「大馬廚房」創辦人艾帝寶，隻身創業打拼讓馬來傳統料理在台灣飄香

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在台灣的馬來西亞餐廳，多是由馬來西亞華人所經營的，這次「阿峇卡巴 東南亞電台」訪問了一名在台北創業的馬來裔女生艾帝寶（Adibah），談談她在台北創辦「大馬廚房」的心路歷程。
2018年，台北出現了第一家獲得清真認真的馬來西亞餐廳—Mooka，創辦人是一名曾在台灣留學的馬來裔女生艾帝寶（Adibah），幾經搬遷與品牌重塑後，如今艾帝寶以「大馬廚房」的新品牌，仍在疫情下的台灣，繼續經營餐廳，讓更多人認識馬來傳統料理。
馬來西亞是一個多元族群的國家，有所謂的馬來裔、華裔、印度裔等三大族群（還有其他原住民、少數族群存在），而在台灣求學的馬來西亞學生當中，絕大多數是華裔，馬來裔是少數，而會留在台灣開餐廳的馬來人，更是少之又少了。
艾帝寶表示，原本她的規劃是想要到上海外國語大學唸中文，但經朋友介紹下，建議來台灣唸書，因此她先和家人來台灣旅遊，結果意外發現台北是個很宜居的城市，因此喜歡上了台灣。最終艾帝寶選擇不去上海，而是到文化大學的建國分部學習中文，因為這分部就在大安森林公園旁邊，相當靠近台北清真寺。
艾帝寶回憶道，她一開始在台北的生活較不習慣，因為很少清真餐廳，只能吃素食，但價格往往較高，而有英文菜單的餐廳也不多。好在台北清真寺除了有提供穆斯林一份全台清真餐廳的名冊外，也有販售清真認證的雞肉，所以艾帝寶常自己煮飯，不過當時她仍未有創業的想法。
其實艾帝寶早就在馬來西亞的大學讀過景觀設計系，因為知道能掌握中文的話，在就業市場比較吃香，所以才想學中文，而開餐廳本非她人生規劃。艾帝寶提到，因為2016年來台時，正逢台灣政府推行新南向政策，因此萌生了創業的想法。
什麼是清真認證？馬來食物與華人食物差別
許多人對清真（HALAL）食物的認知，多以為清真餐廳只是不賣豬肉食物而已，艾帝寶說明，清真認證的肉品，除了是不能有豬肉成份外，肉品還是須由穆斯林處理過的，而且屠宰牲畜時，得有念可蘭經的程序，不過這僅限於陸上動物，而海鮮類食物不受限。
艾帝寶提到，台灣有8個提供餐廳申請清真認證的單位，但不需要每一家都申請，而她餐廳則通過了最大的認證單位「中國回教協會」的認證。艾帝寶記得，一開始她提出申請時，中國回教協會相當高興，因為在台灣的馬來人很少，因此能選擇的清真餐廳，多是印尼、印度、巴基斯坦的穆斯林開的，他們很高興能多了一個選擇。此外，由於台灣有龐大的印尼人社群，因此艾帝寶也常跟印尼人購買清真肉品。
可以這麼說，艾帝寶在台灣找到了利基市場，若回馬來西亞創業，必然面對更激烈的競爭，在台灣還能有各國穆斯林（包括台灣穆斯林）、馬來西亞僑民的市場，她也不時獲得需要清真餐點的外燴訂單。對艾帝寶而言，在台灣創業最大的挑戰，就是得一個人包辦大小事，沒有家人幫忙，她的廚藝是從小看著祖母、母親學的，她多希望能有家人的幫忙。
對於馬來料理與華人料理的差別，艾帝寶指出，除了食用豬肉的差別外，還是辣度與香料用量的差異，如馬來人做的椰漿飯，就會和華人做的有差別。可能馬來人做的椰漿飯多偏辣，還有製作椰漿飯的靈魂「參峇醬」（sambal）醬的方法也不一樣。艾帝寶也分享到，而在她的店，就會推出一般台灣馬來西亞餐廳少有的馬來傳統糕點，如金黃色煎餅沾咖喱醬吃的roti-jala，包裹椰糖的椰絲球（Ondeh-ondeh）等。
如今艾帝寶已創業3年，2018年她在大安站附近開業的餐廳Mooka，後來因成本因素而在2019年結業。接著艾帝寶決定將店面規模縮小，2020年在師大商圈開了「Malaysia Kitchen in Taiwan 大馬廚房」，不過在今年2月暫停營業。接著今年5月，在捷運科技大樓站附近的新店面開業，然而重新開幕之時，卻正逢台灣本土疫情爆發，好在艾帝寶早已決定轉型，縮小內用規模，主攻自取與外送市場，才讓她得以繼續支撐著。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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