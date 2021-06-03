女子＠清邁談泰北飲食：美食、咖啡、慶典，清邁為何總讓人魂牽夢縈？

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清邁代表性食物，主食是糯米飯，至於一些餐廳會推出的「泰北前菜」，通常是炸豬皮、青辣椒醬、和青辣椒醬唱雙簧的น้ำพริกอ่อง（用番茄、絞肉、辣椒等燉煮的辣椒醬）、燙蔬菜、泰北香腸、糯米飯和塞滿香料的泰北香腸，另外還有蛋麵和湯汁搭配的清邁麵，肉類是搭配雞肉，麵上還會灑一些炸過的麵條。
文字整理：吳象元、女子＠清邁
《阿巴卡峇東南亞電台》終於來到第二季，這一季主題聚焦在東南亞飲食文化，而在第一集節目中，我們邀請到關鍵評論網的作者「女子＠清邁」昱安，分享關於清邁的美食和慶典，讓暫時無法出國透透氣的聽眾，重溫一下旅行到異國的氛圍。
昱安首先介紹泰北的美食特色，從地理環境來看，因泰國北部不臨海，因此沒有一般人熟悉的泰國海鮮料理，而因緯度較高偏溫帶氣候，無法種植椰子，因此料理也不太使用椰漿，再來因環山，鮮果蔬食非常豐富，也會跟著季節變化調整飲食。
說到按季節調整飲食，泰北季節分為涼季（11月-2月）、熱季（3月-5月）和雨季（6月-10月），例如涼季會吃印度楝，而這種植物對季節轉換引發的感冒或發炎有緩解作用，有時還會搭配辣椒醬，溫度若較冷的話也有類似台灣豬腳凍的料理，另外還有用紫蘇籽拌糯米飯來吃，以因應涼季的氣溫，熱季則是會吃羽葉金合歡和紅蟻蛋，紅蟻蛋會搭配甜菜煮成湯水料理，主要是作為蛋白質的來源。
至於清邁代表性食物，主食是糯米飯，至於一些餐廳會推出的「泰北前菜」，通常是炸豬皮、青辣椒醬「nam prik num」（น้ำพริกหนุ่ม）、和青辣椒醬唱雙簧的「nam prik ong」 （น้ำพริกอ่อง，用番茄、絞肉、辣椒等燉煮的辣椒醬）、燙蔬菜、糯米飯和塞滿香料的泰北香腸，另外還有蛋麵和湯汁搭配的清邁麵，肉類是搭配雞肉，麵上還會灑一些炸過的麵條。
因錄音當週剛好恰逢泰國潑水節，昱安也特別介紹潑水節的節慶料理：Laap（ลาบ），Laap的料法是將豬肉切得細碎，再拌上以乾辣椒、香菜籽、泰北花椒、蒔蘿、黑胡椒、丁香、八角、肉桂、荳蔻等10數種香料搗製的專用調和辣椒粉（พริกลาบ，phrik laap），而由於laap讀音同泰文中的好運，在潑水節新年期間或寺廟慶典，泰北人都會準備這道菜表吃進好運。
訪談中我們也聊到清邁的咖啡廳文化的興起，昱安提到泰北開始種植咖啡是和70年代的皇家計劃有關，90年代年清邁開始了第一間做咖啡豆的品牌「Hillkoff」，後被稱為「泰北星巴克」的「Wawee」也創立，但出現重視裝潢的咖啡廳卻是近十年才開始流行。昱安認為，這樣的風氣可能跟有清邁咖啡師拿到世界拉花冠軍開始有關，而隨著幾間帶有純白風格、都市極簡風的咖啡館開幕、手沖咖啡盛行、社群媒體宣傳，遂逐漸形成了清邁的咖啡館文化，而清邁近年來成為全球數位遊牧工作者的「聖地」，這些遊牧工作者對工作空間的需求，或許也對清邁咖啡館盛行有間接關係。
最後昱安也提到，如今在台灣的最想念清邁的活動是「慶典」，如潑水節、水燈節、浴佛節、花卉節等，她表示節慶是料理之外，最能觀察清邁當地文化風情的媒介，尤其在清邁大學藝術學院的老師，對於傳統佈置都非常講究，這些都展現在慶典中的遊行服飾或花車裝飾上，另外昱安也特別推薦，如果有機會到清邁，一定要到位於古城中心的清邁文化中心、蘭納民俗博物館走走，都是用很簡單的方式，帶你認識清邁的民俗傳統、歷史文化和按季節生活的步調。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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