為何到東南亞工作？除了市場潛力，離開台灣也是為了跳脫舒適圈

雖然許多人覺得東南亞的薪資水平只有新加坡最好，但江佩璇指出，其實在泰國、馬來西亞的區域性大公司所提供的待遇，都不輸給新加坡，而且當地物價比新加坡低廉，更能享受到好的生活品質。

文字整理：杜晉軒

過去五年來，台灣興起了「新南向」的熱潮，有的台灣人前往東南亞發展，但也因為去年全球爆發的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），讓東南亞陷入了經濟衰退的泥沼中，也連帶影響了台灣與東南亞的交流。

這一集的《阿峇卡巴 東南亞電台》，在9月9日訪問了曾在馬來西亞、泰國工作的江佩璇，她經營的粉絲頁是「嗨我是Passion 旅居海外的分析師」。

江佩璇來自台中，畢業於國立政治大學民族系與統計系（雙主修），目前人在英國工作。江佩璇大學畢業後的第一份工作，是任職於台灣一家數位廣告行銷公司，為發展東南亞市場，而被外派到馬來西亞，從此踏入了東南亞的世界，一待便是五年，三年馬來西亞，兩年泰國。

雖然有新南向政策這時代背景，但對江佩璇個人而言，更多的是個人對人生體驗的追求。江佩璇家境並不富有，也自認沒有顯赫的學歷，並不一定有機會、資源到歐美國家發展，因此江佩璇初出社會後，既想要往外開拓視野，同時也想投入鍛煉英文的環境，那相當國際化、族群多元的東南亞，就是當時的她最好的選擇了。

待過台北、吉隆坡和曼谷後，江佩璇覺得，雖然很多人說台灣是鬼島，但台灣對她而言依然是最舒服的地方，也因為太安逸，才促使她想離開台灣這舒適圈，因此選擇到東南亞發展。

對於該怎麼選擇公司，江佩璇認為，由於東南亞的市場規模比台灣大，因此應選擇以區域市場為導向的公司，如東南亞最大的數位叫車平台Grab。雖然新加坡的薪資水平是東南亞最好的，但選擇泰國、馬來西亞的公司的話，也還是有能談到好的薪資待遇的機會。

江佩璇指出，在泰國、馬來西亞的大公司，無論是以區域或國際水平為基礎的薪資，都不輸給新加坡，而且物價比新加坡低廉，更能享受到好的生活品質。江佩璇離開了第一份台灣公司的工作後，便進入了一家在新加坡營運的日商公司，不過她是選擇向公司要求派她繼續留在吉隆坡發展業務，因為她很喜歡大馬的生活，也在當地交了許多朋友。

外派工作應申請商務簽證

對於為何離開人生的第一份被外派到馬來西亞當「拓荒者」的工作，江佩璇坦言，她之所以離開前公司，主要還是簽證問題。

在被外派到吉隆坡發展時，江佩璇多次以觀光客的免簽身份多次進入馬來西亞，每當簽證有效日到期，便到泰國、新加坡一趟再入境，直至最終被海關扣留了。

江佩璇回憶道，其實有次從新加坡入境大馬時，海關已提醒她了，沒想到之後從泰國飛回吉隆坡時，就出事了。當時大馬海關稱江佩璇我在大馬的時間已超過在台灣的時間了，是不合理使用觀光簽證，因此江佩璇在機場內的一個暗無天日的扣留所過了一晚。江佩璇坦言，事情發生後，回到台灣的她經歷了兩三個月的低潮，雖然清楚是自己沒商務簽證的問題，但不該接受這樣的待遇，因此最終選擇了離職。

雖然有過這一段「難忘」的經歷，但江佩璇還是選擇再到馬來西亞發展，江佩璇表示，在整個過程中海關官員沒對她不好，他們做了自己該做的事情，也允許她在手機被沒收前聯繫親友協助，以及允許她自行購買隔日返台的機票，因此沒對大馬留下不好的印象。 江佩璇建議，未來想到東南亞外派的人，無論如何一定要捍衛自己的權益，要求公司協助申請商務簽證。

到了東南亞不再加班

2019年，江佩璇轉換跑到，原本的前兩份工作的性質都是往外跑的市場行銷工作，第三份在在曼谷Agoda分公司的工作，卻轉變為主要待在辦公室的數據分析師。江佩璇說，一來是她想要挑戰寫程式，二來也希望體驗西方文化的公司。

對比台灣的職場文化，江佩璇認為最大的差異就是不再加班了！因為在大馬的第二份工作是日商，大家會比較有紀律地準時下班，而到了Western Style的Agoda，工作氛圍更偏西方式的relax，也沒有加班文化。

因此許多朋友調侃江佩璇在泰國是working holiday，稱她不必加班之餘，幾乎每週末開車到曼谷周邊各府遊玩。江佩璇認為，無論是曼谷還是吉隆坡，因為當地的生活模式就必須要開車，在享受便宜的物價下，很適合在當地旅遊與生活。

另一方面，江佩璇離開吉隆坡到曼谷工作後，便碰上了疫情，對於當地的跨國公司如何因應Covid-19，她分享到，Agoda相對「保守」，為保障員工安危，不僅疫情爆發後要求員工居家工作，連此前曼谷爆發學運示威時，也要求大家在家上班以免遭波及。加上有的外商原就有family reunion的假期，因此有的公司允許員工回國幾週，也因此有的外派人員就回母國居家工作了。

相比泰國，台灣的疫情相對受控，江佩璇之所以不選擇返台居家辦公，她笑稱可以趁此機會認真認識泰國，因為這一年來國際旅客不多，所以在疫情期間，江佩璇曾在泰國不同的島嶼、城市居住和工作。

最後，江佩璇建議，若有機會的話，她還是鼓勵更多台灣年輕人往東南亞發展，畢竟東南亞人口眾多，意味市場潛力更大，還是值得到此磨練一番，尤其東南亞也是個適合用英語溝通的區域。

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核稿編輯：吳象元