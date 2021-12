專訪前《當今大馬》記者黃凱薈：當記者四年換了三個首相，沒變的依然是族群政治

文字整理:杜晉軒

相比東南亞國家,台灣享有的言論自由、新聞自由名列世界前段班,反觀在部分東南亞國家,新聞工作者常受到威權政府的威脅,新聞自由不斷在惡化。如今年得到諾貝爾和平獎得主菲律賓媒體人瑞薩,就是杜特蒂政府的眼中釘。而發生政變的緬甸、有冒犯君主罪的泰國,當地的新聞自由也在倒退中。那馬來西亞呢?

儘管以國際新聞版面來說,馬來西亞新聞自由受到的威脅與受關注程度不如其它國家,但當地的新聞工作者依然面對許多挑戰。這次《阿峇卡吧 東南亞電台》訪問馬來西亞網路媒體《當今大馬》前記者黃凱薈,以了解當前來馬來西亞新聞自由的現況。

來自馬來西亞的黃凱薈,畢業於國立中正大學,雙主修哲學系與傳播系,她是在2017年9月加入《當今大馬》,今年秋季來台讀清華大學人文社會研究所。

值得一提的是,黃凱薈今年從55個國家的近200名參賽者中脫穎而出,榮獲英國湯姆森基金會青年記者獎。這獎項是由湯姆森基金會與英國的外籍記者協會共同舉辦,獎勵的對象為發展中國家的30歲以下記者,得獎者可獲得1000英鎊(約新台幣36833元)的學習獎金。黃凱薈的兩篇得獎作品是:《環評拔河戰:大象馬來貘的家,或彭王室的礦場? 》和《彭州龐大工業廢料場計畫曝光,攝政王公司承攬》。

曾夢想當社運人士卻當了記者

其實黃凱薈一開始並不是來台灣讀傳播學系,之所以就讀中正大學哲學系,是因為18歲時的夢想,就是有朝一日在馬來西亞搞社運。而社運涉及到各種議題,牽涉到人的思想、立法、文化歷史,因此當時黃凱薈覺得,那探討各領域哲理的哲學系會是不錯的選項。

黃凱薈是2013年來台灣,大一下學期就碰上了太陽花學運。當時黃凱薈在學校選修了傳播系的課,老師們也很鼓勵學生去理解這社會發生了什麼,也讓學生到台北的立法院前集會,黃凱薈因此覺得管仲祥、簡妙如、蔡崇隆…等傳播系的老師都很酷,便決定雙主修傳播系。

相比許多人不喜歡理論課,黃凱薈卻樂在其中,她喜歡透過理論來理解亂像是如何生成的,「當我發現到一件事情的邏輯可以用一個理論來理解的話,會覺得這是很美好的事情。」黃凱薈說。

黃凱薈的大學畢業製作《花兒花兒幾時開》,是一部同志議題的紀錄片,原本她的規劃是畢業後找紀錄片相關的工作,但求職無門,而剛好彼時《當今大馬》中文組正招人,也不介意大學新鮮人,最終就被錄取了。

至於本來想當社運份子的夢想,黃凱薈表示還是先得有收入照顧自己和家人,尤其父親已年邁,而當一個有穩定收入的記者,也是能從中實踐對社會的關懷。

四年記者生涯換了三個首相

黃凱薈在2017年9月加入《當今大馬》的時候,馬來西亞還未政權輪,仍是由執政多年的國陣政府掌權,隔年5月9日,馬來西亞成功實現首次政權輪替,前首相馬哈迪領導的希盟政府上台,但因內部政爭而政權維持不到兩年。2020年3月希盟垮台,由慕尤丁領導的國盟政府上台。

今年7月,準備前來台灣唸研究所的黃凱薈離開《當今大馬》,結果隔月21日,副首相依斯邁沙比里就取代慕尤丁,成為馬來西亞第9任首相。這意味著,在黃凱薈的記者生涯裡,共歷經了三位首相,也體會過朝野政治人物如何面對記者。

黃凱薈認為,朝野政治人物逃避問責的手段差不了多少。以往國陣政府時期,媒體只能待在記者室,無法在國會走廊訪問「堵麥」訪問國會議員,儘管希盟執政後開放媒體重返國會走廊,但對於一些社會熱議的議題還是會迴避,如廢死議題。

