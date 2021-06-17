1095創辦人官安妮：讓移工帶路，在台灣尋找道地東南亞美食

我們想讓你知道的是
首先從1095辦公室所在的位置，位於台中有「台中小東南亞」之稱的東協廣場講起。東協廣場內部是一個密度非常高的商圈，2樓有CLC和Big King兩間超市，3樓是餐廳，分為泰國、菲律賓、越南餐廳三個區域，泰國餐廳都是以東北口味為主。
文字整理：吳象元
這一集的《阿巴卡巴東南亞電台》，是由關注台灣移工社群的非營利組織1095創辦人官安妮，與我們聊聊：從移工帶路，在台灣尋找東南亞美食。
首先從1095辦公室所在的位置，位於台中有「台中小東南亞」之稱的東協廣場講起，安妮表示，他們是在六年前開始駐點當地，也開始認識附近商圈。東協廣場內部是一個密度非常高的商圈，2樓有CLC和Big King兩間超市，3樓是餐廳，分為泰國、菲律賓、越南餐廳三個區域，泰國餐廳都是以東北口味為主，而新住民經營的店面通常都有飲食以外的功能，例如會提供卡拉OK，或可作為結婚的空間，當然在飲食上也能滿足海外遊子思鄉的心情。
若逛完廣場主要空間，也別錯過周邊以印尼餐廳為主的青草街，安妮特別提及當初響應「東南亞行動圖書館」計畫的「尤莉小吃店」，當初在1095辦公室還未正式確認時，「尤莉小吃店」老闆尤莉就好像他們的「媽媽」，提供空間讓他們擺放圖書。
至於廣場周邊的成功路上，則是可以一路品嚐到越式早餐、中餐、晚餐到甜點，也可在菜販買到東南亞香料，其中一間餐廳「Hello Vietnam」，是以北越為主的菜系，安妮也分享她最愛越南拼盤，有粉腸、血腸、炸豆腐、三層肉、生菜（薄荷葉、魚腥草），搭配魚露或蝦醬就非常美味，用餐時還可體驗到越南朋友的熱情氛圍。
接著安妮也說到前往桃園後火車站東南亞商圈的經驗，那裡的消費人口更多，印象最深的是吃到越南火鍋和販賣越南優格的「越河香優格」，值得一提的是，越南優格因製作過程有加煉乳，所以味道和一般優格味道是完全不同的，而也因為「越河香優格」太有名，東南亞的商品超市VNEX都一定會進他們的貨。
（《越南夯台灣》自製越南優格的影片）
節目最後，安妮也分享到1095創立的初衷，是希望能建立一個平台，讓大家能跟不同國家的朋友交流，2017年他們開發了一個桌遊《移工人生》，希望能致力於透過教育，讓學校、大眾能探索移工議題，另外組織也不間斷開設中文課，透過課堂讓移工朋友找到支持的力量，1095也會擔任協力組織，支持移工舉辦不同的活動。而在疫情當下，安妮表示移工因為資訊取得的缺而更加焦慮，因此1095會透過翻譯的方式，將案例足跡、疫情資訊傳達給移工朋友們。
在聽完這一集訪談中，或許會讓你對在台灣各地經營的東南亞美食餐廳心動，希望大家能多用外帶的方式，支持鼓勵他們，一起都能順利度過這段「居家避疫」的日子。
安妮介紹的東南亞餐廳資訊
尤莉小吃店
- 地址：台中市中區綠川西街175巷6號
- 電話：04-23209567
Hello Vietnam
- 地址：台中市中區成功路92號
- 電話：04-22211595
越河香優格
- 地址：桃園市中壢區中山路9號
- 電話：0910263854
延伸閱讀：
- 這裡既是印尼小吃店，又是圖書館：「不管哪一國人，我覺得都一樣，哪一個宗教，我也覺得都一樣」
- 移工朋友帶路在台灣吃的越南粉捲，是常見於越北的經典小吃
- 到中壢品嚐東南亞美食：到忠貞市場尋找「東南亞味」，吃完泰國菜再喝杯越南蛋咖啡
責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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