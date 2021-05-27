疫情在家不能出國，可以收聽這11個東南亞主題的中文Podcast節目

台灣在2020年因疫情影響而興起了Podcast熱潮，其中東南亞東南亞主題的中文Podcast節目也開始增加，在此分享十檔Podcast節目，供讀者們在疫情期間收聽東南亞的時事、文化內容。

文：杜晉軒

在疫情期間，相信聽Podcast是許多人宅在家所能做的事情之一，那在無法出國，去泰國、馬來西亞、新加坡旅遊的情況下，那不妨收聽東南亞主題的Podcast吧。

立足台灣的東南亞主題Podcast

首先，當然是介紹成立將滿一年的《阿峇卡巴 東南亞電台》。

關鍵評論網的東南亞組，是在2015年9月成立，幾年來多以文字報導介紹東南亞的時事、文化課題，隨著2020年Podcast節目在台灣興起，因此關鍵評論網東南亞組也決定跨足Podcast領域。

《阿峇卡巴 東南亞電台》的主持人杜晉軒和吳象元都是關鍵評論網的編輯。杜晉軒是在台灣的馬來西亞華人，而吳象元是台灣人，也是東南亞組的元老編輯，目前在美國定居的象元，依然持續為讀者與聽眾分享東南亞的故事與新聞。

《阿峇卡巴 東南亞電台》第一季是在2020年7月開播，是每雙週一集，節目形式為來賓訪談，節目主題以東南亞時事課題為主，如新加坡大選、泰國學運、緬甸局勢等。

值得一提的是，《阿峇卡巴 東南亞電台》也入圍了2020卓越新聞獎新增的Podcast新聞節目獎項，接下來我們會再接再厲。同時，第二季節目也會在今年6月開播，並每週更新。

接著是《鳴個喇叭！緬甸街》，這是介紹緬甸文化、時事課題的節目，主持人楊萬利是緬甸新住民，姚羽婷是台灣人。

起初楊萬利和姚羽婷是創辦《緬甸街》雜誌，並常在俗稱「緬甸街」的新北市南勢角華新街，辦社區導覽活動，直到去年3月才開始投入Podcast製作。

自2020年3月開播以來，共播出了2季、30集的節目。筆者注意到，第一季內容多偏向介紹緬甸文化，以及在台灣的緬甸新住民故事，如介紹華新街的歷史，而第二季在今年2月播放以後，由於正逢2月1日緬甸發生軍事政變，關注的視角開始從台灣轉移回歸緬甸本土，跟聽眾分享了很多緬甸反政變抗爭的局勢與當地政治歷史。

簡而言之，《鳴個喇叭！緬甸街》不僅讓聽眾了解緬甸的文化，也能了解這國度的過去與現在。

第三個節目是《1095放心talk》，《1095放心talk》是由在台中的1095工作室所成立的。

1095工作室是於2016年2月成立，是台中市的在地非政府組織，是關注移工課題的組織。

《1095放心talk》的主持人是官安妮和陳翰堂，他們也是1095工作室的骨幹，由於長期耕耘移工人權課題，因此節目上可以聽到他們訪問在台灣的東南亞移工、新住民。此外，1095也訪問許多在移工議題、東南亞文化耕耘的人士，讓大家更了解東南亞。

第四個節目是《WhatsZach 札克利》，主持人是台灣記者李宗憲，目前任職於《鏡電視》，主要分享印尼和菲律賓的時事新聞，因為他曾在印尼、菲律賓從事媒體工作，對於當地的文化，以及政治局勢都有深刻的觀察。

不過 《WhatsZach 札克利》的節目在2月後就沒有更新了，可能是因為李宗憲最近的記者工作較繁重，期待他能早日更新。

圖：李宗憲提供 圖為李宗憲於2016年印尼版Rappler草創時期，加入該團隊擔任實習記者。

接著這幾個Podcast節目，都是在東南亞求學、工作的台灣人所開的，可以從台灣人的角度，了解他們在當地的所見所聞。

在越南的有夏劉（Summer Liu）在去年3月創的《浪一夏LaughShot》，夏劉除了邀請越南人分享當地的社會文化，也因為越南的台幹很多，也會要求在當地各行各業的台灣人，來分享他們在越南經歷的千奇百怪的事情。不過，該節目不知為何，在今年1月30日後就沒再更新了。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 圖為胡志明市夜景。

接著是筆名「南漂作家」所開的節目《菲律賓，不意外》，南漂作家是在菲律賓工作的台灣人，他在去年推出了新書《菲律賓，不意外！ ？南漂作家的文化臥底筆記》，書寫了他所認知的菲律賓的文化。同樣地，他去年11月成立這Podcast節目，不定時分享他在菲律賓的見聞。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 圖為馬尼拉市景

