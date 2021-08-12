南洋料理達人劉明芳：統計共5350種菜餚，「萬島之國」印尼料理特色是什麼？

提到印尼菜最吸引人之處，劉明芳老師表示是「香料」和「多元性」，尤其在印尼長年受多元文化影響下，飲食中可窺見不同文化融合的成果，就如印尼獨立紀念碑的形象正是杵與缽，除了代表著印尼引以為傲的「香料」，也呼應了治國格言「存異求同」

文字整理：吳象元

有「南洋料理達人」之稱的劉明芳老師老師出生印尼，15歲後定居台灣，著有《道地南洋風家常料理開飯》、《南洋香料風味全書》、《探索精彩印尼 從美食啟程》，這集《阿峇卡巴東南亞電台》就由劉明芳老師來與我們聊聊印尼料理。

劉明芳老師愛上烹飪啟蒙於印尼的童年回憶，出身大家庭的她，從小就非常喜歡看家人做菜，因此常擔任磨香料的小幫手；老師的家鄉是印尼第二大城巨港，是古國室利佛逝（Siriwijaya）的首都，位於印尼第一大島蘇門答臘，因著地緣因素，受到印度、波斯、中國、馬來文化的影響，身為民族大熔爐的巨港，飲食文化也是千變萬化。

據官方統計印尼共有5350種菜餚，而提到印尼料理特色，劉明芳老師首先強調「辛香料」，基本醬料是以紅蔥頭、辣椒為主。若以地區來區分，西部因為是出口根據地，因此不只人口多元，飲食呈現也較為豐富，例如蘇門答臘的口味較重鹹和重辣，而爪哇則是重甜，相較之下，東部料理就較為簡單且重視原味，不過加里曼丹（Kalimantan）、蘇拉威西（Sulawesi）依舊有受到華人飲食的影響。

印尼的五大島群：蘇門答臘（Sumatera）、加里曼丹（Kalimantan）、巴布亞（Provinsi Papua）、蘇拉威西（Sulawesi）及爪哇（Jawa）

說到印尼的代表性菜餚，老師舉出曾在CNN評選的「全球50大美食」獲得第一名的巴東牛肉，還有索多雞湯、加多加多蔬菜沙拉（Gado-gado）、印尼炒飯、印尼炒麵。

巴東是西蘇門答臘首府，主要居民是米南佳保族，也孕育了極負盛名的「巴東料理」，而「仁當」就是屬於巴東料理，同時也是所有巴東料理中知名度最高的。

烹煮仁當料理，一般常用牛肉，但尚可以其他肉類代替，如雞、羊、豬等，而若提到「仁當雞」，當然要回顧一下2018年電視節目「廚神當道」（MasterChef UK）的一段插曲。

當時「廚神當道」評審以參賽者烹煮的「仁當雞」不夠酥脆為由將她淘汰；「仁當雞」的起源地常是馬來西亞和印尼爭論的話題，不過這事件卻讓印尼與馬來西亞網友都氣得跳腳，站在同一陣線上。

對此劉明芳老師表示，「仁當」（Rendang）來自於巴東，基本上是從咖哩作法演變而來，是屬於米南佳保族一道小火燉煮的料理，不過米南佳保人並非只住在巴東，後來也有移居到印尼各省或島嶼，和新加坡、馬來西亞，而這也是為何星馬人民也會強調「仁當雞」是來自於他們的國家。

Photo Credit: iStock 上菜以多盤居多的巴東菜

至於如何製作簡單的印尼料理，老師建議可以做「印尼炒飯」，製作方法首先是用石臼將紅蔥頭、蒜頭磨碎，之後再炒香，加入蝦仁或肉類、拌入印尼的甜醬油，如果要做變化還可以加蝦醬、五香粉、薑黃粉、剪碎的檸檬葉。另一道印尼的「熱溫沙拉」加多加多也是一個能自己動手做的選擇，加多加多通常會有6到10樣蔬菜，包括馬鈴薯、紅蘿蔔、空心菜、豆芽菜等，蔬菜會因季節而有調整，醬料做法是將花生去皮打碎，再混入蒜頭、辣椒、椰糖、山奈（可依個人口味做調整），除了搭配豆腐，也可以搭配肉類和蝦餅，是道非常開胃又養生的飲食選擇。

最後劉明芳老師表示，印尼菜最吸引人之處是「香料」和「多元性」，尤其在印尼在歷史上受多元文化影響下，飲食中可窺見不同文化融合的成果，就如印尼獨立紀念碑的形象正是杵與缽，除了代表印尼引以為傲的「香料」，也呼應了印尼的治國格言「存異求同」，讓不同民族、宗教、文化的人民在融合之中形塑印尼的模樣。

延伸閱讀：

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