作家李牧宜：身為雇主，和移工成為家人是「最好的關係」嗎？

在拜訪安妮和伊卡的家鄉後，牧宜更深感其實雇主和移工的關係，有時並非要以「成為家人」為目標，因為一旦將移工視為家人，勢必也會投注更多情感和期待，但更重要的，反而是要建立一個完備體系，讓這段合作關係更加順利。

文字整理：吳象元

近期一場由台北市重建處主辦的線上展覽「我的移工家人：長照家人生活筆記」於9月11日上線，擔任這場活動代言人之一，是台灣亞洲交流基金會助理研究員李牧宜，而這集《阿峇卡巴東南亞電台》便是邀請李牧宜到節目中聊聊，除了介紹「我的移工家人」線上展覽外，也要分享這些年她對「移工」議題的反思。

許多人認識牧宜，是從她在臉書上分享與家中移工朋友的互動開始，也有許多人，是因讀了她的書《飛機上教我的事》，或是她在關鍵評論網專欄的讀者，而這些年她從空姐轉職到媒體業，如今在智庫擔任助理研究員，「移工」始終是她主要的關注議題，去年她還到英國倫敦拿了學位，並在關注難民議題的NGO工作。

李牧宜表示，大學畢業後擔任空姐的職涯，讓她能從旁觀察在飛機上的移工，是她對移工議題的啟蒙，而從2013年開始，家中因有長照需求，開始與移工姐妹成為合作夥伴，直到今日，歷經與安妮、伊卡到賈娜的相處互動，她對身為雇主與移工的關係也有階段性的轉變。

一直以來，牧宜和家人們是將移工視為家中的一份子，也貼身了解移工到異鄉後心境上的挑戰，最初的移工妹妹安妮更是將牧宜視為姊姊、將牧宜的母親視為在台灣的媽媽。當安妮回國後，牧宜與母親也啟程到印尼，親身體會到安妮口中的家鄉人事物。

照片提供：李牧宜 李牧宜和母親到印尼拜訪安妮（中右）和伊卡（中左）

到了第二任移工妹妹伊卡返鄉後，母女倆又再次前往印尼，除了見到伊卡也與安妮團聚。當時牧宜的母親看到安妮的中文有所退步，心中頓時有些失落，而隨著牧宜和移工姊妹的故事被媒體報導後，也會收到朋友詢問和移工相處的建議，但在拜訪安妮和伊卡的家鄉後，牧宜更深感其實雇主和移工的關係，有時並非要以「成為家人」為目標，因為一旦將移工視為家人，勢必也會投入更多情感和期待，但更重要的，反而是要建立一個完備體系，讓這段合作關係更加順利。

說到雇主和移工間的「完備體系」，首先最普遍的問題，就是若雇主跟移工協商週末休假，雇主能透過什麼管道獲得協助？牧宜對此表示，她在搜尋「喘息服務」的資訊時，其實很驚訝政府（衛福部、地方政府）有提供非常多相關服務，但很可惜的是，多數人都不知道有這些資源可用：在過去長照1.0時期，若家中已有聘僱移工，便不能再使用「喘息服務」，但如今的長照2.0，則是家中移工需要休假時都可申請，會有專員到家中提供餵食、陪伴等服務，另外政府也有提供失智症照顧課程，搭配通譯來為移工做訓練。

照片提供：李牧宜 李牧宜與伊卡

牧宜也分享到，不是每位移工都有在母國接受照護訓練，因此移工來台後在語言、照護能力上都需要時間的累積，然而很多雇主卻認為移工能立即上手，讓移工的處境非常挑戰；她還觀察到雇主常有兩種模式，一種是把移工「視為女兒」，一種則是完全收手不管，但真正能讓移工順利完成工作的前提，反而是讓雇主與移工的關係「正常化」。

此外，許多人總把焦點放在「移工議題」，但若以宏觀的角度，這其實是「長照議題」，甚至還牽涉聘僱家族成員間的協調，對此牧宜也建議，一個家庭若要聘雇移工，家庭內部一定要先針對需求和期待達成協議，以避免日後家庭成員跟移工間造成溝通上的問題。

最後，牧宜提到了近期歐盟尋求對強迫勞動的製成品實施進口禁令；強迫勞動的指標包括扣留證件、強迫加班等，而歐美也有許多針對「仲介費」是否要取消的討論，牧宜表示，希望台灣社會能更多多關注這個議題，因為它將牽涉台灣的照護業、漁業、製造業等，也希望在台工作的移工，都可以再更符合人權的標準下工作。

照片提供：李牧宜 李牧宜與賈娜

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核稿編輯：杜晉軒