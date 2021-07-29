從國關研究到泰菜廚師：因著一碗美味清邁麵，她決定辭職赴曼谷藍帶學習泰式料理

問起如果自己在家做泰國菜，有沒有什麼入門建議？侯羽穎表示，因為泰菜味道是以「酸辣鹹」為主，所以只要「有檸檬、蒜頭、魚露跟糖打在一起，淋在食物上，就有泰國的感覺」，訪談中，也談到大眾誤會「椒麻雞」是泰菜的背景，和之前的熱門話題「打拋葉」。

文字整理：吳象元

本集《阿峇卡巴東南亞電台》，我們邀請到了暹羅猴老大創辦人侯羽穎，訪談中她分享了從國關研究背景，轉換到以泰菜料理為志業的心路歷程，也介紹了泰國料理的特色，和製作泰菜的建議。

侯羽穎台大政治所國關組畢業後，在台灣與中國工作了6年，因著工作上的負能量，想起曾在泰國清邁品嚐到的美味清邁麵，遂決定辭職前往曼谷藍帶學習泰式料理，學成後在米其林一星餐廳實習，回台後決定創業，以販賣泰菜調理包為主，也從事演講與寫作。

談到泰國料理特色，侯羽穎表示，泰菜的首要重點，主要是在酸、甜、辣、苦的味道中做調配變化，而以區域來說，不管是食材、口味都會受到周邊國家、地理環境影響。首先泰北地區因氣候較涼，少椰奶料理、以燉煮為主，而羽穎最愛的清邁麵，因為是雲南回族傳入，所以主要是以雞肉為主，不會放入穆斯林禁止的豬肉，而泰國東北飲食因過去資源較少，烹飪手法較為簡單，例如大家都熟知的青木瓜沙拉就是泰北涼拌菜的代表，特別的是，東北料理還會用昆蟲入菜。

接著中部料理是以曼谷為中心，而最有名的一道菜非酸辣蝦湯（Tom Yum Kung）莫屬，食材有豐富的海鮮和香料，如實代表了泰國中部物產富饒的形象，中部的民間餐廳，也偶爾能吃到從泰國皇宮傳出的美味。至於泰國南部，因接壤馬來西亞，飲食上受穆斯林影響，辣度口味是最高等級，海鮮料理也相當知名。

Photo Credit: iStock 代表泰國中部料理的酸辣蝦湯

而泰國甜點特色，主要是靠著椰奶、糖、少許鹽、斑蘭葉、蝶豆花做變化，有時口味也會「鹹甜鹹甜」。

除了料理在泰國各區域有所不同，泰國飲食也受到多元文化影響，包括中國、印度、阿拉伯、葡萄牙等。華人料理對泰菜的影響可說是隨處可見，例如所有跟炒鍋有關的料理，還有清蒸檸檬魚利用的「蒸」的亨飪技巧，另外潮州人帶來的炒粿條，後來在二戰後，更經由當時總理鑾披汶的推廣，成為聞名全球的「Pad Thai」，而泰菜的主要調味品魚露，最早也是由福建、廣東下南洋討生活的華人移民所帶來。

Photo Credit: AP / 達志影像 聞名全球的Pad Thai

問起如果自己在家做泰國菜，有沒有什麼入門建議？侯羽穎表示，因為泰菜味道是以「酸辣鹹」為主，所以只要「有檸檬、蒜頭、魚露跟糖打在一起，淋在食物上，就有泰國的感覺」，話題中也談到台灣、大眾誤會「椒麻雞」是泰菜的背景，和之前的熱門話題「打拋葉」，羽穎也建議，在台灣她會推薦到台中東協廣場、木柵的東南亞商店、台北印尼街購買東南亞食材。

訪談最後，侯羽穎也再度回顧過去國際關係的研究背景，對當前在做菜、演講和寫作的斜槓生活中，為她提供更不一樣的視野，有時更能跨出料理的範圍，進而看到不同面相，例如泰國是全世界第一個做「美食外交」的國家，透過「泰精選」（Thai Select）的認證，讓泰菜可以在符合標準的前提傳到海外，而這些都是在料理之外，值得再探究的主題。

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核稿編輯：杜晉軒