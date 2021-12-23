專訪前《當今大馬》記者黃凱薈：當記者四年換了三個首相，沒變的依然是族群政治

對於記者的人身安全，黃凱薈指出，馬來西亞總體來說還是個講求法治的國家，會循正當方式解決，如警方會以可提控的罪名傳召記者、異議份子，用冗長的法律程序「解決問題」。

文字整理：杜晉軒

相比東南亞國家，台灣享有的言論自由、新聞自由名列世界前段班，反觀在部分東南亞國家，新聞工作者常受到威權政府的威脅，新聞自由不斷在惡化。如今年得到諾貝爾和平獎得主菲律賓媒體人瑞薩，就是杜特蒂政府的眼中釘。而發生政變的緬甸、有冒犯君主罪的泰國，當地的新聞自由也在倒退中。那馬來西亞呢？

儘管以國際新聞版面來說，馬來西亞新聞自由受到的威脅與受關注程度不如其它國家，但當地的新聞工作者依然面對許多挑戰。這次《阿峇卡吧 東南亞電台》訪問馬來西亞網路媒體《當今大馬》前記者黃凱薈，以了解當前來馬來西亞新聞自由的現況。

來自馬來西亞的黃凱薈，畢業於國立中正大學，雙主修哲學系與傳播系，她是在2017年9月加入《當今大馬》，今年秋季來台讀清華大學人文社會研究所。

值得一提的是，黃凱薈今年從55個國家的近200名參賽者中脫穎而出，榮獲英國湯姆森基金會青年記者獎。這獎項是由湯姆森基金會與英國的外籍記者協會共同舉辦，獎勵的對象為發展中國家的30歲以下記者，得獎者可獲得1000英鎊（約新台幣36833元）的學習獎金。黃凱薈的兩篇得獎作品是：《環評拔河戰：大象馬來貘的家，或彭王室的礦場？ 》和《彭州龐大工業廢料場計畫曝光，攝政王公司承攬》。

曾夢想當社運人士卻當了記者

其實黃凱薈一開始並不是來台灣讀傳播學系，之所以就讀中正大學哲學系，是因為18歲時的夢想，就是有朝一日在馬來西亞搞社運。而社運涉及到各種議題，牽涉到人的思想、立法、文化歷史，因此當時黃凱薈覺得，那探討各領域哲理的哲學系會是不錯的選項。

黃凱薈是2013年來台灣，大一下學期就碰上了太陽花學運。當時黃凱薈在學校選修了傳播系的課，老師們也很鼓勵學生去理解這社會發生了什麼，也讓學生到台北的立法院前集會，黃凱薈因此覺得管仲祥、簡妙如、蔡崇隆…等傳播系的老師都很酷，便決定雙主修傳播系。

相比許多人不喜歡理論課，黃凱薈卻樂在其中，她喜歡透過理論來理解亂像是如何生成的，「當我發現到一件事情的邏輯可以用一個理論來理解的話，會覺得這是很美好的事情。」黃凱薈說。

黃凱薈的大學畢業製作《花兒花兒幾時開》，是一部同志議題的紀錄片，原本她的規劃是畢業後找紀錄片相關的工作，但求職無門，而剛好彼時《當今大馬》中文組正招人，也不介意大學新鮮人，最終就被錄取了。

至於本來想當社運份子的夢想，黃凱薈表示還是先得有收入照顧自己和家人，尤其父親已年邁，而當一個有穩定收入的記者，也是能從中實踐對社會的關懷。

四年記者生涯換了三個首相

黃凱薈在2017年9月加入《當今大馬》的時候，馬來西亞還未政權輪，仍是由執政多年的國陣政府掌權，隔年5月9日，馬來西亞成功實現首次政權輪替，前首相馬哈迪領導的希盟政府上台，但因內部政爭而政權維持不到兩年。2020年3月希盟垮台，由慕尤丁領導的國盟政府上台。

今年7月，準備前來台灣唸研究所的黃凱薈離開《當今大馬》，結果隔月21日，副首相依斯邁沙比里就取代慕尤丁，成為馬來西亞第9任首相。這意味著，在黃凱薈的記者生涯裡，共歷經了三位首相，也體會過朝野政治人物如何面對記者。

