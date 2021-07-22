台灣「瑞記海南雞飯」創辦人劉穗京，從香港流行音樂作曲人到餐飲經營的回味人生

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來自香港的劉穗京是一位知名作曲人，曾給多名香港歌手作曲，後來轉往餐飲業發展，2008年成立「瑞記海南雞飯」，先是在中國大陸多個城市展店，最終餐廳結束營運後，2017輾轉移民到台灣，並在這裡重新出發，把瑞記帶來台灣。
說到海南雞飯，許多人會想到這可能是源自中國海南島的美食，或對東南亞稍有認識的，會知道這是源自新加坡、馬來西亞的華人美食。《阿峇卡巴 東南亞電台》在這一集，採訪了台灣知名的連鎖海南雞飯品牌「瑞記」創辦人劉穗京先生，而他是一名香港人。
在介紹劉穗京前，我們先介紹海南雞飯與新加坡瑞記的典故。
根據台灣美食作家陳靜宜著作《啊，這味道》的介紹，海南雞飯的起源，其實是一位名為王義元的海南人在1936年到新加坡後，擺起攤子賣雞飯謀生開始的。雖然王義元的生意不錯，但最終的發展，卻是其夥計莫履瑞後來自立門戶開了「瑞記」，才更將海南雞飯這平民美食發揚光大，外界甚至還誤把莫履瑞當成了王義元，被誤認為是新加坡海南雞飯的開山鼻祖。
新加坡瑞記在1997年因故停業，而新加坡之所以還能見到「正瑞記」和「新瑞記」，前者乃莫履瑞的後人重新開張的，後者是前員工所創辦的。至於劉穗京在台灣有成立的瑞記，其實和新加坡瑞記並無關聯，而是劉穗京在選擇創業時，聽了一位香港廚師友人的建議，不如就取名字中的「穗」為「瑞」（瑞的粵語發音同穗），就以「瑞記」為招牌吧。
2008年，劉穗京先是在中國大陸的西安、廣州、重慶等各大城市創瑞記海南雞飯餐廳，最終才在2017年進駐台北，如今全台有七家門市，在大陸的門市則已結束多年。
其實劉穗京也是一位知名作曲人，曾寫歌給多名香港歌手作曲如鄭秀文、張柏芝、Twins等，不過就如劉穗京的成長過程總是不安逸在一個地方太久：出生香港的他，小時候曾在馬來西亞、新加坡生活，後來移民加拿大，儘管輾轉回到香港發展，但隨著唱片業開始沒落，他轉往餐飲業闖蕩，除了在大陸開瑞記，也曾開過日式料理餐廳。
離開大陸後，劉穗京全家移民到日本近一年，因為暑假時全家來台灣旅行，喜歡上台灣友善的環境，相比香港的高壓生活，劉穗京更想讓孩子在台灣健康發展。因此劉穗京再次舉家移民到台灣，並在這裡創業，而第一家瑞記門市，就在捷運市政府站附近的永吉路。
關於這幾年的經營心得，劉京穗也相當堅持一碟海南雞飯，就該像星馬地區的一樣，不會有配菜。儘管開業至今，許多客人都希望瑞記能入鄉隨俗，能在主菜（海南雞）外多附兩三道配菜，但劉穗京還是堅持這傳統，而瑞記在台灣還能存活到現在，他相信自己的經營方法、品質已獲得了肯定。此外，劉京穗發現，原來賣海南雞飯也有淡季與旺季之分，因為海南雞飯屬於於非高溫的食物，因此銷售量在冬季較淡，在較溫暖的天氣比較好賣。（編按：就像是新加坡、馬來西亞，屬於熱帶國家）
最後，關於未來的發展，劉京穗稱暫時不會幫歌手作曲，未來還是會繼續在餐飲業發展，而在台灣開泰式餐廳、Fine Dining餐廳會是他人生清單內想做的事情。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：吳象元
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