最後，是分別在泰國與印尼工作的台灣兩姐妹秦芳與秦敏，在去年8月所開的《放棄辣椒》，根據節目介紹，「放棄辣椒」是一種對人生態度的比喻，出自對印尼俗語的美麗誤會：原意是指沒有從過錯中學到經驗。

在《放棄辣椒》的節目中，主要是兩姊妹分享在當地工作的見聞，主要是在當地的職場生活分享，若未來有興趣到曼谷或工作的讀者，都可來收聽這個節目。

東南亞國家的本土中文的Podcast節目

其實，東南亞的Podcast產業發展可能比台灣來得更早，以馬來西亞為例，早在疫情開始前，當地的英語Podcast節目就相當蓬勃，筆者並非這方面的研究者，但在與馬來西亞媒體朋友交流後了解到，背後的原因可能是馬來西亞使用英語人口眾多，尤其在首都吉隆坡這國際大都市，在語言相通下，早已跟上歐美國家的Podcast潮流脈動。

那為何有七百多萬華人的馬來西亞，中文Podcast節目似乎仍不興盛呢？客觀上的因素，可能歸因於馬來西亞當地本來就有興盛的傳統廣播電台產業，中文電視台的DJ人氣可能會比一般歌手、演員高，DJ甚至會跨足電影當演員。由於馬來西亞的擁車率高，因此開車時已習慣性聽廣播電台，與廣播電台的黏著度高，不一定會去收聽Podcast。

隨著馬來西亞在去年3月開始爆發疫情，許多人宅在家裡的效應下，收聽Podcast，乃至上clubhouse的網上社交行為才出現。

首先要介紹的是《喂！說人話》，主持人是馬來西亞人曉芬，和在馬來西亞長大的台灣人Isaac，他倆在當地都是廣播電台的DJ，不過《喂！說人話》並非所屬公司的節目。

由於Isaac和曉芬是媒體人出身，因此《喂！說人話》主打新聞時事、人物專訪，當然節目內容涵蓋了還是以馬來西亞為主，不過最近也有做一些國際題材，如訪問緬甸人談當地政治局勢。人物專訪方面，也不全然是時事新聞類的主題，也訪問了一些各行各業的有趣馬來西亞人。

如果對馬來西亞在地話題有興趣的話，可以收聽《喂！說人話》，「說人話」顧名思義，就是主持人會以輕鬆的方式帶領聽眾了解每集節目的核心議題。

而另一個推薦的馬來西亞Podcast節目，則是《鋒人館》，主持人藍志鋒是馬來西亞的政治評論人，他也在當地電台當DJ。

《鋒人館》多聚焦在與馬來西亞的國內政治，或和馬來西亞有關的國際議題，如以巴衝突課題。除了獨自主持的時事課題評析、每週新聞精選外，也會訪問馬來西亞各政要、政治工作者。因此若特別對馬來西亞政治有興趣的聽眾，可以關注《鋒人館》。

而最後一個馬來西亞的Podcast節目，那就是《就是酱 LAW》。主持人陳劭康與REMY是年輕的馬來西亞律師，他們也說過，之所以創辦這節目，是受到台灣的《法客電台》所啟發的。

陳劭康與REMY注意到，許多馬來西亞華人也許礙於語言能力（馬來西亞法律以馬來文書寫），因此對於一些法律觀念不甚理解，所以決定以平易近人的口吻，向馬來西亞華人聽眾解釋法律觀念。節目的特點在於，也和《法客電台》一樣，隨著一些正發生的政治、社會事件，來傳達或鼓勵思辨相關的法律條文。

最後，要介紹的Podcast節目，是緬甸的《Fiona On Air》。Fiona是緬甸華人，她是臉書粉專《緬甸資訊Myanmar Information》的編輯，該粉專創立於2013年，最近因緬甸政變局勢的發展，而獲得許多關注。

而《Fiona On Air》這Podcast節目，是創立於今年1月，原本主要是分享緬甸的文化故事、商業情況，但今年2月1日政變的爆發，不僅改變了所有緬甸人的命運，也讓她固定開始每天上傳一集10分鐘左右的錄音，訴說緬甸各地反政變抗爭的情形。Fiona在節目中提到，由於軍政府常切斷網路，因此能否成功上網上傳音檔，都是一個挑戰。

若對緬甸局勢相當關注的讀者，不妨收聽《Fiona On Air》。

以上就是十個跟大家介紹的東南亞主題中文Podcast，若有遺漏，而且是值得分享的，歡迎大家在留言功能區推薦。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元