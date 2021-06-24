「池先生Kopitiam」創辦人池家瑋，在台灣做出讓遊子想家的馬來西亞料理

池家瑋認為，儘管這幾年台北越來越多大馬餐廳，但不會覺得有很大競爭壓力，畢竟每家餐廳特色不一樣，而他就是主打咖哩、椰漿飯，反而更多大馬餐廳出現，能讓更多台灣人認識到大馬美食。

說到在台北的馬來西亞餐廳，住在台北的讀者或許會聽過「池先生Kopitiam」，「Kopitiam」是馬來語咖啡店的意思，而由馬來西亞人池家瑋創立的「池先生Kopitiam」，正是僑居台北的馬來西亞人們常去聚餐的地方。

這次《阿巴卡峇 東南亞電台》訪問池家瑋，請他談談在台灣創業的心路歷程，以及介紹馬來西亞的美食。

池家瑋是在2008年來台就讀輔仁大學護理系，畢業後曾擔任護理師，後來決定在台灣創業，而最容易著手的，就是投入餐飲業。池家瑋表示，在他的求學時期，台北的大馬餐廳非常少，他很納悶為何在台灣的大馬人這麼多，卻沒有一家令人印象深刻的大馬餐廳，因此期許自己能做出品牌。

起初池家瑋是在輔大後門一帶開個小攤子，同時間也開著小貨車到五股工業區、大坪林一帶販賣大馬咖哩飯便當。為了讓生意更穩定成長，尤其接近馬來西亞留學生客源，大約在2015年暑假，就在台大後門118巷開了第一家店面（大安店），後來搬遷至復興南路。

2017年，池家瑋在公館商圈開了第二家分店，儘管後來也有入駐一些購物中心的美食廣場，但因美食廣場的抽成等經營成本太高，最終只保留大安店和公館店，先打好這兩家直營店的根基。不過，池家瑋也蠻歡迎找他談加盟合作，如在台中開加盟店。

池家瑋認為，儘管這幾年台北越來越多大馬餐廳，但不會覺得有很大競爭壓力，畢竟每家餐廳特色不一樣，而他就是主打咖哩、椰漿飯，反而更多大馬餐廳出現，能讓更多台灣人認識到大馬美食。對於大馬美食的特色，池家瑋希望台灣消費者能了解到，大馬是個多元族群、地方特色也多元的國度，因此食物也相當多樣，就算是大馬人，每個人對食物的接受度都不一樣，因此可以開放的心態去了解，例如有的人做的椰漿飯偏辣，有的偏甜，而他自小在家鄉吃到的，是沒那麼辣，他相信做出有特色的餐點是比較重要的。

值得一提的是，池家瑋的姐姐和弟弟在2020年10月，在「池先生Kopitiam」公館店對面開了主打大馬沙爹火鍋的新品牌「吧生仔碌碌」，而且也進口許多大馬食品在台販售，姐弟們在台打拼，讓大馬美食在台灣發揚光大。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 圖為台灣本土疫情爆發前，門庭若市的池先生公館店。

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元