇卡巴 東南亞電台》，雖然他在菲律賓工作的時間只有7個月，但依然對這國家有深厚的感情，而且他還在讀著菲律賓大學的研究所。現任菲律賓總統杜特蒂在2016年上台後，新聞自由、學術自由環境不斷倒退，令李宗憲十分擔心，因為他還有許多當地媒體同業朋友、同學在那，媒體報導的新聞事件，可以在個人臉書上看到朋友、同學們在經歷著。

菲律賓最大電視台ABS-CBN因立場不同而被杜特蒂視為眼中釘，主要頻道的經營權在去年5月換照時不獲國會通過，正式斷訊停播，許多媒體從業人員頓時失言。

打壓媒體自由的不止一例，李宗憲曾在菲律賓知名網路媒體Rappler的印尼團隊實習，該媒體創辦人Maria Ressa曾獲選為時代雜誌（Time）2018年風雲人物之一，由於Rappler發佈一系列針對「反毒戰」的調查報導令杜特蒂政府不滿，因此在去年6月，Ressa因一篇報導被控網路誹謗，遭法院判處6個月零1天至6年的有期徒刑。

李宗憲表示，雖然Ressa還沒入獄，但杜特蒂政府一連串打壓新聞自由的動作，已讓各界對菲律賓的民主擔憂。

在過去不久的1月19日，15日，菲律賓國防部單方面撕毀與國立菲律賓大學之間長達32年，禁止軍警進入該校校園的協議，杜特蒂政府指控菲律賓大學內已被共產黨滲透，引起各界抨擊政府以「紅色標籤」剷除異議人士。李宗憲觀察，雖然軍警還未進入校園，但警告的意味濃。

儘管杜特蒂就任以來，對媒體、學術自由的打壓令人擔心民主倒退，以及發動的反毒戰爭牽連無辜人民身亡，也引起國際輿論的抨擊，但杜特蒂仍然有高名望。李宗憲指出，儘管菲律賓是亞洲最早民主化的國家之一，但因為國家發展上有許多波折，人民長期陷於貧窮，雖然也曾經歷軍事戒嚴的年代，但人民依然渴望有強人領袖讓國家翻身。

李宗憲指出，支持杜特蒂的多是普通庶民老百姓，他們對強人領袖的崇拜情結，也同樣投射在美國前總統川普身上，甚至比台灣人更狂熱。至於大學生、知識分子，則多反對杜特蒂鐵腕治國，因此去年美國總統大選時，知識分子階層擔憂川普如果成功連任的話，會助長杜特蒂的狂人作風，而若現任總統拜登表現好的話，也許能讓菲律賓大眾明白，好的國家治理不一定需要強人領袖。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 李宗憲

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範