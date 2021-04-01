在台緬甸人心聲：如今華人年輕世代已不認同中國，這次更願站出來反政變

台灣有許多來自緬甸的華人，有的人是泰緬孤軍後裔，有的人是當年排華運動而逃來台灣的，因此緬甸華人的命運也牽動著台灣。緬甸是曾有排華歷史的國家，長期被排擠在公民身份外的華人，與緬甸政府、中國大陸關係的糾葛，值得討論。

在這集《阿峇卡巴 東南亞電台》中，訪談的對象是是來自緬甸北部撣邦當陽的第三代華人清風（化名）。清風目前在台灣就讀大學，在節目中要來跟聽眾、讀者們分享緬甸華人的歷史，以及緬甸華人在今年2月政變後的處境。

其實台灣與緬甸華人的關係相當緊密，在台灣更有許多來自緬甸的華人，如新北市南勢角的華新街，就有許多緬甸華人移民，其中有的是當年國軍的泰緬孤軍後裔。

所謂的孤軍後裔，是指國共內戰爆發後，退守在緬甸、泰國邊境持續反共的國軍部隊。這批國軍駐守在當地後，有的與當地人通婚留在當地，有的則選擇接受中華民國政府指示返台，除了南勢角華新街外，南投縣的清境農場、桃園龍岡忠貞新村也是這群泰緬孤軍來台後的聚落，而這些國軍及其眷屬，就成了台灣社會裡一群有特殊歷史的族群。

除了孤軍後裔，在台灣的緬甸華人，也有的是因1967年排華運動流亡而來，因此緬甸華人的命運也著實牽動著台灣。

由於緬甸北部邊境與中國雲南省接壤，因此祖籍為雲南的華人多分佈在「上緬甸」，如曼德勒（亦稱瓦城）、撣邦等地，清風的家族史便是這樣的移民背景。而祖先來自廣東、福建等南方省份的華人，主要集中「下緬甸」，即南方的仰光，他們最早是在中國明清時期透過貿易移民過去的。與其他東南亞國家的華人一樣，緬甸華人在商業、經濟上也扮演了舉足輕重的角色。

清風提到，1967年排華運動爆發時，暴動主要發生在仰光，而經歷排華的「下緬甸」華人，因華文教育已被根除，因此「下緬甸」華人的「緬化」程度，會比「上緬甸」的華人來得高，另一方面，在緬甸也有一支被官方承認的少數族群叫果敢族，實際上他們也是漢人。清風提到，有的華人為了得到身份證，因此在填寫族裔證明時，會謊稱有少數民族、果敢族的血統，這也是緬甸身份政治下的務實選擇。

根據緬甸1982年公佈的《公民法》所指定的身份分級制度，公民必須是1823年前居住在緬甸的居民之後裔，故1824年英國殖民後才進來的少數民族只能是外國人，因此隨英國人殖民需求而進入緬甸的華人、羅興亞人，才有無法得到身份證的情形。如今官方承認的少數民族多達135個，其中包括因1897年《中英續議滇緬條約附款》的簽訂而劃歸緬甸的果敢族；果敢地區在清朝時期就有漢族居住，而果敢族以外的華人，若無特別證明，就只能領到外僑證（FRC）。

在對中國的認同方面，清風表示有世代差異的存在，上一輩的華人對中華人民共和國仍有強烈的認同，依然把中國視為祖國，背後的原因除了可能是第一、二代移民外，也有不同地區的身份證政策，有的華人至今仍不是緬甸公民；而清風自身出生時還不是緬甸公民，直至來台灣唸書時，緬甸已由翁山蘇姬領導的文人政府掌權，他才成功辦理到身份證。

清風表示，許多緬甸華人為了避免排華事件重演，因此在抗議中表態反對中國支持緬甸軍方，但清風也強調，確實許多緬甸華人已「在地化」，對緬甸的認同比中國更深。清風坦言，許多上一代的緬甸華人因經歷過血腥鎮壓的8888民主運動，因此會傾向選擇沉默以求生存，而這次政變站出來的華人，多是年輕一代的緬甸華人，如3月3日在示威抗爭中被緬軍的槍斃身亡的華裔女生鄧家希，已成了這次緬甸華人反政變的代表人物，而鄧家希也是與他就讀同一中學的學妹。

最後，清風也呼籲希望能有更多的台灣人能聲援緬甸的反政變抗爭，多分享正發生在緬甸的新聞讓更多人知道。

Photo Credit：Reuters/達志影像 3月4日，曼德勒的民眾為不幸喪命的華裔抗爭者鄧家希送殯。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元