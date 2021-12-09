STARTBOARD林致孚：一年若有5%的東南亞學生在台創業，能創造多少美好故事？

提到東南亞人才為何選擇留在台創業，林致孚指出，台灣有很好的硬體製造，也是一個華語文驗證的場域，而在南向政策推動和少子化現象下，也攘台灣對東南亞學生有更多的宣傳，而台灣的風俗民情與環境也是一個吸引人的原因。

文字整理：吳象元

你知道有多少東南亞學生和白領選擇在台灣創業嗎？STARTBOARD是台灣第一個輔導在台東南亞與印度人才的創業孵化器，在這集《阿峇卡巴東南亞電台》中，我們邀請到STARTBOARD創辦人林致孚，分享這些海外人才在台創業的案例。

林致孚首先分享的成功創業案例，是一位曾在成大建築系唸書的越南博士生，透過媒合找到台灣的創業夥伴，並順利接下為桃園市海芋節提供VR、AR技術的案子。

藉由這名越南博士生的創業經歷，林致孚也也提到外國人在台創業的挑戰，包括投審會審核外國人申請文件會花費較長時間，也需在台唸書的外國人提供母國畢業證書等。

第二個創業案例，是一個設計「清真認證」APP的印尼團隊，讓在台穆斯林可找到「清真認證」的旅館、餐廳、食物等。

這個印尼團隊最終並未繼續運作，不過林致孚強調，這並不是一個失敗的例子，而是牽涉在台國際學生畢業後的簽證安排，以及創業團隊是否能把家人接來台灣等技術性問題。

而提到東南亞人才為何選擇留在台創業，林致孚指出，台灣有很好的硬體製造，也是一個華語文驗證的場域，在南向政策推動和少子化現象下，也攘台灣官方對東南亞學生有更多宣傳，而台灣的風俗民情與環境也是一個吸引人的原因。

至於東南亞人才在台就業或創業優勢，林致孚表示，台灣品牌若要走到國際市場，就需要當地人的牽線幫忙，例如若沒有穆斯林背景的人才，就不會知道「清真認證」具有如此之大的市場，或者若有來自印尼的同事，若推銷化妝品到印尼，就知道大包裝在當地絕不管用，必須要是小包裝才符合印尼人愛嘗試不同產品的特性。

Photo Credit：STARTBOARD 由STARTBOARD舉辦的泰國之夜

台灣公司雇用東南亞人才，其實還可藉助他們與當地的連結。林致孚就分享到曾介紹兩位菲律賓人才到台灣電商公司，最後卻因該公司有不合理對待而結束合作；林致孚說到，其中一位菲律賓人的母親其實是菲律賓某市市長，但可惜的是，這樣的跨國合作關係就沒有機會發揮到最大效益。

節目後段，林致孚也分享了今年STARTBOARD新增了「南向創業家發展聯盟」計畫，主要是輔導前往東南亞和南亞創業投資的台灣人，而對於前往東南亞找機會的台灣人，林致孚表示台灣的智慧農業、製造業、軟體設計、大數據在當地都是強項，而5G通訊在東南亞需求也不斷擴大。

林致孚在節目開頭說到，公司在2016年籌備時，在台東南亞學生約是3萬人，如今每年大約有6萬名東南亞學生，幾乎成長了兩倍，許多人問他為何會想協助這些國際人才，他表示：

若這6萬學生中有百分之5的人留下來，那便是一年會有3000人留下來加入不管是台灣新創或職場，設想這能創造多少美好的故事？

Photo Credit：STARTBOARD STARTBOARD創辦人林致孚

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