黃凱薈認為，朝野政治人物逃避問責的手段差不了多少。以往國陣政府時期，媒體只能待在記者室，無法在國會走廊訪問「堵麥」訪問國會議員，儘管希盟執政後開放媒體重返國會走廊，但對於一些社會熱議的議題還是會迴避，如廢死議題。

對於希盟垮台後，國盟政府上台後日益緊縮的言論自由空間，黃凱薈稱希盟執政時曾嘗試在新聞自由上改革，但因為執政時間不長，因此相關改革無法在國盟政府時期延續。黃凱薈指出，馬來西亞還有未被廢除的《出版印刷法令》，當權者可以核發印刷執照來威脅媒體。《通訊與多媒體法令》第233條文，可以用來傳喚記者、異議份子，只要相關法令未改，無論誰當政，都會選擇逃避問政。

另一方面，慕尤丁掌權之時，正是馬來西亞疫情爆發的時候，國盟政府也以防疫為由，限制媒體的採訪自由。如疫情讓官方活動銳減，記者也少了現場採訪政要的機會，而首相慕尤丁是透過直播發布政令，記者無法透過直播向首相提問，後來直播也取消，只給媒體新聞稿；儘管疫情期間也有召開國會，但只允許特定15家媒體進去採訪，其他媒體就在家看直播。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為今年1月12日，大馬前首相慕尤丁透過電視、網路直播，向全國民眾宣布國家最高元首同意實施全國緊急狀態。

相比泰國有冒犯君主罪，菲律賓有記者因為報導杜特蒂反毒品戰爭爭議而遭殺害，那馬來西亞記者所面對的風險為何呢？黃凱薈表示，對於法律上的風險，她某程度上有心理準備的，知道哪些敏感、會引起反彈，因此對自身會有更高的標準與要求，做好查證才不給人抓到把柄，而編輯室對記者的要求會更高，有十足把握才會刊登報導。

至於人身安全方面，黃凱薈說「有些事情真的是發生了才知道，很難去比較其他國家，因為馬來西亞還是個什麼都會發生的地方。」黃凱薈指出，馬來西亞總體來說還是個講求法治的國家，會循正當方式解決，如警方會以可提控的罪名傳喚記者、異議份子，用冗長的法律程序「解決問題」。

在2020年6月16日，直屬於馬國首相署的總檢察長依德魯斯（Idrus Harun）以網媒《當今大馬》無管制網民留言為由，起訴了《當今大馬》及總編輯顏重慶。

此訴訟起因是《當今大馬》英文版網站6月9日刊登了題為「首席大法官下令所有法庭從7月1日起恢復運作」（CJ orders all courts to be fully operational from July 1）報導下的讀者留言區中，警方不滿有5名讀者的留言藐視司法機構，包括指稱馬國司法機構犯錯、涉及貪腐、未維護公正和司法公信，故起訴《當今大馬》及顏重慶藐視法庭。

此案件在今（2021）年2月19日宣判，馬來西亞聯邦法院裁定藐視法庭罪名成立。

過往馬來西亞箝制新聞媒體的立法多是對紙媒量身定做的，但立法不一定趕上技術變遷。黃凱薈認為，當權者只能以奇怪的方式制裁媒體，而媒體只能在這些箝制當中學習應對。

對於馬來西亞的政治現況，黃凱薈認為總繞不開族群政治的糾纏，因媒體採訪的領域來說，不同的族群政黨在不同的場合，面對不同語文的媒體，會有不同的論述話。黃凱薈進一步說，如有的華裔為主的政黨開記者會，不會邀請設有英文、馬來文、中文與淡米爾文版的《當今大馬》出席，因為擔心講出來的話被翻譯後會有對自身不利，有的話只想在各自的族群面前說。

最後，對於暫時拋下媒體工作者的身份，黃凱薈回過頭如何看待年輕記者在媒體產業的處境，她希望媒體機構能多栽培媒體工作者，而不是只視為新鮮的肝。黃凱薈說「大家很不容易，媒體是很多變動的產業，需要面對不斷革新的技術，很多媒體機構在網路浪潮下，為追求點閱率而迷失了自己，而且地低薪化。光是留在採訪的前線，就很不容易，如果還有餘力的話，該想想如何建立一個體制讓年輕的媒體工作者有成長的空間…」

Photo Credit：AP/達志影像 圖為2020年10月25日，大批馬來西亞記者聚集在國家王宮外，等待最高元首就是否宣布實施緊急狀態而召開的會議之結果。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範