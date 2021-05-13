專訪獨立媒體《移人》創辦人李岳軒：台灣社會對移工的歧視，還需很多時間化解

李岳軒提到，台灣社會對移工的歧視是建立在職業階級上，官方是在1989年才開放移工來台工作，而此前從事粗重勞動力的群體，多是台灣的原住民，而他們也是被歧視的一群。

你還記得去年（2020）開齋節前夕，台鐵公司爆發的台北車站大廳將永久禁止民眾席地而坐的爭議嗎？當時這措施被認為是對移工群體的歧視，在社會上引起了正反兩方的論戰。今年的開齋節也將至，儘管今年沒有爆發有關對移工歧視的爭議，但這意味著社會的移工的歧視、偏見就已消除了嗎?

在這集《阿峇卡巴 東南亞電台》中，我們訪問了專門報導移工故事的獨立媒體《移人 Migrants' Park》的創辦人李岳軒，他的綽號是Asuka。

關於台北車站大廳禁止席地而坐的爭議，耕耘移工議題多年的李岳軒表示，這議題得從2011年談起，當時台北車站售票窗口從中間移至西側後，中庭大廳便成了開放空間，因此形成了每到假日時，會有不少移工、民眾直接席地而坐，成了台灣特有的人文風景。

然而在台北車站售票窗口位置更動後的隔年，即2012年就發生了「紅龍事件」，當年8月許多印尼移工為了慶祝開齋節，便聚集在台北車站大廳聚會，但站方卻拉起紅龍隔離，不讓民眾進入，因此引發了是否歧視移工的爭議。

接著在2015年，台北市勞動局在228公園舉行開齋節活動，接著2016年台北市觀傳局在花博爭艷館舉行開齋節活動， 而2017年台北市政府也在台北車站舉行開齋節活動，2018年開始，就固定每年在大安森林公園舉行開齋節活動。

Photo Credit：吳象元 圖為2016年，在台穆斯林慶於台北車站慶開齋節，北車中庭湧入五萬人

儘管看似官方在對待穆斯林族群、移工上已變得更為友善，但去年還是爆發了北車大廳禁止席地而坐爭議。2020年2月29日，台鐵因疫情而禁止民眾在北車大廳席地而坐，不過後來也逐漸解禁，但接著卻在5月18日宣布可能永久禁止民眾「席地而坐」，加上當時也臨近開齋節，引起了歧視移工的爭議，正反兩派在網路上隔空交戰。

李岳軒提到，台灣社會對移工的歧視是建立在職業階級上，官方是在1989年才開放移工來台工作，而此前從事粗重勞動力的群體，多是台灣的原住民，而他們也是被歧視的一群。

因此李岳軒認為，目前台灣社會對移工的歧見，短時間內是很難去化解，畢竟過去三十年對職業、膚色已有很深的成見，仍需要時間去改善，

Photo Credit：吳象元 《移人》編輯總監李岳軒

最後，由於疫情的關係，本集訪問中提到NGO團體One-forty在台北車站的開齋節導覽活動、台北市政府在大安森林公園舉行的開齋節活動，均已取消，因此再次呼籲各位聽眾、讀者出入公共場所時，應記得戴口罩，做好防疫措施，保護自己，也是保護家人。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元