對於希盟垮台後,國盟政府上台後日益緊縮的言論自由空間,黃凱薈稱希盟執政時曾嘗試在新聞自由上改革,但因為執政時間不長,因此相關改革無法在國盟政府時期延續。黃凱薈指出,馬來西亞還有未被廢除的《出版印刷法令》,當權者可以核發印刷執照來威脅媒體。《通訊與多媒體法令》第233條文,可以用來傳喚記者、異議份子,只要相關法令未改,無論誰當政,都會選擇逃避問政。

另一方面,慕尤丁掌權之時,正是馬來西亞疫情爆發的時候,國盟政府也以防疫為由,限制媒體的採訪自由。如疫情讓官方活動銳減,記者也少了現場採訪政要的機會,而首相慕尤丁是透過直播發布政令,記者無法透過直播向首相提問,後來直播也取消,只給媒體新聞稿;儘管疫情期間也有召開國會,但只允許特定15家媒體進去採訪,其他媒體就在家看直播。

Photo Credit:AP/達志影像 圖為今年1月12日,大馬前首相慕尤丁透過電視、網路直播,向全國民眾宣布國家最高元首同意實施全國緊急狀態。

相比泰國有冒犯君主罪,菲律賓有記者因為報導杜特蒂反毒品戰爭爭議而遭殺害,那馬來西亞記者所面對的風險為何呢?黃凱薈表示,對於法律上的風險,她某程度上有心理準備的,知道哪些敏感、會引起反彈,因此對自身會有更高的標準與要求,做好查證才不給人抓到把柄,而編輯室對記者的要求會更高,有十足把握才會刊登報導。

至於人身安全方面,黃凱薈說「有些事情真的是發生了才知道,很難去比較其他國家,因為馬來西亞還是個什麼都會發生的地方。」黃凱薈指出,馬來西亞總體來說還是個講求法治的國家,會循正當方式解決,如警方會以可提控的罪名傳喚記者、異議份子,用冗長的法律程序「解決問題」。

在2020年6月16日,直屬於馬國首相署的總檢察長依德魯斯(Idrus Harun)以網媒《當今大馬》無管制網民留言為由,起訴了《當今大馬》及總編輯顏重慶。

此訴訟起因是《當今大馬》英文版網站6月9日刊登了題為「首席大法官下令所有法庭從7月1日起恢復運作」(CJ orders all courts to be fully operational from July 1)報導下的讀者留言區中,警方不滿有5名讀者的留言藐視司法機構,包括指稱馬國司法機構犯錯、涉及貪腐、未維護公正和司法公信,故起訴《當今大馬》及顏重慶藐視法庭。

此案件在今(2021)年2月19日宣判,馬來西亞聯邦法院裁定藐視法庭罪名成立。

過往馬來西亞箝制新聞媒體的立法多是對紙媒量身定做的,但立法不一定趕上技術變遷。黃凱薈認為,當權者只能以奇怪的方式制裁媒體,而媒體只能在這些箝制當中學習應對。

對於馬來西亞的政治現況,黃凱薈認為總繞不開族群政治的糾纏,因媒體採訪的領域來說,不同的族群政黨在不同的場合,面對不同語文的媒體,會有不同的論述話。黃凱薈進一步說,如有的華裔為主的政黨開記者會,不會邀請設有英文、馬來文、中文與淡米爾文版的《當今大馬》出席,因為擔心講出來的話被翻譯後會有對自身不利,有的話只想在各自的族群面前說。

最後,對於暫時拋下媒體工作者的身份,黃凱薈回過頭如何看待年輕記者在媒體產業的處境,她希望媒體機構能多栽培媒體工作者,而不是只視為新鮮的肝。黃凱薈說「大家很不容易,媒體是很多變動的產業,需要面對不斷革新的技術,很多媒體機構在網路浪潮下,為追求點閱率而迷失了自己,而且地低薪化。光是留在採訪的前線,就很不容易,如果還有餘力的話,該想想如何建立一個體制讓年輕的媒體工作者有成長的空間…」

Photo Credit:AP/達志影像 圖為2020年10月25日,大批馬來西亞記者聚集在國家王宮外,等待最高元首就是否宣布實施緊急狀態而召開的會議之結果。

延伸閱讀:

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:杜晉軒

核稿編輯:楊士範