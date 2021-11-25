「Take Us Back To China! 」疫情下被中國拒門外的大馬留學生

起初中國在去年疫情還嚴峻時，無論是本國學生或留學生，都一樣是網路上課，然而當中國疫情趨緩，陸續開放學生重返校園後，由於留學生在班上佔少數，校方也不願照顧少數留學生受教權，使得許多大馬留學生求助無門。

文字整理：杜晉軒

全球COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）已爆發近兩年，影響了這世代高中畢業生、大學生的求學之路，尤其是規劃到海外留學的新舊生們，不過相對於中國依然拒留學生於國門外，台灣是已連續兩個學年都有開放讓境外生新舊生入境，

本集《阿峇卡巴 東南亞電台》訪問了4位曾留學中國的馬來西亞學生，談談他們在疫情期間碰到了什麼困難，為何最終選擇落腳台灣繼續升學。

相信許多人在台灣念大學時期，身邊多多少少認識幾位馬來西亞同學。根據教育部統計，如今有1萬4000多名馬來西亞學生在台灣留學，但相比2017年有1萬7000人，其實人數銳減不少，曾是台灣最大境外生來源國的馬來西亞，已被越南超越。

這背後的大環境因素，除了馬來西亞經濟發展欠佳，馬幣貶損使出國留學成本升高以外，還有近年推行「一帶一路」的中國積極招攬馬來西亞學生有關。然而，去年COVID-19疫情大規模爆發後，中國採取封鎖邊境措施，讓許多寒假回國的各國留學生都無法再重返中國的校園。數以萬計求助無門的留學生，只好在網路上發起「#takeusbacktochina」的社群標籤（hastag）活動，訴求中國早日開放邊境。

其中，馬來西亞也是重災區，中國嚴格的入境政策，至少讓4500名留學中國的馬來西亞學生大受影響，許多學生已被迫暫時休學、延畢，或在馬來西亞的大學重新就讀。

被遺忘的留學生

中國政府是在2020年3月28日起，暫停持有效中國簽證、居留許可的外國人入境，因此許多趁寒假返鄉的外國留學生（舊生），眼看如今中國的大學生已能如常地回到校園，外國留學生只能在母國透過網路遠距上課，但學習效果不甚理想，有的諸如醫學系、中醫系的外國留學生，可能因無法在中國實習，而面臨無法畢業或休學的難題。

綜合幾位受訪者的經驗，起初中國在去年疫情還嚴峻時，無論是本國學生或留學生，都一樣是網路上課，然而當中國疫情趨緩，在中國學生已回到教室內上課，或到實驗室、醫院實習同時，留學生仍還在中國國門外，此外，由於留學生在班上人數佔少數，一些教授不願為少數留學生而大費周章開網課，部分中國本地生也未必能諒解為何留學生還不回來。

因此在中國嚴格的入境政策管制下，疫情相對不嚴重的台灣，也吸引了部分原在中國留學的馬來西亞學生轉來台灣留學。

例如受訪者小勤，2019年到中國某大學留學，沒想到隔年回馬過年後，便無法再入境，她相當艱辛地在馬國渡過了大一第二學期。由於不滿校方不重視留學生權益，無法保證授課老師都開網課，她只好決定退學，最終在今年來台重新唸大一。

另一位受訪者小黃的情況和小勤相似，她在馬來西亞完成了大四最後一學期的課，原以為應該很快能入境中國，就在馬來西亞報名了中國某大學的研究所，但隨著中國疫情好轉卻遲遲不開放邊境，加上覺得透過視訊上研究所的課，學習成效並不佳，最終決定休學，如今在馬來西亞工作。

至於小馬和小雪的情況，就比小勤、小黃幸運了。小馬碩士班最後一學期在馬來西亞線上學習，論文口試也透過視訊完成。原本無繼續讀研究所計畫的小馬，考量到既無法入境中國求職，而留在馬來西亞也求職不易，只好來台繼續讀博士班。

而小雪和小黃一樣，在馬來西亞完成大四最後一學期的課，但相比小黃選擇留在馬來西亞報讀中國的研究所，有兄長在台大讀研究所的小雪，也選擇了來台攻讀碩士。今年10月，小雪終於完成隔離檢疫，進入研究所體驗久違的校園生活。

最後，我們也訪問了馬來西亞留華同學會的莫澤林會長，分享留華同學會對中國限制留學生入境的看法。馬來西亞留華同學會在今年6月發文告，呼籲中國政府重視無法返校的馬來西亞留學生權益，許多學生已被迫暫時休學、延畢，或在馬來西亞的大學重新就讀。

莫澤林會長提到，他們已透過馬來西亞的政黨、政府單位，向中國駐馬大使館表達訴求，希望中國官方至少能允許已完整接種疫苗的學生入境。此外，儘管中國仍封鎖邊境，但留華同學會依然有在協助部分中國大學在馬來西亞招生，對此莫澤林表示，若有中國大學找留華同學會宣傳招生，他們會事前跟校方溝通確認，現階段務必要有提供網路授課，才能在馬招收留學生。

Photo Credit: 中央社 圖為在政府宣布開放境外生入境後，各大專防疫人員在機場大廳高舉學校名牌，等候境外生入境。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元