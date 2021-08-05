美食作家陳靜宜：跨過疆域的藩籬，台灣小吃和大馬華人美食有許多千絲萬縷的關係

台灣美食的來由，與時空脈絡交織，更與過往華人的遷徙密不可分，陳靜宜走訪台灣、廈門、福州、漳州、泉州、檳城，觀察源自中國大陸原鄉的料理，如何在移民的遷徙下，順應當地民情，展現了不同變化與吃法。

文字整理：杜晉軒

繼去年12月，《阿峇卡巴 東南亞電台》訪問了台灣美食作家陳靜宜後，今年再次邀請她上節目，談談她的新書《喔！臺味原來如此：潤餅裡包什麼，透露你的身世！20種常民小吃的跨境尋跡與風味探索》

陳靜宜可以說是最了解星馬料理的台灣人，其過去著作還包括《臺味：從番薯糜到紅蟳米糕》和《啊，這味道：深入馬來西亞市井巷弄，嚐一口有情有味華人小吃》。

陳靜宜用了8年時間，行走於台灣、廈門、漳州、泉州、馬來西亞等地，探索台灣美食小吃的前身今世。例如，台灣的蚵仔煎、傻瓜乾麵、雞捲等美食小吃，都能在「原鄉」中國大陸或也是移民社會的馬來西亞，找到相應的美食。

以在台灣知名的傻瓜乾麵為例，陳靜宜分享到，當她告訴當地人，福州乾麵在台灣被稱為「傻瓜乾麵」時，當地人是有點不悅；而馬來西亞的砂拉越州的詩巫市，也是個福州移民聚集的地方，當地也有乾麵，名字稱作哥羅麵（kolo mee)，在馬來西亞也是相當有名的麵食。可見福州人移民到不同地方後，原鄉的食物會因不同的社會脈絡，而產生不同的名字，而有相同情況的台灣美食，就是雞捲，在福建地區被稱為「五香」，而在馬來西亞，當地華人依然稱之為五香或滷肉（loh bak）。

另外台灣人所熟悉的小吃潤餅，在福建原鄉的廈門、同安地區是叫薄餅，叫潤餅者多跟漳州人有關。陳靜宜提到，薄餅這小吃隨著移民到馬來西亞後，對當地飲食文化影響非常大，薄餅也與當地的馬來人、印度人料理文化結合，在各族群料理中，都能找到薄餅身影的美食，如馬來人做的薄餅不會有豬肉，印裔穆斯林製作的薄餅（mamak popia）會抹上辣醬，而華人與馬來人通婚的族群「娘惹」，所製作的「娘惹金杯」，則是薄餅的變種，潤餅的配料會放入油炸的小餅皮杯裡，有不易讓餡料掉落的作用。

陳靜宜認為，如今我們看待美食時，多以人為的疆域來劃分，其實是很刻板且粗魯的，倘若相反地從食物角度來看疆域的話，會顯得更包容和精彩，如我們都是吃沙茶的，那我們都隸屬於「沙茶國」，從角度而言，可以串連華人世界的共通性，並拉大飲食文化的廣度。陳靜宜強調，當不同地區的人，若發現到各自飲食都是共通的，也許會更珍惜對方，而其中飲食的差異，也可以讓彼此互相學習。

Photo Credit：陳靜宜/麥浩斯出版社 「辣」是馬來西亞蚵仔煎很重要的辨識重點，不僅炒進蚵仔裡，上桌時還會奉上辣椒醬碟。圖為檳城美園茶餐室的蠔煎（照片提供陳福財）

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核稿編輯：吳象元