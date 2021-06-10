「喇叭女子」萬利與羽婷，辦雜誌、Podcast記錄在台緬甸移民的飲食文化

我們想讓你知道的是
緬甸料理的特色，緬族人料理多用到薑黃、辣椒粉，如咖哩飯、魚湯麵，而魚湯麵是緬甸南部料理的經典菜色。由於緬甸幅員遼闊，而且被中國、印度、泰國、寮國等鄰國包圍著，因此人口的流動與融合，讓緬甸料理充滿特色。
這次《阿巴卡峇 東南亞電台》第二季第二集節目的主題，是介紹緬甸飲食文化，來賓是《緬甸街》雜誌創辦人楊萬利、主編姚羽亭。他們也是Podcast節目《鳴個喇叭！緬甸街》主持人，團隊名字就叫「喇叭女子」，「鳴個喇叭」是音譯緬文你好的意思。
主持人楊萬利是緬甸新住民，姚羽亭是台灣人，他們是在2018年創辦介紹緬甸文化的《緬甸街》雜誌，因為他們活動的地方，就在俗稱「緬甸街」的新北市南勢角華新街。除了辦雜誌，在許多週末，他們也舉辦社區導覽活動，直到2020年3月才開始投入Podcast製作，介紹緬甸文化、和時事課題。
《鳴個喇叭！緬甸街》自2020年3月開播以來，共播出了2季、30集的節目。第一季內容多偏向介紹緬甸文化，以及在台灣的緬甸新住民故事，如介紹華新街的歷史，而第二季在今年2月播放以後，由於正逢2月1日緬甸發生軍事政變，關注的視角開始從台灣回歸緬甸本土，跟聽眾分享緬甸現在的局勢。
從喝奶茶就可以看出誰是觀光客？
信不信，華新街（以下簡稱緬甸街）的在地人，只要看你手中買的奶茶，就能知道是不是觀光客呢？
其實很簡單，在地的緬甸居民雖然喜歡喝奶茶，但多喜歡喝熱的，無論是夏天或冬天，始終如一。而一般到緬甸街消費、遊玩的外地人，就如在台灣的飲料店消費般，多買冰奶茶，所以只要從看是買熱奶茶還是冰奶茶，就能看出是不是「觀光客」，萬利與我們分享道。
不過萬利也說，雖然到她年輕的這一代，爾還是會喝冰奶茶，但心境是不一樣的，喝冰奶茶像是在喝飲料，而緬甸街的長輩在喝熱奶茶時，是在喝一種鄉愁。
萬利指出，在華新街的緬甸華人，多是因60年代緬甸的排華政策而過來的，這與其他在台灣的緬甸移民歷程相當不一樣。除了南勢角華新街外，在台灣的桃園忠貞新村、清淨農場也有緬甸移民社群，而當地的緬甸料理多是雲南食物，因為這兩個社區的移民多是國軍的滇緬孤軍後裔，在不同時期被台灣政府接收來台的。
南北緬甸料理大不同
在台灣，可以看到有的緬甸、泰國或雲南餐廳，會寫泰緬料理、滇緬料理，抑或是雲泰緬料理，這反映了緬甸、泰國與雲南在中南半島區域上的文化共通性，彼此的飲食文化是相互影響的，同時也可能反映了餐廳老闆背後的家族流動史。萬利和羽婷說明，從餐廳招牌的地區排序，如滇緬料理，可能老闆家族是在雲南、緬甸待過的。由於緬甸幅員遼闊，而且被中國、印度、泰國、寮國等鄰國包圍著，因此人口的流動與融合，讓緬甸料理充滿特色。
萬利表示，緬族人料理多用到薑黃、辣椒粉，如咖哩飯、魚湯麵，那緬甸華人的料理，多會有八角。而華新街上的餐廳，簡單可分為緬族人、雲南人和廣東人料理，而廣東人多聚集在下緬甸的大城仰光。
那要如何在緬甸街分別哪些餐廳屬於上緬甸或下緬甸呢？除了問老闆之外，可以觀察招牌上的文字，若多是圓圈圈的緬文的話，有可能來自下緬甸的仰光，多賣咖哩、魚湯麵等，而上緬甸的多是中文字，如有賣稀豆粉、粑粑絲、米線，就是以華人料理為主的餐廳。
萬利推薦，要認識緬甸料理的話，就一定要吃而魚湯麵，由於魚肉已煮的稀爛，已融入湯中，儘管看不到魚肉，但依然好吃，同時搭配炸豆餅一起吃。萬里進一步說到「吃炸豆餅，我們會分沾濕派，還是泡軟派」，視乎每個人的喜好。
最後，也希望大家在疫情後，能到緬甸街走一趟，除了喝杯緬甸奶茶與吃碗魚湯麵之外，也能了解當地的歷史。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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